Top 10 mejores antivirus de 2026: ¿cómo proteger tus dispositivos a buen precio?

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El antivirus que instalabas hace unos años en tu ordenador se parece muy poco al que deberías tener en 2026. Antes, su función principal era analizar los archivos que descargabas en tu ordenador en busca de virus o cualquier robot maligno. Sin embargo, las amenazas digitales han crecido mucho en los últimos años, y hoy convivimos con phishing, ransomware, filtraciones de datos y muchas más vulnerabilidades.

Por eso es más importante si cabe tener instalado el mejor antivirus de 2026 y, a ser posible, que proteja todos tus dispositivos (móvil, tablet, ordenador) y tenga funciones extra, como VPN y protección de identidad. ¿No sabes cuál es el mejor antivirus para tus dispositivos? Te ayudamos a encontrarlo con un análisis completo del nivel de protección de cada uno, el rendimiento, la facilidad de uso o la relación calidad-precio. ¡Toma nota de nuestra comparativa de antivirus en 2026!

Tabla comparativa de los mejores antivirus de 2026

Antivirus Destacado Ideal para VPN Impacto rendimiento Precio Norton El más completo Familias y teletrabajo Sí Bajo Desde 19,99€ al año Avast Mejor versión gratuita Uso doméstico Limitada Medio Desde 39,99€ al año Avira Mejor privacidad Usuarios preocupados por datos Sí Muy bajo Desde 26,95€ al año AVG Antivirus Mejor sencillez Principiantes Limitada Bajo Desde 34,99€ al año Bitdefender Mejor protección global Todo tipo de usuarios Sí Muy bajo Desde 19,99€ al año Kaspersky Mejor detección avanzada Usuarios avanzados Sí Bajo Desde 19,99€ al año McAfee Mejor multidispositivo Familias grandes Sí Medio Desde 39,95€ al año Internxt Mejor privacidad cloud Usuarios privacidad Sí Muy bajo Desde 1,98€ al mes Panda Security Mejor opción española Usuarios domésticos Sí Bajo Desde 25,89€ al año TotalAV Mejor interfaz Usuarios no técnicos Sí Bajo Desde 99€ al año

Norton

Dentro de los mejores antivirus de 2026, el objetivo de Norton es construir un ecosistema completo de protección con seguridad en tiempo real, protección contra ransomware, VPN, control parental y monitorización de la identidad. Si buscas el mejor antivirus para Windows y que funcione bien en varios dispositivos a la vez, es buena opción. Aunque no es el más ligero de esta selección, sí funciona muy bien si quieres tenerlo todo centralizado en el mismo servicio.

Los usuarios destacan : es un antivirus con VPN, control parental y monitorización de la identidad, y viene muy bien para pagos online y cuentas personales.

: es un antivirus con VPN, control parental y monitorización de la identidad, y viene muy bien para pagos online y cuentas personales. Perfilideal: familias, hogares digitales con varios dispositivos y usuarios que quieren una protección completa.

Avast

Avast suele ser una de las primeras opciones que se nos vienen a la cabeza al buscar los mejores antivirus de 2026, sobre todo por lo potente que es su versión gratuita. Si en algún momento has querido proteger tu ordenador sin pagar, has recurrido a él.

Es un antivirus ligero y rápido que con el tiempo ha evolucionado hacia un sistema amplio, con protección contra estafas basada en IA, protección de red Wi-Fi y contra ransomware en versiones superiores.

Los usuarios destacan : fácil de usar e instalación muy sencilla.

: fácil de usar e instalación muy sencilla. Perfilideal: usuarios que necesitan una protección básica y gratuita para navegar, redes sociales y tareas sencillas.

Avira

Además de protegerte contra el malware o el phishing, ¿buscas navegar de la manera más segura posible? Entonces, Avira apunta a convertirse en el mejor antivirus para privacidad. Combina seguridad en tiempo real con herramientas para una navegación anónima, bloquear rastreadores y funciones de optimización del sistema.

Los usuarios destacan : bajo consumo de recursos y que es el mejor antivirus para privacidad gracias a la VPN y al antirrastreo.

: bajo consumo de recursos y que es el mejor antivirus para privacidad gracias a la VPN y al antirrastreo. Perfilideal: usuarios que quieren proteger su privacidad digital, evitar rastreos y navegar de forma anónima.

AVG

La propuesta de AVG Antivirus se basa en un antivirus gratuito que protege en tiempo real frente a malware, phishing y sitios web peligrosos, y es tan fácil como instalarlo en tu dispositivo, activarlo y olvidarte de que está funcionando. La ventaja es que es un antivirus que no ralentiza el PC, aunque a cambio no tiene funciones tan avanzadas (VPN, privacidad, control avanzados) en su versión gratis.

Los usuarios destacan : es muy fácil de instalar e interfiere muy poco en el rendimiento del dispositivo.

: es muy fácil de instalar e interfiere muy poco en el rendimiento del dispositivo. Perfilideal: principiantes o familias que buscan protección sencilla para navegar, consultar el correo y usar el ordenador sin configuraciones complicadas.

Bitdefender

Bitdefender tiene que estar en esta comparativa de antivirus 2026, pues es una de las mejores soluciones que tenemos en el mercado en protección contra malware, ransomware y phishing. En los análisis independientes, destaca tanto por su capacidad para detectar amenazas como por la seguridad y el rendimiento.

Los usuarios destacan : puede bloquear amenazas en tiempo real sin ralentizar el equipo, incluso con un uso intensivo o multitarea.

: puede bloquear amenazas en tiempo real sin ralentizar el equipo, incluso con un uso intensivo o multitarea. Perfilideal: protección completa sin configuración manual, sobre todo en hogares con varios dispositivos.

Kaspersky

Cada antivirus de esta comparativa de antivirus para 2026 destaca por un motivo, y el de Kaspersky lo hace por ser el mejor en la detección pura de amenazas. Protege frente a malware, ransomware y phishing, con una tecnología de análisis en tiempo real que detecta cualquier comportamiento sospechoso. No es el 'todo en uno' más completo, pero sí que incluye protección de pagos y VPN en planes superiores.

Los usuarios destacan : altísima tasa de detección y que puede detectar comportamientos sospechosos antes de que sea una amenaza real.

: altísima tasa de detección y que puede detectar comportamientos sospechosos antes de que sea una amenaza real. Perfilideal: usuarios que buscan un antivirus para teletrabajo, banca online o navegación con alto nivel de exposición.

McAfee

McAfee ha evolucionado mucho en los últimos años hacia la identidad digital y la protección multidispositivo. Por eso, es un antivirus con VPN, control de privacidad y herramientas para proteger todos los dispositivos que forman parte de un hogar o de una red. También es uno de los más descargados, pues detecta fraudes en tiempo real (enlaces, correos spam, contenido sospechoso en redes sociales…).

Los usuarios destacan : control absoluto sobre seguridad, privacidad y filtraciones de datos.

: control absoluto sobre seguridad, privacidad y filtraciones de datos. Perfilideal: familias, hogares con muchos dispositivos o usuarios que gestionan información sensible.

Internxt

Por último, una propuesta muy diferente a los antivirus tradicionales. Internxt no se centra tanto en bloquear amenazas, sino en proteger directamente los archivos y el entorno en el que los almacenamos, es decir, la nube. Este antivirus está integrado dentro de su sistema de almacenamiento en la nube para escanear y detectar malware al mismo tiempo que protege documentos, dispositivos y sincroniza entre plataformas.

Los usuarios destacan : integración con el almacenamiento cifrado y control total sobre los archivos.

: integración con el almacenamiento cifrado y control total sobre los archivos. Perfilideal: usuarios que trabajan en la nube, gestionan archivos sensibles o priorizan la privacidad digital.

Panda Security

Panda Security es una suite de seguridad completa con antivirus, protección contra ransomware y herramientas de privacidad. Es un antivirus ligero, rápido y sencillo que protege varios dispositivos a la vez. Su punto fuerte está en la facilidad de uso y en el enfoque cloud, que reduce la carga sobre el sistema, lo que agradecerás en equipos más antiguos.

Los usuarios destacan : antivirus con VPN y sensación de seguridad 'todo en uno' con instalación rápida y sin mantenimiento.

: antivirus con VPN y sensación de seguridad 'todo en uno' con instalación rápida y sin mantenimiento. Perfilideal: hogares con varios dispositivos, compras online o protección de la identidad.

TotalAV

Podríamos incluir a TotalAV en la lista del mejor antivirus para proteger banca online, con protección en tiempo real, bloqueo de sitios web fraudulentos y herramientas muy centradas en ofrecer un navegador más limpio y menos intrusivo. Reduce la exposición a malware, phishing y rastreos online, con probablemente la mejor experiencia de uso de esta comparativa de antivirus 2026.

Los usuarios destacan : su WebShield y el bloqueo de anuncios, que mejoran la navegación y el 'ruido'.

: su WebShield y el bloqueo de anuncios, que mejoran la navegación y el 'ruido'. Perfilideal: usuarios que quieren un antivirus fácil de usar, que proteja a navegación, compras online y un uso básico del ordenador.

¿Qué antivirus comprar en 2026?

Los antivirus actuales son suites completas que protegen la identidad, la navegación, los pagos online y cualquier comportamiento digital. Por eso, el truco para acertar está en encontrar el que mejor encaja contigo y con tus dispositivos.

Mejor antivirus para gaming

Si juegas online o necesitas que el equipo funcione rápido, incluso con programas pesados, necesitas un antivirus ligero y rápido que no consuma muchos recursos.

TotalAV.

AVG Antivirus.

Mejor antivirus para teletrabajo

La prioridad es proteger tus datos, crear redes seguras y tener un control de la identidad digital. Estos son los mejores antivirus para teletrabajo:

McAfee.

Panda Security.

Antivirus más seguro para protección avanzada

Si quieres blindar tu sistema, ya entran en juego los motores de detección y la respuesta ante nuevas amenazas, como el phishing avanzado o el ransomware.

Bitdefender.

Kaspersky.

Mejor antivirus para móviles

El smartphone es el dispositivo que más utilizamos, así que es importante tener el mejor antivirus para móviles que proteja la seguridad en apps, redes Wi-Fi y navegación.

McAfee.

Avast.

Todo lo que tienes que saber antes de comprar el antivirus más seguro

Antes de elegir un antivirus en 2026, tienes que saber que no todas las opciones de esta comparativa de antivirus protegen de la misma manera ni están enfocadas al mismo uso. Comprueba siempre que tenga protección real frente a amenazas actuales, aunque lo ideal es que lo compruebes en informes especializados y pruebas independientes.

El segundo aspecto a tener en cuenta es el rendimiento, porque un buen antivirus no debería ralentizar el sistema ni afectar a los diarios del ordenador o del móvil. De hecho, la mayoría están optimizados para funcionar en segundo plano, sin interferir en ninguna tarea.

Valora también si es un antivirus con VPN, porque cada vez más usuarios trabajan en remoto y compran online. Una conexión cifrada añade una capa de seguridad frente a redes públicas o poco seguras. Y asegúrate del número de dispositivos que cubre cada licencia para poder instalar el antivirus en tu ordenador, móvil o tablet.

Preguntas frecuentes sobre antivirus

¿Cuál es el mejor antivirus en 2026?

Depende del uso. En líneas generales, Bitdefender, Kaspersky o McAfee son algunos de los mejores antivirus de 2026 por el equilibrio entre la seguridad, sus funciones avanzadas y el rendimiento en tu equipo.

¿Qué es un antivirus con VPN?

Un antivirus con VPN incluye una red privada virtual para cifrar la conexión y mejorar la privacidad al navegar, sobre todo en redes públicas o poco seguras.

¿Qué es el ransomware?

El ransomware es un tipo de malware (o software malicioso) que 'secuestra' tus archivos o directamente todo tu dispositivo y después te pide un 'rescate' económico para devolverte el acceso.

¿Qué diferencia hay entre un antivirus gratis vs. de pago?

Los antivirusgratuitos protegen contra el malware de forma básica, mientras que los de pago incluyen funciones extra que mejoran la seguridad, como VPN, control de identidad o protección avanzada contra ransomware.

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