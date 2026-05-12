¿Piel más suave para el verano? Tienes que probar este exfoliante corporal de azúcar rebajado en Sephora

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¿Utilizas un exfoliantecorporal en tu rutina? Tenemos muy interiorizada la limpieza de la piel o la hidratación después de la ducha, pero a veces pasamos por alto uno de los pasos más importantes. Y es precisamente exfoliar, pues al retirar las células muertas que se acumulan en la superficie, la piel se ve mucho más lisa, uniforme y luminosa.

Eso sí, no deberías utilizar un exfoliante todos los días. Los dermatólogos recomiendan hacerlo entre una y dos veces por semana, según el tipo de piel, y de paso ayudas a que el resto de productos se absorban mejor. Si sueles saltarte este paso, tienes que fichar el exfoliante corporal de azúcar de Sephora, ahora rebajado a menos de 15€. Es la mejor compra que puedes hacer si quieres llegar al verano con una piel suave y bonita.

Beneficios de utilizar este exfoliante de Sephora

Exfolia suavemente y elimina células muertas sin agredir la piel gracias a la combinación de AHA y azúcar moreno.

Está formulado con un 93% de ingredientes de origen natural.

Piel hasta un 99% más suave después de 21 días.

Tiene una textura que se aclara fácilmente y no deja sensación grasa ni pegajosa.

Prepara tu piel para el verano: más suave, luminosa y uniforme que nunca

Exfoliante corporal de azúcar de Sephora

El exfoliante corporal de azúcar de Sephora está formulado con azúcar moreno y AHA, es decir, ácidos frutales de origen natural que renuevan la superficie de la piel de manera progresiva y respetuosa. Así que tendrás una piel mucho más suave y con una textura uniforme, lo que notarás sobre todo en zonas más secas o ásperas (codos, rodillas).

La textura es otro de sus puntos fuertes, porque se extiende muy fácilmente sobre la piel húmeda, deja una sensación muy agradable y después se va fácilmente con un poco de agua. Utilízalo dos veces a la semana en la ducha, pues notarás la piel más suave al instante y una dermis más cuidada después de 21 días.

¿Funciona? Estas son las reseñas del exfoliante corporal de Sephora

"Es suave, funciona y tiene un precio muy bueno. Llevo años comprándolo y me encanta regalárselo a mi familia".

"Es un exfoliante de azúcar muy sencillo y los aceites que contiene calman mi piel seca en invierno".

"Es casi como si se fundiera con la piel al masajearla, y luego se enjuaga sin esfuerzo, sin dejar acabado graso ni aceitoso. ¡Solo una piel flexible y muy suave al tacto!".

Cuando este exfoliante corporal esté completamente integrado en tu rutina, te arrepentirás de no haber empezado a usarlo antes, porque hace maravillas y además ahora no cuesta más de 15€. ¡Imprescindible para el verano!

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