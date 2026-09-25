ONCE: Cuponazo, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre de 2026

La ONCE ha dado a conocer los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 25 de septiembre:

Número Premiado: 12061

Serie: 093

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el 19 de septiembre.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

Los premios de la lotería en España están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superen este límite aplican una retención del 20%.