Exfoliante corporal de azúcar de Sephora

Exfoliante corporal de azúcar de Sephora

Los Imprescindibles

¿Piel más suave para el verano? Tienes que probar este exfoliante corporal de azúcar rebajado en Sephora

Sephora rebaja su exfoliante corporal con AHA y azúcar moreno para conseguir una piel más suave, luminosa y uniforme en solo 21 días.

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¿Utilizas un exfoliantecorporal en tu rutina? Tenemos muy interiorizada la limpieza de la piel o la hidratación después de la ducha, pero a veces pasamos por alto uno de los pasos más importantes. Y es precisamente exfoliar, pues al retirar las células muertas que se acumulan en la superficie, la piel se ve mucho más lisa, uniforme y luminosa.

Eso sí, no deberías utilizar un exfoliante todos los días. Los dermatólogos recomiendan hacerlo entre una y dos veces por semana, según el tipo de piel, y de paso ayudas a que el resto de productos se absorban mejor. Si sueles saltarte este paso, tienes que fichar el exfoliante corporal de azúcar de Sephora, ahora rebajado a menos de 15€. Es la mejor compra que puedes hacer si quieres llegar al verano con una piel suave y bonita.

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Beneficios de utilizar este exfoliante de Sephora

  • Exfolia suavemente y elimina células muertas sin agredir la piel gracias a la combinación de AHA y azúcar moreno.
  • Está formulado con un 93% de ingredientes de origen natural.
  • Piel hasta un 99% más suave después de 21 días.
  • Tiene una textura que se aclara fácilmente y no deja sensación grasa ni pegajosa.

Prepara tu piel para el verano: más suave, luminosa y uniforme que nunca

Exfoliante corporal de azúcar de Sephora

Exfoliante corporal de azúcar de Sephora

El exfoliante corporal de azúcar de Sephora está formulado con azúcar moreno y AHA, es decir, ácidos frutales de origen natural que renuevan la superficie de la piel de manera progresiva y respetuosa. Así que tendrás una piel mucho más suave y con una textura uniforme, lo que notarás sobre todo en zonas más secas o ásperas (codos, rodillas).

La textura es otro de sus puntos fuertes, porque se extiende muy fácilmente sobre la piel húmeda, deja una sensación muy agradable y después se va fácilmente con un poco de agua. Utilízalo dos veces a la semana en la ducha, pues notarás la piel más suave al instante y una dermis más cuidada después de 21 días.

¿Funciona? Estas son las reseñas del exfoliante corporal de Sephora

  • "Es suave, funciona y tiene un precio muy bueno. Llevo años comprándolo y me encanta regalárselo a mi familia".
  • "Es un exfoliante de azúcar muy sencillo y los aceites que contiene calman mi piel seca en invierno".
  • "Es casi como si se fundiera con la piel al masajearla, y luego se enjuaga sin esfuerzo, sin dejar acabado graso ni aceitoso. ¡Solo una piel flexible y muy suave al tacto!".
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Cuando este exfoliante corporal esté completamente integrado en tu rutina, te arrepentirás de no haber empezado a usarlo antes, porque hace maravillas y además ahora no cuesta más de 15€. ¡Imprescindible para el verano!

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