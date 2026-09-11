Del Aston Martin de Alonso al casco de Norris: los LEGO de F1 que están rebajados durante el GP de España

Por fin ha llegado el fin de semana más especial del año para los fans de la Fórmula 1. Este viernes comienza oficialmente el Gran Premio de España en el nuevo circuito de MADRING, la primera carrera de la máxima categoría del automovilismo en nuestro país en 45 años. ¿Y qué te parece si lo celebras con un set de LEGO de Fórmula 1?

Vayas o no al circuito este fin de semana, no se nos ocurre mejor manera que demostrar tu pasión por el deporte que con uno de los sets de LEGO que PcComponentes acaba de rebajar para la ocasión. Desde los monoplazas de F1 de la colección Speed Champions hasta las nuevas ediciones LEGO Editions con los cascos de los pilotos de McLaren y de Ferrari, pasando por otros sets de competición, como el Bugatti Vision GT. Te contamos cuáles son nuestros favoritos para empezar (o continuar) tu colección, ¡toma nota de las ofertas!

Descubre otros sets LEGO de Fórmula 1 en oferta

coche aston martin.jpg Lego

El primer set LEGO al que le hemos echado el ojo es el Aston Martin AMR25, el monoplaza de Fórmula 1 que Fernando Alonso y Lance Stroll pilotaron la temporada pasada. PcComponentes lo ha rebajado un 21%, por lo que pasa de costar casi 250€ a solo 196,83€.

A diferencia de otros monoplazas más pequeños, este es un set LEGO Technic a escala 1:8 que incluye todos los detalles: motor V6 turbo, mecanismo de conducción, suspensión 'push-rod' delantera y trasera, caja de cambios, alerón, diferencial funcional…

En definitiva, si te gusta la Fórmula 1 y eres fan de Alonso, tienes que tener en casa este set de 1.547 piezas. Lo mejor es que podrás montar el chasis y también el motor V6 turbo y la caja de cambios de 2 velocidades. Además, la experiencia es 100% realista, porque este monoplaza gira si mueves el volante y es posible activar el DRS al meter la marcha más larga.

Comprar en PcComponentes por (249,99) 196,83€

casco lando norris.jpg PcComponentes

Es una de las últimas incorporaciones al catálogo de LEGO y pertenece a la gama Editions, una colección exclusiva que rinde homenaje a los mayores iconos del fútbol y del automovilismo. Y como no podía ser de otra manera, el set que te proponemos es el casco de Lando Norris, el actual campeón del mundo. Tiene un descuento del 27% en PcComponentes, por lo que baja su precio a mínimo histórico (64,99€).

También están rebajados otros sets LEGO Editions con los cascos de Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Es una de las mejores propuestas si buscas sets de LEGO de Fórmula 1 originales, pues incluye el casco de unos 18 cm de altura, una minifigura del piloto británico, una placa con su firma y número de piloto, y una base con el logotipo LN.

El casco en sí es especial porque una mitad es de color naranja, en honor a los colores de McLaren, y la otra mitad mantiene los colores amarillo fosforito y negro, característicos de Norris. Merece la pena por esta bajada de precio y porque cuida de maravilla todos los detalles.

Comprar en PcComponentes por (89,99) 64,99€

¿Con cuál te quedas? Desde luego, estos sets de Fórmula 1 de LEGO son estupendos para mayores y pequeños, porque decoran tu casa y le dan personalidad a cualquier espacio, al mismo tiempo que cuentan un poquito más sobre tu pasión. Y si quieres seguir toda la acción de MADRING desde casa, todavía estás a tiempo de suscribirte al Plan Motor de DAZN —tienen los derechos en exclusiva de la F1 en España— por solo 9,99€ al mes. ¡No te pierdas nada!

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