Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y números premiados del sorteo del sábado 12 de septiembre
Siga en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en EL ESPAÑOL.
👉🏻 Comprobar resultado de la Lotería Nacional del jueves 10 de septiembre.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 12 de septiembre a las 13:00, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo.
- Primer premio: 37.872
- Segundo premio: 31.827
- Reintegros: 0, 1, 2
- Cuatro cifras: 2.578 - 3.859 - 6.377 - 7.650
- Tres cifras: 140 - 142 - 378 - 477 - 561 - 584 - 651 - 763 - 811 - 997
- Dos cifras: 09 - 19 - 32 - 39 - 54 - 72 - 74 - 98 - 99
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Real, 124, Estepona, 29680, Málaga.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Benito Vela, 32, Lebrija, 41740, Sevilla.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 2
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 12 de septiembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 37.872
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 31.827
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 7.650
La segunda es el 2.578
La tercera es el 6.377
La cuarta es el 3.859
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 477
La segunda es el 763
La tercera es el 378
La cuarta es el 142
La quinta es el 584
La sexta es el 997
La séptima es el 561
La octava es el 811
La novena es el 651
La décima es el 140
300 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 99
La segunda es el 72
La tercera es el 32
La cuarta es el 19
La quinta es el 54
La sexta es el 98
La séptima es el 09
La octava es el 74
La novena es el 39
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre. ¡Mucha suerte a todos y todas!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Y si compro varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 12 de septiembre, cada décimo cuesta 6 €.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.