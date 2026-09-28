La aspiradora Shark que limpia debajo del sofá sin agacharte: sin cable, flexible y rebajada

Las aspiradoras sin cable han llegado para quedarse. Son la evolución más lógica de las aspiradoras de toda la vida —potentes y con buena succión, pero con cable—, con un formato inalámbrico para llegar mejor a todos los rincones sin depender de un enchufe. Para limpiar debajo del sofá o de los muebles, para llegar a las estanterías más altas e incluso para llevártela al coche, porque muchas de ellas se pueden convertir en una aspiradora de mano.

La Shark PowerPro es la aspiradora sin cable más vendida de Shark, con un diseño ligero, flexible y una tecnología que detecta el tipo de superficie y adapta la limpieza, más propia de un robot aspirador. A un precio que ni de lejos se acerca a su rendimiento: tiene casi 60€ de descuento en la web de Shark y puedes conseguir otro 15% extra (acumulable) con el código descuento exclusivo ELESPAÑOL-CASA. ¡Una ganga!

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5 características destacadas de la Shark PowerPro

Hasta 50 minutos de autonomía en modo ECO para limpiar toda la casa varias veces. La tecnología FloorDetect inteligente reconoce el tipo de suelo y ajusta la velocidad del cepillo a cada superficie Incluye un sistema antienredos para recoger polvo de mascotas sin que se acumulen en el cepillo. Captura más del 99,9% del polvo y los alérgenos de entre 0,3 y 10 micras. Tubo flexible y diseño convertible para acceder fácilmente a zonas complicadas (rincones, debajo del sofá o de los muebles…).

Limpia toda la casa con la aspiradora flexible que mejor se adapta a cada superficie

sharkpower aspiradora.jpg SharkNinja

La Shark PowerPro es una aspiradora sin cable cómoda y versátil para tu casa. Uno de sus puntos fuertes es la tecnología FloorDetect, capaz de identificar el tipo de suelo y de ajustar la velocidad del cepillo giratorio para optimizar la limpieza. También incluye un detector inteligente de suciedad que ajusta la potencia de succión según lo que encuentre a su paso.

Agradecerás el tubo flexible con diseño articulado, porque la aspiradora se 'cuela' debajo del sofá, de los muebles, de la cama… Y ese diseño también de cómodo para guardar la aspiradora en un rincón en casa. Cuando lo necesites, se convierte en una aspiradora de mano para las estanterías más altas, la tapicería del sofá o el interior del coche. ¡No le falta ni un detalle!

¿Para quién es perfecta esta aspiradora sin cable Shark?

Le vas a sacar mucho partido a la aspiradora sin cable Shark PowerPro si tienes…:

Perros o gatos en casa, porque la tecnología antienredos hace que los pelos no se queden enrollados en el cepillo.

Alergias (o vives con una persona que las tenga). El sistema de filtración reduce el polvo y los alérgenos en el ambiente.

Diferentes tipos de suelos en casa, ya que la aspiradora detecta automáticamente la superficie.

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La razón por la que la aspiradora sin cable Shark es la más vendida es por su versatilidad, porque se adapta a las necesidades de perfiles muy diferentes. Además, con envío gratis a casa en un plazo de entre 2 y 4 días laborables. Y si vas a aprovechar para renovar más aparatos en casa, con el cupón descuento ELESPAÑOL tienes un 10% de descuento en toda la tienda online de Shark.

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