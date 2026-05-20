El aceite que tu melena te pide a gritos este verano: "Brillo bonito sin sentirse graso"

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El aceite capilar es un producto imprescindible para lucir una melena suave, bonita y con brillo. Sin embargo, a veces nos da miedo utilizarlo por si deja una sensación grasa o apelmaza mucho el pelo. Hasta que pruebes el aceite capilar Elixir Ultime de Kerastase, una fórmula apta para todo tipo de melena que está rebajada a menos de 20€ en Primor para que lo pruebes más barato que de costumbre.

Y no, el aceite capilar no está reservado solo para las que tienen el pelo seco o encrespado. El truco está en aplicar una pequeña cantidad en las puntas, porque así aportará brillo, un tacto mucho más suave y te facilitará la vida al peinarte. Esta fórmula, en concreto, la puedes introducir en tu rutina tanto si tienes el pelo seco como graso, encrespado, liso o rizado. ¡Funciona de maravilla para todas las melenas!

Beneficios de utilizar este aceite capilar de Kerastase

Fórmula con extracto de camelia francesa que mejora el brillo natural del cabello desde la primera aplicación.

Textura ligera que se absorbe rápido y evita residuos visibles.

Controla el encrespamiento y el frizz, incluso en sitios con mucha humedad.

Si lo usas a diario, notarás el cabello cada vez más suave.

Un aceite que da brillo e hidrata sin apelmazar

Aceite capilar Elixir Ultime de Kerastase

El aceite capilar Elixir Ultime de Kerastase se encarga de mejorar el aspecto de tu melena sin apelmazar para que se vea suave y brillante. Tiene una textura que se absorbe en unos pocos segundos, así que lo puedes aplicar sobre el cabello seco o húmedo que no dejará grasa ni residuos visibles.

Uno de los ingredientes responsables es el extracto de camelia francesa, pues mejora el brillo y la suavidad. Además, si eres constante e introduces este aceite de Kerastase en tu rutina de haircare y eres constante, notarás una melena cada vez más bonita.

Reseñas del aceite capilar Elixir Ultime de Kerastase

Este aceite capilar de Kerastase tiene una valoración en Primor de 4,83 estrellas sobre 5, así que la inmensa mayoría de los usuarios destacan que deja el pelo suave e hidratado sin sensación grasa.

"Deja un acabado suave y aporta un brillo bonito sin sentirse graso, así que me resulta cómodo de usar a diario".

"Lo recomiendo para las que usan la plancha como yo. Sella las puntas y no engrasa, deja el pelo suelto y con brillo".

"Tiene una fragancia increíble. Cunde muy bien, apenas unas gotitas son suficientes para dejar el cabello super sedoso. Controla muy bien el frizz. Lo uso después del secado para toque final. Me ha encantado".

Si lo quieres probar y acabar con el mito de que el aceite solo da grasa o ensucia el pelo, aprovecha el descuento del 37% en Primor. ¡Te vas a enamorar!

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