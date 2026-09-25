ONCE: Cuponazo, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre de 2026
El sorteo de la ONCE de hoy ha repartido un primer premio de 6.000.000 € al número 12061 de la serie 093.
👉 Comprobar resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves, 24 de septiembre.
La ONCE ha dado a conocer los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 25 de septiembre:
Número Premiado: 12061
Serie: 093
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el 19 de septiembre.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la lotería en España están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superen este límite aplican una retención del 20%.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, hoy | Un repaso a los números ganadores
La ONCE ha dado a conocer los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 25 de septiembre:
Número Premiado: 12061
Serie: 093
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Comprobar Cuponazo, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir de mañana, sábado 26 de septiembre.
Para las compras realizadas en la página web oficial, el abono se efectúa de forma automática en el saldo de la cuenta de usuario tras el sorteo.
En el caso de los cupones físicos, el cobro se puede solicitar en los puntos de venta autorizados o entidades bancarias según la cuantía.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del Cuponazo de la ONCE se deben cumplir distintos requisitos según el canal de compra.
Si el cupón es físico, debe presentar el boleto original en buen estado. Los premios inferiores a 2.000 euros se pagan directamente en los puntos de venta autorizados o con los vendedores.
Para importes superiores a 2.000 euros, es obligatoria la identificación mediante DNI o NIE en vigor. La gestión se realiza en las delegaciones de la ONCE o en bancos colaboradores.
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ONCE: Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué probabilidad hay de ganar el premio principal?
La probabilidad de ganar el premio principal del Cuponazo de la ONCE es de 1 entre 13,5 millones. Este cálculo matemático responde a la propia estructura del sorteo.
En cada edición se emiten 100.000 números diferentes, que abarcan desde el 00000 hasta el 99999. Además, cada uno de esos números se divide en 135 series distintas.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Qué hago si mi cupón está roto o deteriorado?
Si su cupón premiado del Cuponazo está roto o deteriorado, no intente repararlo. No debe usar celo ni pegamento. Es fundamental conservar todas las piezas originales posibles.
Para cobrar el premio, el portador debe acudir físicamente a una delegación oficial de la ONCE. Allí entregará el boleto defectuoso para iniciar un proceso de evaluación
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuántos cupones han resultado premiados en total?
En cada sorteo del Cuponazo de la ONCE se emiten 135 series de 100.000 números cada una. Esto genera una amplia estructura de premios en todo el territorio.
El sorteo deja un único cupón ganador del premio principal de 6 millones de euros. A este se suman 134 cupones premiados con 40.000 euros al acertar las cinco cifras.
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ONCE: Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la lotería en España están exentos de tributación hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superan ese importe aplican una retención fiscal del 20%.
Los premios de 40.000 euros o inferiores se cobran de forma íntegra. Por tanto, los 134 premios secundarios del Cuponazo no sufren ninguna deducción.
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Comprobar Cuponazo, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebrará el próximo viernes, 2 de octubre. Este sorteo mantiene su periodicidad semanal y se realiza cada viernes por la noche.
Los boletos para la siguiente edición se podrán adquirir a partir de mañana a través de los vendedores autorizados o en la página web oficial de JuegosONCE. El precio de la participación se mantiene en 3 euros.
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ONCE: Comprobar Cuponazo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar un premio del Cuponazo de la ONCE es de 30 días naturales. Este plazo se calcula a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Para el sorteo de hoy, 25 de septiembre, el primer día habilitado para el cobro es mañana, 19 de septiembre. Por lo tanto, el último día para reclamar el dinero será el próximo 25 de octubre de 2026.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, hoy en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del Cuponazo de la ONCE se deben cumplir distintos requisitos según el canal de compra.
Si el cupón es físico, es imprescindible presentar el boleto original en perfecto estado. Para premios inferiores a 2.000 euros, el pago se efectúa directamente en los puntos de venta o a través de los vendedores autorizados.
Si la cantidad supera los 2.000 euros, se exige presentar el DNI o NIE en vigor y acudir a una delegación de la ONCE o a entidades bancarias colaboradoras.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del sorteo del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir de mañana, sábado 26 de septiembre.
Si el cupón ha sido adquirido de forma presencial, el cobro se realiza en los puntos de venta autorizados o entidades bancarias colaboradoras, según el importe.
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ONCE: Cuponazo hoy 25 de septiembre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 25 de septiembre:
Número Premiado: 12061
Serie: 093
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | ¡5 minutos para conocer al ganador!
Faltan exactamente cinco minutos para el inicio del sorteo del Cuponazo de la ONCE. Son las 21:20 horas y los bombos ya están preparados en Madrid. La extracción oficial comenzará a las 21:25 horas.
En este momento, la suerte ya está echada, puesto que la venta de cupones se cerró a las 20:55 horas. El premio principal de hoy asciende a 6 millones de euros.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuántos números ganadores hay hoy?
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy se extrae una única combinación principal. Esta extracción consta de un número de cinco cifras y un número de serie. Ese número único determina el premio mayor de 6 millones de euros para la serie agraciada.
El mismo número de cinco cifras otorga los 134 premios secundarios de 40.000 euros en el resto de series. Además, esa misma combinación genera miles de premios derivados.
Se premian las cuatro, tres y dos cifras iniciales y finales. También se entregan los reintegros a la primera o última cifra.
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Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Cuánto cuesta un boleto?
El precio de un boleto del Cuponazo de la ONCE es de 3 euros. Con este importe se opta directamente al premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie.
Además, el mismo boleto permite participar por los 134 premios secundarios de 40.000 euros. Los cupones se pueden adquirir a través de los vendedores autorizados de la ONCE o en su página web oficial.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la lotería en España están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superen este importe aplican una retención del 20%.
Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros se cobran de forma íntegra. Esto incluye los premios secundarios de 40.000 euros del Cuponazo.
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Cuponazo ONCE hoy | ¿Hasta cuándo puedo comprar boletos del sorteo?
La venta de boletos para el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy finaliza a las 20:55 horas. Los participantes disponen hasta esa hora límite para adquirir sus participaciones.
Los cupones se pueden comprar de forma presencial a través de los vendedores autorizados. También están disponibles de manera online en la página web oficial de JuegosONCE,
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy, viernes 25 de septiembre. La extracción oficial de los números comenzará a las 21:25 horas. El evento tiene lugar en el salón de sorteos de la ONCE en Madrid.
La venta de boletos se mantendrá abierta hasta las 20:55 horas. A partir de esa hora se cierra la comercialización para el sorteo de esta noche.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte hoy una amplia variedad de premios. El premio principal asciende a 6 millones de euros para la combinación que coincida en las cinco cifras y la serie.
Adicionalmente, se entregan 134 premios de 40.000 euros a los acertantes de las cinco cifras. Las coincidencias parciales también reciben recompensa económica. Se abonan 500 euros a las cuatro primeras o últimas cifras del número extraído.
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Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Si se compró en un punto físico, es imprescindible presentar el cupón original en buen estado. Para importes pequeños, el pago se realiza a través de los vendedores o puntos de venta autorizados.
Si el premio supera los 2.000 euros, se exige la identificación personal mediante DNI o NIE. El cobro se tramita en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras.
Los boletos comprados en la web oficial se ingresan automáticamente en la cuenta del usuario. El plazo máximo de cobro es de 30 días.