Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y números premiados del sorteo del sábado 12 de septiembre

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 12 de septiembre a las 13:00, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo.

- Primer premio: 37.872

- Segundo premio: 31.827

- Reintegros: 0, 1, 2

- Cuatro cifras: 2.578 - 3.859 - 6.377 - 7.650

- Tres cifras: 140 - 142 - 378 - 477 - 561 - 584 - 651 - 763 - 811 - 997

- Dos cifras: 09 - 19 - 32 - 39 - 54 - 72 - 74 - 98 - 99

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.