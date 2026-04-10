Cuponazo de la ONCE | Comprobar resultados del sorteo de hoy, viernes 10 de abril de 2026
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 10 de abril de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 74.968 .
- Serie (6.000.000€):20
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 10 de abril de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de premios secundarios.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
Esto implica que, si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Repaso de los números premiados
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 74.968 .
- Serie (6.000.000€):20
¿Habéis tenido suerte con el Cuponazo de la ONCE hoy?
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden comprar cupones del Cuponazo para varios viernes seguidos?
Sí, en los puntos de venta físicos puedes pedir cupones correspondientes a diferentes fechas si en el sistema están disponibles las emisiones futuras. El vendedor te indicará qué sorteos siguientes están ya cargados y qué números hay en stock para esas fechas.
En la web de JuegosONCE, el usuario puede seleccionar la fecha del sorteo dentro del calendario, comprando para el próximo viernes u otros sorteos futuros habilitados. De este modo, es posible planificar con antelación varias jugadas del Cuponazo
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Es más seguro comprar el Cuponazo por Internet que en papel?
Desde el punto de vista de la custodia del boleto, comprar el Cuponazo por Internet ofrece una seguridad extra: tu participación queda registrada en tu cuenta de JuegosONCE y no depende de un resguardo físico. Aunque no imprimas nada, el sistema conserva la información de tu apuesta.
En el caso del cupón físico, cualquier extravío o deterioro grave puede complicar el cobro, ya que el cupón en sí es el título acreditativo del premio. Por eso, muchos jugadores combinan ambas opciones: mantienen la tradición del cartón pero se apoyan cada vez más en canales digitales.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un cupón físico premiado?
Si pierdes un cupón físico premiado, la ONCE solo puede abonar el premio si se demuestra de forma fehaciente que eres el titular del boleto. En la práctica, esta prueba suele ser muy difícil cuando el soporte se ha extraviado, lo que puede acabar impidiendo el cobro.
Por eso se insiste en conservar el cupón en buen estado y no manipularlo de forma que se borren datos o códigos identificativos. En contraste, los cupones comprados por Internet quedan vinculados a tu cuenta y no pueden “perderse” aunque no tengas ningún papel.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Repaso de los números premiados
Número ganador: 74.968
Serie ganadora: 20
¿Habéis tenido suerte con el Cuponazo de la ONCE hoy?
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Puedo cobrar el premio del Cuponazo a nombre de otra persona?
Por norma general, el premio se abona al portador legítimo del cupón físico o al titular de la cuenta de JuegosONCE donde se ha registrado la compra. Si se quiere ceder el premio a un tercero o repartirlo formalmente entre varias personas, lo recomendable es regular esa cesión con asesoramiento profesional.
Este tipo de operaciones puede tener implicaciones fiscales o civiles (por ejemplo, donaciones), por lo que conviene estudiar bien la forma de documentarlas. En todo caso, la ONCE centrará el pago en la persona que figure como titular de derecho al cobro, sin intervenir en los acuerdos privados posteriores.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa fiscalmente si el premio del Cuponazo es compartido?
En premios compartidos, los 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno. A partir de ahí, se aplica el 20% sobre la parte individual que supere el tramo exento de cada cotitular.
Esto implica que cada persona soporta la retención correspondiente a su porción del premio, no sobre el total global. De nuevo, la ONCE practica la retención en origen, de forma que el importe que recibe cada participante ya llega descontado del gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Tengo que declarar en la renta el premio del Cuponazo?
La retención del 20% sobre la parte del premio que excede 40.000 euros ya se practica en el momento del cobro, de forma que el importe recibido llega con la tributación especial aplicada. Esa retención se gestiona de acuerdo con la normativa estatal sobre premios de lotería.
En general, no suele ser necesario volver a tributar por ese premio en el IRPF como rendimiento adicional, aunque puede influir en tu situación patrimonial u otros apartados. Por eso, en premios importantes es recomendable contrastar con un asesor cómo encaja en el conjunto de tu declaración.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio del Cuponazo?
En el Cuponazo se aplica el mismo esquema que en otros premios de lotería: los primeros 40.000 euros de cada cupón premiado están exentos de tributación. A partir de ese umbral, solo tributa al 20% la parte del premio que exceda esos 40.000 euros mediante un gravamen especial.
Esto implica que premios de hasta 40.000 euros se cobran íntegros, mientras que en premios superiores se practica retención sobre el exceso. La ONCE se encarga de aplicar esa retención en el momento del pago, de modo que el dinero llega ya “neto” al ganador.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 10 de abril de 2026 y ha correspondido al número 74968 con la serie 20 .
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio grande?
Para premios elevados, la entidad que paga el premio suele solicitar un documento de identificación oficial y algunos datos fiscales básicos. El objetivo es poder efectuar correctamente la retención que corresponda y justificar de forma adecuada la procedencia del dinero.
Si el premio se abona por transferencia, deberás facilitar un número de cuenta a tu nombre o con la titularidad adecuada según la normativa. En algunos casos, si el premio es compartido o hay cesiones, puede ser conveniente asesorarse en materia jurídica y fiscal antes de formalizar el cobro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡5 minutos para que empiece!
En menos de cinco minutos arranca el sorteo del Cuponazo de la ONCE. A las 21:25 se conocerán los resultados.
¡Síguelo en directo con nosotros en EL ESPAÑOL!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio del Cuponazo?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo, una vez la ONCE haya confirmado oficialmente los resultados. Esto se aplica tanto para cupones comprados de forma presencial como para los adquiridos a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios pequeños se cobran directamente en los puntos de venta, mientras que las cantidades más elevadas se tramitan a través de oficinas de la ONCE o entidades colaboradoras. Si jugaste por Internet, el importe aparecerá en tu cuenta de usuario y, superado cierto umbral, se gestionará mediante transferencia bancaria.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde puedo comprobar los resultados del Cuponazo de hoy?
Puedes comprobar los resultados del Cuponazo de hoy en la web oficial de JuegosONCE, donde se publica el número y la serie ganadores junto con el histórico de sorteos. También, puedes consultar los números premiados con nosotros en EL ESPAÑOL.
Además, cualquier punto de venta autorizado de la ONCE puede verificar tu cupón pasando el código por el terminal de la organización. De este modo, tanto si juegas online como en físico, dispones de varias vías alternativas para confirmar si tu cupón ha resultado agraciado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo?
El sorteo del Cuponazo se celebra todos los viernes, con hora prevista en torno a las 21:25 según la información general de JuegosONCE. El resultado oficial queda disponible en la web de la ONCE una vez finalizado el sorteo, junto con la tabla completa de premios para esa fecha.
Para el Viernes 10 de abril, el sorteo mantiene este mismo esquema, de forma que los jugadores pueden comprobar sus boletos en línea o mediante los vendedores poco después de la extracción. La celebración semanal fija facilita que muchos participantes conviertan el Cuponazo en una rutina de fin de semana.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿En qué se diferencia el Cuponazo del Cupón Diario?
El Cuponazo se celebra los viernes y está pensado como sorteo de fin de semana con un bote mucho más alto, centrado en el premio de 6 millones al número y serie. El Cupón Diario, en cambio, se juega de lunes a jueves con un premio principal menor por cupón, aunque también reparte una amplia gama de premios por cifras.
Mientras que el Cuponazo se ha consolidado como el producto de referencia para el viernes, el Cupón Diario ofrece una cita más frecuente con la suerte a lo largo de la semana. Ambos productos comparten filosofía de accesibilidad y estructura escalonada de premios, pero se dirigen a momentos y expectativas distintas.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y el Cuponazo XXL?
El Cuponazo estándar ofrece un premio máximo de 6.000.000 de euros al número y serie, mientras que la modalidad Cuponazo XXL incrementa ese premio principal y algunos premios asociados al número. La diferencia se refleja tanto en la cuantía de los botes como en el precio del cupón, que es más alto en la versión XXL.
En ambos casos se mantiene una tabla de premios por cifras y reintegros, aunque la estructura concreta varía en función de la modalidad elegida. Por eso es importante comprobar, en el momento de la compra, qué producto se está adquiriendo y cuáles son los premios específicos de esa opción en el sorteo de hoy.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuál es el precio del cupón del Cuponazo?
El cupón estándar del Cuponazo cuesta 3 euros por apuesta, según la información general de la ONCE y las coberturas habituales de medios especializados. Ese precio da derecho a participar en el sorteo del viernes correspondiente con toda la estructura de premios, desde el bote hasta los reintegros.
Existe además una modalidad ampliada llamada Cuponazo XXL, cuyo precio es superior y que ofrece premios mayores tanto en el premio principal como en otros tramos. La elección entre la opción estándar y la XXL se hace en el momento de la compra, ya sea en un punto de venta físico o a través de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden acumular dos premios distintos en el mismo cupón?
No, las bases del Cuponazo establecen que en un mismo cupón no se pueden acumular dos o más premios de forma simultánea. Si por diferentes coincidencias de cifras tu cupón generara dos importes, por ejemplo uno de 50 euros y otro de 6 euros, la ONCE solo abonará el de mayor cuantía.
Este criterio de no acumulación simplifica la gestión del sorteo y el cálculo de los premios por parte de la organización. El jugador solo debe fijarse en la coincidencia más alta que consiga con el número premiado, sabiendo que el resto de posibles premios menores se descartan automáticamente.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Hay premios por acertar sólo una cifra?
Sí, el Cuponazo reparte 1.202.850 premios de 3 euros a la primera cifra del número ganador y 1.093.500 premios de 3 euros a la última cifra. Este premio de 3 euros suele equivaler al precio del cupón estándar, por lo que actúa como reintegro ampliado a la primera o la última cifra.
Estos premios de una sola cifra no son acumulables con otros premios más altos; si un cupón incurre en varias coincidencias, solo se abona el de mayor cuantía. En cualquier caso, el volumen de premios de 3 euros hace que una parte importante de los jugadores recupere al menos el importe jugado.