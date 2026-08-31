Guía para elegir las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026: Movistar, Vodafone, Lowi, DIGI, Orange, Simyo y más

Encontrar las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026 es más fácil de lo que crees. Aunque en España tenemos operadores principales —Vodafone, Movistar y Orange—, también hay otras compañías low cost que en su mayoría están vinculadas a los operadores principales —Simyo, Lowi, O2—. La diferencia entre una y otra está en el precio de la tarifa, los servicios que ofrecen, la velocidad de la fibra en casa, la cobertura y los datos móviles incluidos.

Por ejemplo, los principales operadores suelen tener tarifas más altas y opciones para incluir televisión a la tarifa. En cambio, las ofertas de fibra y móvil de compañías low cost eliminan todos los 'complementos' para que pagues únicamente por lo que necesitas. ¿Cuál es mejor? En realidad, depende mucho de lo que necesites y del uso que hagas de la fibra y del móvil. Por eso, recopilamos todas las tarifas en esta comparativa de fibra y móvil, para ayudarte a decidir según el precio, la velocidad de la fibra, los datos, la cobertura, la permanencia, el precio y los servicios extra.

Estas son las 10 mejores tarifas de fibra y móvil de 2026

Operador Tarifa Fibra Datos Líneas 5G Permanencia Punto fuerte Precio Vodafone Fibra y Móvil 60 GB 600 Mb 60 GB + ilimitados a 2 Mbps 1 Sí, hasta 60 GB 12 meses Móvil 5F, 600 MB en fibra óptica y canales de TV 27€ con la oferta actual y 43€ sin promoción Lowi Fibra + 2 líneas 1 GB 25 GB por línea 2 Sí 3 meses en la fibra 1 GB + 2 líneas a un precio razonable 30€ al mes Simyo Fibra + móvil 300 Mb simétricos 150 GB acumulables 1 Sí 3 meses en la fibra GB no consumidos acumulables durante 3 meses 35,99€ al mes DIGI Fibra + móvil 500 Mb simétricos 50 GB acumulables 1 Sí 3 meses en la fibra Los datos que no consumas se acumulan en tu tarifa 15€ al mes Movistar Pack 600 Mb + 2 líneas + Movistar Plus+ 600 Mb simétricos 65 GB compartidos 2 5G+ No TV + dispositivos + configuración a medida 67€ al mes O2 Fibra 600 Mb + móvil 60 GB 600 Mb simétricos 60 GB 1 5G+ No 10 TB en O2 Cloud 35€ al mes Jazztel Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles 600 Mb 120 GB compartidos 2 Sí Sí, 12 meses 2 líneas móviles incluidas 44,95€ al mes Orange Fibra 1 línea 600 Mb simétricos 60 GB en cada línea 2 (1 de regalo) 5G+ Sí, 12 meses 2ª línea sin coste extra 50€ al mes Yoigo Fibra 600 Mb + móvil 50 GB 600 Mb 50 GB 1 Sí No Precio definitivo sin TV 49€ al mes MásMóvil Fibra + móvil 500 Mb 50 GB 1 + 1 gratis Sí Sí, 12 meses 2ª línea sin coste extra 34,90€ al mes

Vodafone, velocidad y datos sin preocuparte por el consumo

Vodafone Vodafone

La tarifa principal de Vodafone para este 2026 viene muy bien si estás buscando una buena conexión a internet en casa, con la red 5G propia de Vodafone a un precio más competitivo que otros grandes operadores. Contempla fibra de 600 Mb y una línea móvil ilimitada con 60 GB a velocidad 5G por solo 27€ al mes. Eso sí, no es la mejor tarifa si necesitas varias líneas móviles incluidas en la factura sin coste adicional.

Precio : 27€ al mes durante la promoción. Sin promo, el precio habitual es de 43€ al mes.

: 27€ al mes durante la promoción. Sin promo, el precio habitual es de 43€ al mes. Fibra y móvil : fibra óptica de 600 Mb, línea móvil con 60 GB a velocidad 5G y datos ilimitados a 2 Mb cuando se agotan. Llamadas y SMS ilimitados, roaming con 25 GB en la UE y otros países incluidos de forma promocional.

: fibra óptica de 600 Mb, línea móvil con 60 GB a velocidad 5G y datos ilimitados a 2 Mb cuando se agotan. Llamadas y SMS ilimitados, roaming con 25 GB en la UE y otros países incluidos de forma promocional. Permanencia y condiciones: instalación sin coste en 24/48 horas, router WI-Fi 6 incluido, portabilidad sin costes y posibilidad de añadir TV y líneas extra desde 6€ al mes.

Lowi, tarifa sencilla y económica con buena velocidad

Lowi Lowi

Lowi es una de las mejores compañías de fibra y móvil si necesitas una tarifa sin demasiados adornos y con lo esencial. Su plan inicial para este 2026 incluye fibra de 1 Gb y dos líneas móviles con 25 GB por 30€ al mes. Es buena opción para parejas, compañeros de piso o usuarios que necesitan dos líneas sin tener que entrar en packs de TV o servicios extra.

Precio : 30€ al mes con la promoción actual.

: 30€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra óptica de 1 Gb, 2 líneas móviles con 25 GB cada una, llamadas ilimitadas, opción de acumular y compartir gigas, roaming incluido y 300 GB extra promocionales en verano.

: fibra óptica de 1 Gb, 2 líneas móviles con 25 GB cada una, llamadas ilimitadas, opción de acumular y compartir gigas, roaming incluido y 300 GB extra promocionales en verano. Permanencia y condiciones: permanencia de 3 meses en la fibra por la instalación del router Wi-Fi 6, instalación gratis en 24/48 horas. Puedes añadir líneas desde 4€ al mes y añadir Lowi TV o servicios extra.

Simyo, tarifa flexible con gigas de sobra

Simyo Simyo

La tarifa principal de Simyo para este año incluye 300 Mb de fibra y móvil con 150 GB con llamadas ilimitadas por 35,99€ al mes. Es buena opción dentro de las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026 si te interesa tener muchos datos sin pagar de más. Eso sí, también tiene 3 meses de permanencia en la fibra, bastante habitual en el segmento de fibra y móvil barato para compensar la instalación gratuita del router.

Precio : 35,99€ al mes con la promoción actual.

: 35,99€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra óptica 300 Mb simétricos, móvil con 150 GB, llamadas ilimitadas, gigas acumulables durante 3 meses, velocidad reducida a 64 Kbps cuando se agotan, 5G incluido y posibilidad de añadir líneas adicionales.

: fibra óptica 300 Mb simétricos, móvil con 150 GB, llamadas ilimitadas, gigas acumulables durante 3 meses, velocidad reducida a 64 Kbps cuando se agotan, 5G incluido y posibilidad de añadir líneas adicionales. Permanencia y condiciones: permanencia de 3 meses por la instalación (coste de instalación prorrateado de 240€ si te vas antes), router Wi-Fi 6, sin teléfono fijo.

DIGI, velocidad y datos acumulables

DIGI DIGI

La tarifa de DIGI por solo 15€ al mes incluye fibra SMART 50 Mb y 50 GB en la línea móvil (acumulables) y llamadas ilimitadas. Es una de las opciones que más llaman la atención dentro de las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026 con conexión rápida, estable y 5G. También tiene permanencia de 3 meses en la fibra, aunque no es total en la línea móvil, e incluye 50 GB de almacenamiento en DIGI Storage.

Precio : 15€ al mes con la promoción actual.

: 15€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra SMART con 500 Mb simétricos, móvil con 50 GB acumulables, llamadas ilimitadas, 100 minutos internacionales y 5G.

: fibra SMART con 500 Mb simétricos, móvil con 50 GB acumulables, llamadas ilimitadas, 100 minutos internacionales y 5G. Permanencia y condiciones: permanencia de 3 meses en la fibra con instalación gratis (coste de 100€ prorrateados si te vas antes), router Wi-Fi 6 incluido, posibilidad de usar tu propio router y navegar a baja velocidad cuando agotas los gigas.

Movistar, operador premium con fibra rápida, dos líneas móviles y TV

Movistar Movistar

La tarifa más contratada de Movistar podríamos decir que es una de las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026. No es la más barata, eso sí, pero compensa con creces por la velocidad de la fibra en casa —600 Mb simétricos—, que incluye dos líneas móviles —con 65 GB compartidos— y Movistar Plus+ con más de 80 canales. Su punto fuerte es que se trata de una comparativa de fibra y móvil sin permanencia.

Precio : 67€ al mes sin permanencia con la promoción actual.

: 67€ al mes sin permanencia con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra de 600 Mb simétricos, 2 líneas móviles con 60 GB + 5 GB (datos compartidos), 5G+, llamadas ilimitadas en la línea principal y TV con más de 80 canales.

: fibra de 600 Mb simétricos, 2 líneas móviles con 60 GB + 5 GB (datos compartidos), 5G+, llamadas ilimitadas en la línea principal y TV con más de 80 canales. Permanencia y condiciones: tarifa sin permanencia, instalación gratis en 2-5 días, router Movistar Wi-Fi 7, almacenamiento ilimitado en Movistar Cloud y financiación de dispositivos desde 0,50€ al mes.

O2, calidad, 5G+ y una tarifa con lo esencial

O2 O2

La tarifa que hemos seleccionado de O2 incluye fibra 600 Mb + móvil con 60 GB por 35€ al mes sin permanencia. Es una de las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026, sobre todo si quieres la red de Telefónica sin pagar lo que cuesta su tarifa. Es un plan bastante asequible para personas que teletrabajan, familias pequeñas que necesitan una sola línea potente y con lo básico de una tarifa móvil y de fibra.

Precio : 35€ al mes con la promoción actual.

: 35€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra 600 Mb simétrica, móvil con 60 GB, llamadas y SMS ilimitados, tecnología 5G+, servicio de compartir datos entre líneas y 10 TB de almacenamiento en O2 Cloud.

: fibra 600 Mb simétrica, móvil con 60 GB, llamadas y SMS ilimitados, tecnología 5G+, servicio de compartir datos entre líneas y 10 TB de almacenamiento en O2 Cloud. Permanencia y condiciones: tarifa sin permanencia, instalación y router gratis, red de fibra de Telefónica, Movistar Plus+ por 6€ al mes y opción de añadir líneas adicionales.

Jazztel, muy equilibrada con dos líneas, buena velocidad y precio definitivo

Jazztel Jazztel

El motivo por el que hemos incluido a Jazztel entre la mejor fibra y móvil para este 2026 es porque los 44,95€ que cuesta es el precio final que pagarás siempre, sin subidas. Incluye fibra con 600 Mb, teléfono fijo y 2 líneas móviles ilimitadas con 120 GB para compartir entre las dos. El aspecto que menos nos convence es que tiene 12 meses de permanencia, a cambio de ser un pack muy completo dentro del segmento de fibra y móvil barato.

Precio : 44,95€ al mes con la promoción actual.

: 44,95€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra 600 Mb, fijo con llamadas ilimitadas, 2 líneas móviles ilimitadas con 120 GB para compartir, router y alta gratis, con líneas adicionales desde 8€ al mes.

: fibra 600 Mb, fijo con llamadas ilimitadas, 2 líneas móviles ilimitadas con 120 GB para compartir, router y alta gratis, con líneas adicionales desde 8€ al mes. Permanencia y condiciones: permanencia de 12 meses, precio definitivo sin promociones, router incluido, instalación gratis y tarifas móviles adicionales con 12 GB o 30 GB a precios reducidos.

Orange, operador fiable con dos líneas 5G+, fibra rápida y pack sin TV

Orange Orange

No podíamos dejar fuera de esta comparativa de fibra y móvil a Orange, uno de los principales operadores españoles, que es ahora mismo la opción intermedia en cuanto a precio entre Vodafone y Movistar. Incluye fibra 600 Mb, una línea móvil con 60 GB y una segunda línea móvil gratis con las mismas condiciones por 50€ al mes. Es una de las mejores compañías de fibra y móvil, con opción de añadir TV si quieres completar el paquete.

Precio : 50€ al mes con la promoción actual.

: 50€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra de 600 Mb simétricos, router Wi-Fi 7, 1 línea móvil de 60 GB con llamadas ilimitadas, segunda línea móvil gratis con 60 GB, datos compartidos, 5G+, roaming en la Zona UE y países adicionales.

: fibra de 600 Mb simétricos, router Wi-Fi 7, 1 línea móvil de 60 GB con llamadas ilimitadas, segunda línea móvil gratis con 60 GB, datos compartidos, 5G+, roaming en la Zona UE y países adicionales. Permanencia y condiciones: instalación gratis si mantienes la fibra 3 meses (coste de 242€ si te vas antes), permanencia de 12 meses o de 24 meses en caso de promociones concretas o financiación de dispositivos.

Yoigo, fibra rápida, 50 GB y entretenimiento incluido

Yoigo Yoigo

Continuamos con Yoigo, con una tarifa de fibra de 600 Mb, teléfono fijo y móvil con 50 Gb por 49€ al mes. Es una de las mejores tarifas de fibra y móvil de 2026, con conexión a internet rápida, una única línea móvil con datos de sobra y la posibilidad de añadir una segunda línea gratis. Eso sí, si optas por la promoción con Netflix y HBO Max gratis durante 3 meses, la cuota sube de 49€ a 63€ al mes pasado ese tiempo.

Precio : 49€ al mes con la promoción actual con Netflix y HBO Max (pasados los tres meses, sube a 63€ al mes).

: 49€ al mes con la promoción actual con Netflix y HBO Max (pasados los tres meses, sube a 63€ al mes). Fibra y móvil : fibra de 600 Mb simétrica, fijo con llamadas ilimitadas, móvil con 50 GB y llamadas infinitas. Posibilidad de añadir una segunda línea gratis, 5G y Netflix y HBO Max durante 3 meses sin coste.

: fibra de 600 Mb simétrica, fijo con llamadas ilimitadas, móvil con 50 GB y llamadas infinitas. Posibilidad de añadir una segunda línea gratis, 5G y Netflix y HBO Max durante 3 meses sin coste. Permanencia y condiciones: el precio final es de 49€ si no añades Netflix ni HBO. En el caso de añadirlos, el precio sube a 63€ al mes después de los primeros 3 meses de la promoción.

MásMóvil, fibra rápida, 50 GB y una línea extra gratis

MásMóvil MásMóvil

Cerramos la comparativa para encontrar el mejor operador de fibra y móvil con MásMóvil, con fibra rápida en casa —500 Mb—, 50 GB en la línea móvil con llamadas ilimitadas y una línea extra gratis, que no puede ser habitual dentro de las opciones de fibra y móvil barato. Además, puedes añadir la TV por solo 6€ al mes y financiar un móvil desde 1,75€ al mes (48 meses) si lo necesitas.

Precio : 34,90€ al mes con la promoción actual.

: 34,90€ al mes con la promoción actual. Fibra y móvil : fibra de 500 Mb (mejora a 1 Gb gratis durante 3 meses), fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 30 min a móviles. Móvil con 50 GB y llamadas ilimitadas, 1 línea adicional gratis, líneas extra desde 5 €/mes, opción de compartir gigas entre líneas y TV MásMóvil por 6 €/mes.

: fibra de 500 Mb (mejora a 1 Gb gratis durante 3 meses), fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 30 min a móviles. Móvil con 50 GB y llamadas ilimitadas, 1 línea adicional gratis, líneas extra desde 5 €/mes, opción de compartir gigas entre líneas y TV MásMóvil por 6 €/mes. Permanencia y condiciones: Instalación en 24/48 horas, router gratis, permanencia de 12 meses y bolsa común de gigas disponible para activar desde el área de cliente.

¿Cuál es la mejor fibra y móvil de 2026?

Cada uno de los operadores anteriores destaca por algo en concreto: el precio, la velocidad de la fibra, los GB incluidos en la tarifa de datos, la permanencia… Por eso, te contamos cuál es el mejor operador de fibra y móvil según lo que estés buscando:

Mejor fibra y móvil para teletrabajar : Movistar y O2.

: Movistar y O2. Mejor fibra y móvil barato : DIGI (15€ al mes) y Vodafone (27€ al mes).

: DIGI (15€ al mes) y Vodafone (27€ al mes). Mejor fibra y móvil sin permanencia : Movistar y O2.

: Movistar y O2. Mejor fibra y móvil con más velocidad : Lowi y Movistar.

: Lowi y Movistar. Mejor fibra y móvil para familias : Jazztel y Orange.

: Jazztel y Orange. Mejor fibra y móvil con más datos: Simyo y Yoigo.

Ten esto en cuenta antes de elegir la oferta de fibra y móvil

¿Sabes qué hay que tener en cuenta antes de contratar la mejor fibra y móvil en casa? Empieza por la velocidad de la fibra, que normalmente va desde los 300 Mb (uso básico) hasta 500 o 600 Mb (ideal para la mayoría de usuarios, incluso los que teletrabajan) o 1 Gb (para un uso muy intensivo, se queda grande para los usuarios estándar).

La otra parte de la tarifa es la línea móvil, que puede incluir desde menos de 50 GB de datos hasta más de 100 GB e incluso datos ilimitados. Elige según el uso que hagas del móvil fuera de casa y tus necesidades. Además de esto, ten en cuenta la cobertura, si tiene conexión 5G, la instalación del router, la permanencia y, sobre todo, el precio. No solo el precio de la oferta de fibra y móvil, también la duración del contrato y la cuota final después de la promo.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos Mb de fibra necesito para teletrabajar?

Para videollamadas, uso de plataformas colaborativas y descargas, es suficiente con 600 Mb simétricos. Si compartes conexión con más personas o envías y descargas archivos muy pesados, 1 Gb es la mejor opción.

¿Qué tarifa es mejor si tengo varios dispositivos conectados?

Las tarifas con fibra de 600 Mb o 1 Gb y router Wi-Fi 6 o 7 (Movistar, Orange, Lowi) rinden mejor en hogares con muchos aparatos conectados.

¿Qué operador tiene la mejor cobertura móvil?

Movistar, Orange y Vodafone tienen la mejor cobertura 5G en España. O2, Lowi y Simyo utilizan sus redes, así que la calidad es la misma a un precio más bajo. Eso sí, depende del lugar en el que vivas.

¿Qué incluye una tarifa de fibra y móvil sin permanencia?

Incluye la fibra y el móvil sin compromiso de permanencia ni penalizaciones. Movistar y O2 son las opciones más competitivas de fibra y móvil sin permanencia.

¿Puedo compartir datos entre líneas?

Sí, aunque depende del operador. Algunos, como Orange, MásMóvil y Movistar, permiten crear una bolsa común de datos para repartir entre todas las líneas según necesidades.

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