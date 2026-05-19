Este aceite de labios es el único producto que necesitas en tu bolso para hidratar y conseguir un brillo natural

Si eres de las que siempre tiene a mano un bálsamo de labios, este verano vas a querer cambiarlo por el aceite para labios PhD Hybrid Lip Oil de Haus Labs. Hidrata como un bálsamo, da brillo como un gloss y deja un color muy favorecedor según el tono natural de tus labios. Además, puedes aplicarlo tantas veces como quieras, que no provoca efecto rebote.

El invierno reseca mucho los labios por las bajas temperaturas, pero el verano tampoco es muy buen amigo (sol, sal del mar, aire acondicionado…). Así que, si quieres pasar de unos labios secos a unos mucho más hidratados, jugosos y bonitos, tienes que fichar este aceite de Haus Labs, rebajado ahora un 27% solo en Sephora. ¡Corre a por él!

Beneficios del aceite de labios de Haus Labs

Combina colágeno vegano y aceite de higo chumbo para hidratar y suavizar los labios.

Brillo ligero sin la sensación pegajosa de otros glosses.

Deja un color translúcido que se adapta al tono natural de tus labios.

El 100% de las encuestadas reconoció que ahora tienen los labios más hidratados.

Lo puedes aplicar tantas veces como quieras sin sensación de sequedad.

El gloss que hidrata y deja los labios con efecto jugoso al instante

PhD Hybrid Lip Oil de Haus Labs

El aceite para labios PhD Hybrid Lip Oil de Haus Labs va a ser el único producto que quieras llevar siempre en el bolso. En una sola pasada, conseguirás unos labios más lisos, con más brillo y un aspecto mucho más saludable. Nada de pieles muertas, rajitas ni que se cuarteen cuando utilizas un pintalabios más seco de lo habitual.

La fórmula de este aceite para labios incorpora colágeno vegano y aceite de higo chumbo, que son dos ingredientes que mantienen la hidratación y mejoran la sensación de confort. Se funde con los labios y además tiene un color muy sutil que realza el tono natural de los labios sin que parezca que vas maquillada.

Trucos para unos labios hidratados y jugosos en verano

Exfolia los labios una vez a la semana para eliminar pieles secas y células muertas. Así el aceite se adhiere mejor.

Aplícalo sobre los labios ligeramente húmedos para potenciar la sensación de hidratación y que tengan un acabado más brillante.

Usa el aceite de labios también por la noche para tener los labios más suaves por la mañana.

Si quieres efecto volumen, perfila ligeramente el contorno con un lápiz nude y añade aceite de labios en el centro.

Si lo compras ahora que está rebajado a menos de 20€, lo querrás llevar a diario en tu bolso, porque el calor, el viento y el sol tienden a resecar los labios más de lo habitual. ¡Aprovecha la oferta!

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