¿Es bueno utilizar una crema hidratante con Vitamina C en verano?

¿Hay que evitar el uso de la Vitamina C durante el verano? ¿Si aplico una crema con Vitamina C y después me expongo al sol, me saldrán manchas? Son preguntas que se repiten en esta época del año, y lo cierto es que no es exactamente así, aunque hay matices.

La Vitamina C es un activo muy estudiado y recomendado por dermatólogos por su capacidad antioxidante. Así que en verano, cuando la piel está más expuesta a factores externos, como la radiación solar, tiene bastante sentido incluirla en tu skincare. Aunque no todas las fórmulas son iguales, y por eso hemos fichado la crema 20% Súper Vitamina C Solution de Beauty Drops, con Vitamina C estabilizada, y también con un descuento del 29% en los Primor Days (del 17 al 19 de junio).

Beneficios de utilizar tu crema de Vitamina C en verano

Concentración de un 20% de Vitamina C para iluminar la piel y acabar con el tono apagado.

Fórmula con acción antioxidante que protege la piel frente al estrés oxidativo por factores ambientales.

Textura libre de aceite, apta para pieles mixtas y grasas.

Contiene también extracto de ciruela de Kakadu para un tono más uniforme y prevenir las manchas.

La mejor crema con Vitamina C para este verano

Súper Vitamina C Solution de Beauty Drops

La Vitamina C es un ingrediente que devuelve luminosidad al rostro. Y precisamente en verano, tenemos un tono más apagado de la cuenta por la exposición al sol, el sudor y los cambios en la rutina. Por eso, la crema 20% Súper Vitamina C Solution de Beauty Drops es una buena opción en tu rutina de skincare en esta época del año. Tiene acción antioxidante y además participa en procesos relacionados con la formación de colágeno.

Aunque la diferencia con otras cremas es que esta de BeautyDrops contiene Vitamina C estabilizada, lo que significa que el activo es eficaz durante más tiempo y que no se estropea al entrar en contacto con la luz o con el aire. Además, tiene una textura muy ligera (fórmula oil-free) para hidratar la piel sin dejar una textura pegajosa.

Consejos para utilizar Vitamina C en verano de manera segura

Si te animas a utilizar esta crema de Vitamina C en tu rutina de verano, toma nota de estos consejos:

Aplica siempre protector solar por la mañana y antes de salir de casa.

Lo ideal es utilizar la crema en tu rutina de mañana para combatir los radicales libres que genera la exposición ambiental y solar.

Guarda el producto correctamente y evita exponer la crema a fuentes de calor directas o a la luz solar intensa.

Si tienes la piel sensible, introduce la crema poco a poco en tu rutina.

Bien utilizada, esta crema de Vitamina C es uno de tus mejores aliados en la rutina de skincare en verano para una piel luminosa, jugosa e hidratada. ¡Aprovecha los Primor Days para comprarla (y para reponer tus básicos de verano)!

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