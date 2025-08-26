Los mejores másteres financieros para un futuro laboral exitoso

Conectados con el mercado, con visión internacional y diseñados para los retos de hoy: así son los másteres de IEB

Profesorado formado por profesionales en activo y formación alineada con las necesidades del mercado, la clave para la empleabilidad

Eso es lo que buscan - y encuentran - quienes apuestan por formarse en instituciones educativas orientadas al desarrollo profesional de sus alumnos.

En un mercado laboral saturado de perfiles generalistas, un máster especializado se convierte en la clave para acceder a puestos técnicos exigentes y destacar frente a otros recién graduados. Esta formación no solo aumenta la empleabilidad en sectores como el jurídico, la banca, consultoría o banca de inversión, sino que también facilita la transición entre disciplinas, conecta con tendencias como fintech, real estate o ESG y aporta valor inmediato en entornos profesionales complejos. El resultado es una mayor resonancia en headhunters, un posicionamiento diferencial en procesos de selección y una carrera profesional más rápida, estratégica y enfocada.

Los candidatos se fijan en LinkedIn, en el desarrollo profesional de los antiguos alumnos, y es uno de los motivos por los que eligen IEB

Hoy, más que nunca, la realización de un máster no se trata solo de acumular títulos, sino de dar un salto decisivo hacia la empleabilidad. Según Ignacio Muñoz, Jefe de Admisiones de IEB, “el criterio más habitual a la hora de elegir una Escuela de Negocios es fijarse en las salidas profesionales y la cercanía del claustro a la práctica profesional”. Los candidatos, suelen fijarse en redes sociales como LinkedIn, en el desarrollo profesional de los antiguos alumnos, y es uno de los motivos por los que eligen IEB.

Y es que formarse con profesionales que ya están ocupando posiciones de relevancia, asegura conocer el camino hacia el empleo y las oportunidades profesionales. Los expertos lo tienen claro: el claustro marca la diferencia. Tener como profesores a directivos en activo, que comparten su día a día con casos reales y retos de sus propias empresas, convierte la formación en un entrenamiento práctico para el mundo laboral. “Cuando un directivo define un programa formativo, no solo transmite conocimientos: aporta las habilidades que hoy buscan las compañías”, afirma Juan de Lara, Jefe de Orientación Profesional de IEB.

La realidad es que formar de manera práctica se ha convertido en un método realmente útil en la adquisición de conocimientos y al mismo tiempo el desarrollo de habilidades.

Alumnos en la nueva sala Bloomberg del IEB.

En el IEB imparten clase profesionales como Pedro Garrido, Executive Director en BBVA o José María Revello de Toro, con más de 30 años en Banca de Inversión. El contacto directo con quienes toman decisiones en grandes corporaciones multiplica las oportunidades de inserción laboral, no sólo por la formación técnica, sino también por el acompañamiento permanente de redes de profesionales que están en su día a día, relacionándose con el mercado.

Las empresas no solo valoran una buena formación técnica, quieren profesionales capaces de analizar y tomar decisiones complejas, comunicar, trabajar en equipo y desenvolverse en entornos digitales. “En los procesos de selección, las habilidades pueden ser tan decisivas como los conocimientos o incluso muy habitualmente más decisivas”, recuerda Joaquín Danvila, Jefe de Desarrollo Digital y Formación Online de IEB.

Y ya dentro de las instituciones educativas, el valor de una red profesional sólida es incalculable. En el IEB, los antiguos alumnos regresan a buscar talento entre las nuevas promociones. “Son ellos quienes mejor conocen la calidad de la formación y quienes más demandan profesionales de nuestros programas”, explica Ignacio Muñoz, Jefe de Admisiones de IEB.

Con programas actuales y formaciones de calidad alta, los alumnos de las instituciones educativas de primer nivel, suelen después ocupar posiciones relevantes en grandes empresas. Es el caso de Patricia Barrios, que decidió cursar un MBA con especialización en finanzas “sobre todo por la destacada reputación de la institución, la calidad del profesorado y las amplias oportunidades profesionales y contactos que ofrece el IEB”. Un recorrido que ya se cimenta desde los estudios de grado y que en el caso de Patricia conforma “un componente práctico invaluable, permitiéndome aplicar directamente lo aprendido mediante ejemplos reales y experiencias compartidas por el profesorado”. Patricia hoy trabaja como Consultora en Inverto, que pertenece a Boston Consulting Group (BCG)

Pero no todo es formar con alta calidad. Los tiempos cambian y muchos sectores están constantemente cambiando gracias a las nuevas tecnologías, el uso de la Inteligencia Artificial y la evolución de los mercados, por lo que los programas formativos necesitan una rápida actualización constante.

El sector financiero por ejemplo, ya no se entiende sin la digitalización. Por eso, programas como el Máster de Riesgos Financieros y Auditoría Internacional, el Máster en Blockchain e Inversión en Activos Digitales o las especializaciones en Big Data, Analytics e Inteligencia Artificial se han convertido en palanca de empleabilidad para los futuros líderes que quieren desarrollar sus carreras en el entorno de las finanzas, la consultoría, el mundo jurídico o las grandes empresas de hoy en día. Del mismo modo, la digitalización ha generado adaptación en programas más convencionales como los Másteres en Bolsa y Mercados Financieros, los MBA, el Máster in International Finance o de sectores tan punteros como el Real Estate.

Otro enfoque que debe analizarse bien actualmente, teniendo en cuenta la otra gran palanca de crecimiento de las compañías, es la internacionalización, por lo que tener una visión internacional se ha hecho imprescindible en la formación de nivel alto.

Los mercados son globales, y la formación también debe serlo. Gracias a acuerdos con instituciones como Wharton (University of Pennsylvania), Fordham University, la Chinese University of Hong Kong o Bayes Business School, los alumnos del IEB tienen la oportunidad de vivir estancias internacionales que amplían su visión y sus contactos, además de coincidir en las aulas, presenciales o virtuales, con profesionales internacionales de elevado prestigio.