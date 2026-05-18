HUAWEI rebaja la tablet con pantalla antirreflejos que cuida la vista y mejora la productividad

Noticias relacionadas No necesitas unos AirPods: estos auriculares inalámbricos de HUAWEI cancelan el ruido y cuestan bastante menos

¿Necesitas una tablet? Aunque ya tengas un portátil y un móvil, estos dispositivos son los más versátiles que puedes tener en tu set-up, sobre todo si estudias o sueles llevarte el trabajo a cualquier parte. Además, te vendrá de maravilla ahora que llega el verano si quieres leer en la playa, trabajar en la piscina o que tus hijos se entretengan.

Y una de las más completas, tanto en equipamiento como en precio, es la HUAWEI MatePad 11.5 S 2026. Es una de las últimas incorporaciones al catálogo de HUAWEI, y ahora está rebajada 100€ solo en la HUAWEI Store. Y no solo eso, sino que puedes comprarla con un 8% de descuento si te suscribes a la newsletter de HUAWEI y tienes 1 año gratis de protección de la pantalla contra daños accidentales con HUAWEI Care.

Lo mejor de esta tablet HUAWEI

Pantalla PaperMatte que reduce los reflejos hasta en un 99%.

La resolución 2,8K y la tasa de refresco de hasta 144 Hz ofrecen una imagen muy nítida.

12 GB de RAM para trabajar en multitarea y abrir varias apps a la vez.

La batería de 8.800 mAh está preparada para todo lo que le eches.

Una tablet que cuida la vista para trabajar como si llevaras un portátil

Huawei MatePad 11.5 S 2026

La HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 es una tablet con una pantalla PaperMatte, una tecnología que reduce los reflejos para una sensación muy parecida a la de escribir y leer en papel. Lo agradecerás para tomar apuntes, leer documentos o trabajar con presentaciones.

Además, un punto muy a favor es que es una tablet muy enfocada en la productividad, sobre todo si añades un teclado extraíble y un HUAWEI Pencil Pro. De hecho, puede sustituir a un portátil en muchas tareas, gracias también a funciones como HUAWEI Notes.

Cómo aprovechar las ofertas de la HUAWEI Store

La HUAWEI Store suele tener ofertas interesantes y precios más bajos en muchos de sus productos en comparación con otras grandes cadenas. Por ejemplo, ahora mismo tienen varias tablets en oferta, como esta HUAWEI MatePad 11.5 S, y en muchos más dispositivos electrónicos.

Por ejemplo, en sus últimos relojes inteligentes WATCH FIT, en auriculares de última generación con diseño open-ear, en móviles de alta gama y mucho más. Además, hay productos que también tienen códigos descuento exclusivos o regalos solo por comprar, así que podrás ahorrar el doble y renovar tecnología a precios mucho más bajos que en cualquier otra parte.

Si quieres aprovechar el superprecio que tiene ahora esta tabletHUAWEI, hazte con ella antes de que suba de precio o se agote. ¡Vas a amortizar cada céntimo que cuesta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.