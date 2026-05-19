¿Merece la pena el nuevo HUAWEI WATCH FIT 5? Lo analizamos y estas son las conclusiones

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En el mercado de los smartwatches hay más competencia que nunca, porque prácticamente todas las marcas de dispositivos electrónicos tienen varios modelos en el mercado. Pero no todos los días sale a la venta un reloj inteligente que apunta a convertirse en uno de los mejores del 2026: el HUAWEI WATCH FIT 5.

A simple vista, llama la atención por ser compacto, ligero (solo pesa 27 gramos) y ser ideal para utilizar en el día a día. Por dentro, se adapta a todo tipo de personas, mide la mayoría de parámetros de salud y también tiene más de 100 modos deportivos que cubren casi todas las necesidades. ¿Y sabes lo mejor? Que puedes hacerte con el nuevo lanzamiento de HUAWEI solo en su Store con 40€ de descuento con el códigoAES40FIT y acceder a regalos exclusivos. ¡Corre a por él!

Novedades del nuevo HUAWEI WATCH FIT 5

Hasta 10 días de autonomía.

Pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas y 2.500 nits.

Diseño muy ligero que solo pesa 27 gramos.

Más de 100 modos de entrenamiento: yoga, running, ciclismo, natación y más.

Sistema avanzado con 6 LED y 6 sensores que monitorizan la frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés las 24 horas.

Así es el smartwatch de HUAWEI que cuida de tu salud y te acompaña en tus deportes favoritos

HUAWEI WATCH FIT 5

El HUAWEI WATCH FIT 5 es muy cómodo, práctico y, como no podía ser de otra manera, incorpora la última tecnología del mercado en un diseño atractivo. Si no te gustan los relojes inteligentes grandes o muy deportivos, este es estupendo. Además, la pantalla tiene 2.500 nits de brillo para consultar mapas, datos o notificaciones incluso a plena luz del sol.

En el ámbito deportivo, este smartwatch de HUAWEI tiene métricas avanzadas para ciclismo y running, detecta caídas y permite acceder a minientrenamientos guiados con hasta 30 movimientos animados. Y también hace un seguimiento muy completo de todas las funciones de salud: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, bienestar emocional, salud femenina…

¿Puedo comprar este smartwatch de HUAWEI rebajado?

Sí, es posible, pero solo en la HUAWEI Store. Este nuevo smartwatch acaba de salir al mercado y lo puedes comprar rebajado 40€ con el cupón AES40FIT. Además, incluye gratis una correa extra, una báscula HUAWEI Scale 3 y protección de pantalla durante 12 meses gratis con HUAWEI Care.

HUAWEI también ha lanzado el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, que da un salto adelante en prestaciones, y también lo puedes comprar rebajado en la Store por tiempo limitado. De hecho, es la mejor forma de conseguir nuevos dispositivos en oferta más baratos que en cualquier otro sitio.

Así que sí, la respuesta a la pregunta inicial es que sí que merece la pena. Tiene un precio de salida de 199€ en la Store, aunque con el cupón descuento AES40FIT te puedes ahorrar 40€ y además conseguir regalos por tu compra que aumentan su valor.

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