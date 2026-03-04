Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Euromillones hoy, martes 3 de marzo de 2026, con los siguientes resultados:

🔴Combinación ganadora: 50, 24, 06, 34, 07.

🔴Estrellas: 05 y 07.

🔴Código premiado del juego complementario El Millón: ZHJ35101 - Código premiado en Motril, Granada.

¿Cuál es el bote del premio de hoy?

El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 174 millones de euros para la primera categoría (5 números + 2 estrellas). Esa es la cantidad estimada que se lleva quien acierte íntegramente la combinación ganadora sin tener que repartir con otros acertantes de primera categoría.

Si hubiera más de un acertante de 1ª categoría, esos 174 millones se repartirían a partes iguales entre todos ellos, y si no hubiera ninguno, el bote se acumularía para el siguiente sorteo aumentando aún más la cantidad en juego.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio de Euromillones desde el primer día hábil siguiente al sorteo, en una administración (si es hasta 2.000 €) o en un banco colaborador si es superior. El dinero suele abonarse el mismo día o en pocos días desde que presentas el boleto y tu documentación.

El plazo legal para cobrar el premio es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho de cobro caduca y pierdes el premio. Esto vale para Euromillones y para el resto de juegos de Loterías y Apuestas del Estado como Primitiva, Bonoloto o Lotería Nacional.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?