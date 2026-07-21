Guía comparativa con las 10 mejores tiendas de bricolaje de 2026: encuentra el sitio donde comprar

El bricolaje no deja de crecer en España. Las reformas del hogar se han disparado al igual que el interés por el DIY. Y es que cada vez más personas quieren tener las cosas a medida, por eso buscan la tienda perfecta para comprar herramientas, materiales de construcción o productos de jardín. Pero no todas las cadenas ofrecen lo mismo. Algunas están orientadas al profesional, otras al particular, y todas ellas tienen sus peculiaridades.

Elegir la tienda de bricolaje correcta puede suponer un ahorro considerable de tiempo y dinero, sobre todo en un 2026 en el que comprar online con recogida en tienda, los servicios de instalación llave en mano, la domótica, los materiales ecológicos y las reformas energéticas son lo que marca la tendencia.

¿Quieres encontrar la mejor tienda de bricolaje? Pues en esta comparativa te ayudamos, porque analizamos las principales cadenas de bricolaje de España para que puedas elegir dónde comprar. Hemos evaluado cada tienda según catálogo, precios, calidad, marcas, compra online, atención al cliente, servicios y cobertura. ¿El objetivo? Que encuentres la opción que mejor encaja con tu proyecto.

Tabla comparativa: las mejores tiendas de bricolaje de 2026

Tienda Tipo de cliente Catálogo Compra online Instalación Punto fuerte Presencia en España Leroy Merlin Particular y profesional Muy amplio Sí + app Sí Catálogo y servicios +130 tiendas Bauhaus Particular y profesional Muy amplio Sí Sí Reformas integrales 12 tiendas ManoMano Particular y profesional +4 millones de productos Solo online No Variedad y precio Solo online Brico Depôt Particular y profesional Amplio Sí + app Según zona Precios bajos ~29 tiendas Bricor (ECI) Particular Medio Sí Sí (proyectos) Decoración y hogar Dentro de El Corte Inglés Ferretería Ibermadrid Particular y empresa +60.000 referencias Sí No Trato cercano Madrid + online nacional Lidl Particular Rotativo (Parkside) Sí No Precios imbatibles +660 tiendas HBM Machines Profesional y aficionado Especializado Solo online No Maquinaria profesional Solo online FerrOkey Particular Amplio Sí + Click&Collect No Proximidad y jardín +250 tiendas Obramat Profesional +20.000 referencias Sí No Materiales de construcción 43 almacenes

Leroy Merlin - El referente del bricolaje en España

Leroy Merlin Leroy Merlin

Si hay una cadena que puede presumir de tenerlo todo, esa es Leroy Merlin. Con más de 130 tiendas y un catálogo que abarca herramientas, materiales de construcción, decoración, cocinas, baños, jardín, electricidad, fontanería y energías renovables, es la mejor tienda de bricolaje para quien busca variedad y servicios completos. Cuenta con una amplia red de instaladores, financiación, alquiler de maquinaria y una app con millones de visitas que la convierten en la opción más redonda del mercado.

Catálogo masivo con 15 secciones especializadas y marketplace.

con 15 secciones especializadas y marketplace. Servicios de instalación y proyectos a medida para cocinas, baños y ventanas.

para cocinas, baños y ventanas. Club Leroy Merlin gratuito con descuentos y promociones exclusivas.

Ventajas y desventajas

+ Cobertura nacional imbatible con envío en 24 horas y recogida gratuita.

+ 100 días para devoluciones gratis.

- En tiendas grandes, el asesoramiento personalizado puede costar encontrarlo.

- Productos del marketplace con condiciones de envío distintas.

Bauhaus - Reformas integrales con instalación incluida

Bauhaus Bauhaus

Esta cadena alemana lleva más de 35 años en España con una propuesta que pocos igualan: un servicio integral de instalaciones y reformas que la convierte en la mejor opción para proyectos completos. Con 12 centros, más de 120.000 productos en 15 secciones y su espacio Drive-In, Bauhaus combina gran superficie con asesoramiento profesional en todos sus departamentos.

Más de 120.000 productos en 15 secciones especializadas.

en 15 secciones especializadas. Pro Service con atención dedicada al cliente profesional.

con atención dedicada al cliente profesional. Drive-In para cargar material directamente desde el vehículo.

Ventajas y desventajas

+ Servicio de reformas e instalación integral con asesoramiento presencial.

+ Surtido completo desde materiales pesados hasta decoración.

- Solo 12 tiendas, concentradas en grandes ciudades.

- Los servicios de reforma pueden variar según la zona.

ManoMano - Millones de productos a un clic

ManoMano ManoMano

¿Te gustaría comparar precios entre decenas de vendedores sin moverte del sofá? ManoMano es la respuesta. Este marketplace acumula más de cuatro millones de productos y es la mejor tienda online del sector en Europa. No tiene tiendas físicas, pero su variedad, valoraciones y propuestas como ManoMano Pro para profesionales lo compensan con creces.

Más de 4 millones de referencias en bricolaje, jardín, fontanería y hogar.

en bricolaje, jardín, fontanería y hogar. ManoMano Pro con tarifas profesionales y envío gratuito a partir de 250 €.

con tarifas profesionales y envío gratuito a partir de 250 €. Comunidad de expertos que asesoran antes de la compra.

Ventajas y desventajas

+ Catálogo inmenso con precios competitivos al comparar vendedores.

+ Presencia en seis países europeos.

- No puedes ver ni tocar el producto antes de comprarlo.

- Los plazos de envío dependen de cada vendedor.

Brico Depôt - La mejor relación calidad-precio

BricoDepôt BricoDepôt

Precios bajos, material en stock y nada de florituras. Esa es la receta de Brico Depôt, que cerró 2025 con un crecimiento del 8,8 % en ventas y retoma su expansión en 2026 con aún más aperturas. Es la tienda con mejor calidad-precio para quien prioriza el ahorro sin renunciar a disponibilidad inmediata.

Precios bajos permanentes con más de 15.000 referencias en stock.

con más de 15.000 referencias en stock. App Brico & Go que agiliza la compra en tienda física.

que agiliza la compra en tienda física. BricoClub Pro con ventajas específicas para profesionales.

Ventajas y desventajas

+ Precios muy competitivos y stock permanente.

+ Marketplace online en crecimiento con más de 254.000 referencias.

- Menor variedad decorativa que cadenas generalistas.

- Servicios de instalación limitados según zona.

Bricor (El Corte Inglés) - La gran apuesta por la decoración y el hogar

Bricor Bricor

Bricor es la sección de bricolaje de El Corte Inglés, y eso le da una ventaja que nadie puede igualar: la comodidad de comprar herramientas, pintura y decoración dentro de un gran almacén con garantías y servicio postventa de ECI. Es la mejor opción para decoración, con proyectos a medida de armarios, puertas, ventanas y suelos mediante cita previa.

Proyectos a medida de armarios, cerramientos y suelos con asesoramiento.

de armarios, cerramientos y suelos con asesoramiento. Garantía de El Corte Inglés , incluyendo financiación.

, incluyendo financiación. Catálogo de decoración, textil hogar y pintura superior al de la competencia especializada.

Ventajas y desventajas

+ Servicio postventa y garantías de El Corte Inglés.

+ Ubicaciones accesibles en centros comerciales de toda España.

- Precios generalmente más altos que otras tiendas especializadas.

- Surtido de materiales de construcción más limitado.

Ferretería Ibermadrid - Trato cercano y 60.000 referencias online

Ferretería Ibermadrid Ferretería Ibermadrid

Si algo define a Ferretería Ibermadrid es la combinación de esa imborrable esencia de barrio con la vocación de un comercio moderno. Integrada en la red FerrOkey y fundada en 1994, esta tienda madrileña ofrece más de 60.000 referencias online, envíos a toda España en 24 - 72 horas y un servicio de atención al cliente que todo el mundo destaca.

Más de 60.000 referencias online con 5 % de descuento en primera compra.

con 5 % de descuento en primera compra. Envío a toda España , incluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

, incluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Servicio a particulares, empresas y organismos oficiales.

Ventajas y desventajas

+ Atención excelente por WhatsApp, email y teléfono.

+ Envíos cuidados y plazos fiables.

- Solo una tienda física en Madrid.

- Para grandes volúmenes, las superficies especializadas ofrecen más.

Lidl - Herramientas Parkside a precios que desafían la lógica

Lidl Lidl

Lidl por supuesto que no es una ferretería ni una tienda de bricolaje al uso, pero su marca Parkside se ha convertido en la referencia para compras baratas y de calidad en bricolaje y jardín. Cada pocas semanas rota su sección Bazar con herramientas eléctricas, maquinaria de jardín y accesorios a precios que dejan en evidencia a muchos competidores. De hecho, Parkside es la marca de bricolaje más vendida de Europa, con tres décadas de recorrido.

Productos Parkside y Parkside Performance con líneas de 12 V y 20 V de batería intercambiable.

con líneas de 12 V y 20 V de batería intercambiable. Campañas estacionales de herramientas para jardín, taller y reformas.

de herramientas para jardín, taller y reformas. Más de 660 tiendas en España, la red más extensa del mercado.

Ventajas y desventajas

+ Precios imbatibles con garantía de 3 años en herramientas.

+ Accesibilidad: hay un Lidl casi en cualquier localidad.

- Stock rotativo y limitado: si no compras rápido, se agotan.

- Sin asesoramiento especializado ni catálogo permanente de bricolaje.

HBM Machines - Maquinaria especializada desde 1972

HBM Machines HBM Machines

Fundada en los Países Bajos, HBM Machines se ha convertido en uno de los mayores proveedores online de herramientas y maquinaria de Europa. Es la mejor tienda para herramientas si buscas equipamiento de taller que no se encuentra fácilmente en las grandes superficies españolas. Su puntuación de 4,6 sobre 5 en Trustpilot avala su fiabilidad.

Catálogo ultraespecializado en maquinaria de taller y herramientas profesionales.

en maquinaria de taller y herramientas profesionales. Precios competitivos en gama de entrada y semiprofesional.

en gama de entrada y semiprofesional. Envío directo a España desde almacenes de 36.000 m².

Ventajas y desventajas

+ Herramientas y máquinas que no se encuentran en tiendas nacionales.

+ Excelente reputación online con más de 35.000 valoraciones.

- Sin tiendas físicas en España.

- Servicio postventa con gestiones internacionales que pueden complicarlo.

FerrOkey - Tu ferretería de barrio, multiplicada por mil

FerrOkey FerrOkey

FerrOkey ha demostrado que la ferretería de proximidad puede competir con las grandes superficies. Esta red cooperativa del grupo Comafe cuenta con más de 250 tiendas y un catálogo que cubre ferretería, electricidad, fontanería, pintura, cerrajería y una sección de jardín que la convierte en la mejor opción para productos de exterior con un asesoramiento muy cercano.

Más de 250 ferreterías en grandes ciudades y localidades pequeñas.

en grandes ciudades y localidades pequeñas. Click & Collect gratuito con asesoramiento al recoger.

con asesoramiento al recoger. Marcas propias como Kylate, Kolorea y Natuur a buen precio.

Ventajas y desventajas

+ Proximidad real: tiendas incluso en poblaciones pequeñas.

+ Trato personalizado de ferretería tradicional.

- El catálogo varía entre tiendas.

- Menor superficie que las grandes cadenas.

Obramat - Donde compran los profesionales de la construcción

OBRAMAT OBRAMAT

Obramat nació para el profesional. Sus almacenes alcanzan los 43 centros en 2026 y siguen una filosofía clara: ofrecer stock permanente de más de 20.000 referencias de marcas profesionales al mejor precio posible. Es la mejor opción para profesionales que necesitan materiales en cantidad, disponibilidad inmediata y asesoramiento técnico.

Especialización total en materiales de construcción y reforma.

Caja de gran volumen para compras de grandes dimensiones.

para compras de grandes dimensiones. Expansión acelerada con aperturas en Galicia, Cataluña y Murcia en 2026.

Ventajas y desventajas

+ Precios de volumen y stock siempre disponible en almacén.

+ Horarios amplios adaptados al sector profesional.

- No en todas las comunidades autónomas, aunque crece rápido.

- Catálogo poco orientado a decoración o acabados estéticos.

¿Qué tienda de bricolaje elegir?

Te adelantamos que no hay una respuesta única porque, al final, lo que debes hacer es buscar la mejor tienda de bricolaje para ti. ¿Y cómo encontrarla? Aquí te damos algunas ideas.

Mejor calidad-precio

Brico Depôt lidera con unos precios muy bajos permanentemente, ManoMano te permite comparar entre miles de vendedores y Lidl ofrece herramientas Parkside a precios de entrada que nadie puede igualar.

Mejor para profesionales

Obramat es el gran referente para profesionales de la obra, Bauhaus cuenta con la propuesta de Pro Service y atención especializada y dedicada y, para terminar, HBM Machines completa con la mejor maquinaria especializada de taller.

Mejor para particulares

Leroy Merlin domina por variedad, servicios y cobertura, mientras que FerrOkey aporta su proximidad en más de 250 localidades. Por último, Bricor complementa a las demás con proyectos a medida y garantía de ECI.

Mejor tienda online

ManoMano es el líder europeo si hablamos de bricolaje digital. Le sigue de cerca HBM Machines, que destaca en variedad y calidad de herramientas. Finalmente, Ferretería Ibermadrid sorprende con un catálogo extenso y envíos muy cuidados.

Mejor para reformas integrales

Bauhaus ofrece lo mejor para reformas e instalación integral, Leroy Merlin tiene proyectos a medida para cocinas, baños y ventanas y, por último, Obramat aporta los materiales que necesites al mejor precio para profesionales.

Mejor para herramientas

HBM Machines tiene maquinaria que es bastante difícil de encontrar en España. Bauhaus cubre casi cualquier necesidad con su catálogo de 120.000 productos y, además, Leroy Merlin suma la posibilidad de alquiler maquinaria.

Mejor para decoración

Bricor es la referencia ya que cuenta textil hogar, papel pintado e iluminación. Leroy Merlin compite con ella al tener una sección decorativa muy amplia y ManoMano destaca por facilitar el acceso a miles de vendedores especializados.

Mejor para jardín

FerrOkey ofrece maquinaria, sistemas de riego y mobiliario exterior con un asesoramiento muy cercano. Leroy Merlin, directamente, tiene la mayor superficie dedicada a jardines. En última instancia, Lidl también aporta los productos Parkside, de muy buena calidad a precios sin competencia.

Cómo elegir la mejor tienda de bricolaje

Catálogo

Tienes que valorar si la tienda cubre herramientas, materiales, jardín, pintura, fontanería y electricidad. Leroy Merlin o Bauhaus ofrecen todo eso bajo un mismo techo. Obramat o HBM Machines, por su parte, destacan en áreas concretas.

Precios

Lidl y Brico Depôt lideran en soluciones de bricolaje baratas. Leroy Merlin y Bauhaus cubren todo lo que busques que sea de gama media. Finalmente, HBM Machines y Obramat apuntan directamente a gama profesional.

Servicios

Instalación, financiación, transporte, recogida en tienda y asesoramiento marcan la diferencia. Leroy Merlin y Bauhaus tienen los servicios más completos en este sentido.

Compra online

ManoMano y HBM Machines son 100% online, por ejemplo. Estas tiendas te permiten consultar todo su catálogo sin moverte del sofá. Además, algunas cuentan con apps especiales que pueden tener descuentos u ofrecer un mejor servicio, informándote del stock disponible y los plazos de entrega.

Cobertura

Leroy Merlin supera las 130 tiendas. FerrOkey cuenta con más de 250 puntos. Lidl tiene la red más extensa con más de 660 supermercados... A mayor número, más opciones para poder comprar lo que buscas. Aunque también debes tener en cuenta el servicio postventa que ofrecen y las garantías de sus herramientas y productos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor tienda de bricolaje en España?

Leroy Merlin es la opción más completa por variedad, cobertura y servicios. Para profesionales, Obramat. Para comprar online, ManoMano no se puede igualar.

¿Qué diferencia hay entre Leroy Merlin y Obramat?

Leroy Merlin se dirige tanto al particular como al profesional, con decoración y hogar incluidos. Obramat está pensada para el profesional con materiales en stock y precios más atractivos para comprar volumen. Son complementarias.

¿Qué tienda tiene mejores precios?

Brico Depôt mantiene precios bajos permanentes. Lidl ofrece Parkside a precios imbatibles. ManoMano permite comparar entre miles de vendedores.

¿Dónde compran los profesionales de la construcción?

Obramat por stock y precios de volumen. Bauhaus con su Pro Service orientado a profesionales. Brico Depôt refuerza su canal profesional con BricoClub Pro.

¿Qué tienda ofrece más marcas?

Leroy Merlin combina marcas propias, profesionales y marketplace. ManoMano supera los cuatro millones de productos. Bauhaus trabaja con más de 120.000 referencias.

¿Cuál tiene mejor tienda online?

ManoMano es líder europeo en bricolaje online. Leroy Merlin tiene web con stock en tiempo real y app. HBM Machines destaca en maquinaria con envío directo.

¿Qué cadena ofrece servicio de instalación?

Leroy Merlin y Bauhaus cubren cocinas, baños, aire acondicionado y ventanas con sus servicios de instalación. Luego, Bricor ofrece proyectos a medida a través de El Corte Inglés.

¿Dónde merece más la pena comprar herramientas?

HBM Machines es la mejor para maquinaria especializada. Lidl con la marca Parkside para uso doméstico a buen precio. Y, si quieres un buen equilibrio entre variedad y servicio, recomendamos Leroy Merlin y Bauhaus.

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