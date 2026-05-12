¿Piel más suave para el verano? Tienes que probar este exfoliante corporal de azúcar rebajado en Sephora
Sephora rebaja su exfoliante corporal con AHA y azúcar moreno para conseguir una piel más suave, luminosa y uniforme en solo 21 días.
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¿Utilizas un exfoliantecorporal en tu rutina? Tenemos muy interiorizada la limpieza de la piel o la hidratación después de la ducha, pero a veces pasamos por alto uno de los pasos más importantes. Y es precisamente exfoliar, pues al retirar las células muertas que se acumulan en la superficie, la piel se ve mucho más lisa, uniforme y luminosa.
Eso sí, no deberías utilizar un exfoliante todos los días. Los dermatólogos recomiendan hacerlo entre una y dos veces por semana, según el tipo de piel, y de paso ayudas a que el resto de productos se absorban mejor. Si sueles saltarte este paso, tienes que fichar el exfoliante corporal de azúcar de Sephora, ahora rebajado a menos de 15€. Es la mejor compra que puedes hacer si quieres llegar al verano con una piel suave y bonita.
Beneficios de utilizar este exfoliante de Sephora
- Exfolia suavemente y elimina células muertas sin agredir la piel gracias a la combinación de AHA y azúcar moreno.
- Está formulado con un 93% de ingredientes de origen natural.
- Piel hasta un 99% más suave después de 21 días.
- Tiene una textura que se aclara fácilmente y no deja sensación grasa ni pegajosa.
Prepara tu piel para el verano: más suave, luminosa y uniforme que nunca
El exfoliante corporal de azúcar de Sephora está formulado con azúcar moreno y AHA, es decir, ácidos frutales de origen natural que renuevan la superficie de la piel de manera progresiva y respetuosa. Así que tendrás una piel mucho más suave y con una textura uniforme, lo que notarás sobre todo en zonas más secas o ásperas (codos, rodillas).
La textura es otro de sus puntos fuertes, porque se extiende muy fácilmente sobre la piel húmeda, deja una sensación muy agradable y después se va fácilmente con un poco de agua. Utilízalo dos veces a la semana en la ducha, pues notarás la piel más suave al instante y una dermis más cuidada después de 21 días.
¿Funciona? Estas son las reseñas del exfoliante corporal de Sephora
- "Es suave, funciona y tiene un precio muy bueno. Llevo años comprándolo y me encanta regalárselo a mi familia".
- "Es un exfoliante de azúcar muy sencillo y los aceites que contiene calman mi piel seca en invierno".
- "Es casi como si se fundiera con la piel al masajearla, y luego se enjuaga sin esfuerzo, sin dejar acabado graso ni aceitoso. ¡Solo una piel flexible y muy suave al tacto!".
Cuando este exfoliante corporal esté completamente integrado en tu rutina, te arrepentirás de no haber empezado a usarlo antes, porque hace maravillas y además ahora no cuesta más de 15€. ¡Imprescindible para el verano!
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