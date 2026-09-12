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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y números premiados del sorteo del sábado 12 de septiembre

Siga en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en EL ESPAÑOL.

👉🏻 Comprobar resultado de la Lotería Nacional del jueves 10 de septiembre.

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Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 12 de septiembre a las 13:00, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo.

- Primer premio: 37.872

- Segundo premio: 31.827

- Reintegros: 0, 1, 2

- Cuatro cifras: 2.578 - 3.859 - 6.377 - 7.650

- Tres cifras: 140 - 142 - 378 - 477 - 561 - 584 - 651 - 763 - 811 - 997

- Dos cifras: 09 - 19 - 32 - 39 - 54 - 72 - 74 - 98 - 99

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    Real, 124, Estepona, 29680, Málaga.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    Benito Vela, 32, Lebrija, 41740, Sevilla.

  3. Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 2

  4. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 12 de septiembre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 37.872

    600.000 euros por serie

  5. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 31.827

    120.000 euros a la serie

  6. Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 7.650

    La segunda es el 2.578

    La tercera es el 6.377

    La cuarta es el 3.859

    1.500 euros a la serie

  7. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 477

    La segunda es el 763

    La tercera es el 378

    La cuarta es el 142

    La quinta es el 584

    La sexta es el 997

    La séptima es el 561

    La octava es el 811

    La novena es el 651

    La décima es el 140

    300 euros a la serie

  8. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 99

    La segunda es el 72

    La tercera es el 32

    La cuarta es el 19

    La quinta es el 54

    La sexta es el 98

    La séptima es el 09

    La octava es el 74

    La novena es el 39

  9. Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  10. Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo

    En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre. ¡Mucha suerte a todos y todas!

  11. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?

    Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.

  12. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Y si compro varios décimos del mismo número?

    Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.

  13. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  14. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras?

    Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).

  15. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?

    En los sorteos de sábado como el hoy, 12 de septiembre, cada décimo cuesta 6 €.

  16. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?

    Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.

  17. Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.

  18. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  19. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.

  20. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.