Adiós a las excusas para comer sano: esta batidora portátil cabe en cualquier sitio y prepara más de 10 batidos con una sola carga
Ninja tiene la batidora portátil más cómoda para comer sano, preparar tus recetas favoritas y llevártelas a cualquier parte.
Comparativa mejores batidoras de mano 2026: prepara tus batidos y smoothies favoritos en casa
¿Has vuelto a proponerte comer más sano en septiembre y hacer deporte? Si en verano has picado más entre horas y has descuidado la alimentación saludable, seguro que tu cuerpo te está pidiendo rutina y volver a la comida más sana. Es mucho más fácil de lo que crees: solo tienes que hacerte un menú semanal, cumplirlo y tener en casa una batidora portátil que te eche una mano con algunas recetas.
Estos aparatos son perfectos para preparar smoothies, batidos de proteínas o de frutas en unos minutos. Y si además eliges un modelo inalámbrico, como la batidora portátil sin cable Ninja Blast, podrás preparar tu receta favorita en cualquier lugar sin depender de un enchufe. Este dispositivo baja de precio justo a las puertas del mes de septiembre, y además lo puedes comprar con un 10% de descuento extra con el cupón ELESPAÑOL. ¡Date prisa!
Razones para comprar la batidora portátil de Ninja
- Es una batidora inalámbrica que prepara más de 10 batidos por cada carga.
- Vaso de 530 ml para llevarte tu smoothie o batido a cualquier parte.
- Diseño compacto y sin cables que ocupa muy poco espacio.
- Vaso y tapa libres de BPA y aptos para el lavavajillas.
La manera más sencilla de preparar una receta saludable
La batidora portátil sin cable Ninja Blast es el aparato que necesitas en casa para que comer mejor no se te haga cuesta arriba. Usarla es tan fácil como introducir todos los ingredientes en el vaso, batir y llevarte tu preparación a cualquier parte. Tiene una capacidad de 470 ml, suficiente para preparar un smoothie, un batido de frutas o de proteína.
Al ser inalámbrico, se carga por completo en solo 2 horas, por lo que tendrás autonomía de sobra para preparar más de 10 batidos. Y lo que más nos gusta, sobre todo si tienes una cocina pequeña, es que solo mide 27 cm de alto y 9 cm de ancho, así que es superfácil de transportar a cualquier parte.
Ideas de recetas para comer sano en septiembre
Si quieres sacarle partido a esta batidora portátil de Ninja, puedes hacerlo desde que la recibas en casa con estas ideas de recetas:
- Smoothie con un plátano maduro, 150 ml de leche o bebida vegetal, dos cucharadas de avena y canela.
- Batido con frutos rojos congelados, yogur natural y un poco de leche.
- Smoothie con medio mango, el zumo de una naranja y unos cubitos de hielo.
- Batido con un plátano, café frío, leche y hielo.
- Smoothie verde con manzana, un puñado de espinacas, medio plátano y agua fría.
- Batido con leche, plátano y una cucharadita de cacao puro.
Si pides esta batidora portátil de Ninja ahora, la recibirás gratis en casa en un plazo de entre 2 y 4 días laborables. Además, todos los envíos en Península y Baleares son siempre gratis, sin mínimo de compra. No olvides aplicar el código descuento ELESPAÑOL para conseguir un 10% de descuento extra en toda la tienda.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.