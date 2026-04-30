No necesitas unos AirPods: estos auriculares inalámbricos de HUAWEI cancelan el ruido y cuestan bastante menos

Si quieres unos auriculares inalámbricos decentes, que se ajusten bien a la forma de la oreja, no se caigan y tengan cancelación de ruido, no tienes que mirar necesariamente a los AirPods. Son una opción más en el mercado, pero en realidad hay modelos con prestaciones muy parecidas y precios más accesibles. Si no eres profesional, prácticamente no notarás la diferencia.

Por ejemplo, los HUAWEI FreeBuds SE 4 son uno de los modelos más equilibrados del momento. Los auriculares inalámbricos de HUAWEI tienen todo lo que le podemos pedir a un dispositivo actual, a un precio de salida de 59€. Además, con el cupónAES08DIAMADRE te puedes ahorrar un 8% este Día de la Madre en la HUAWEI Store. ¿Qué más podemos pedir?

Características top de los HUAWEI FreeBuds SE 4

Hasta 50 horas de reproducción con el estuche de carga (toda la semana sin cargarlos).

Con solo 10 minutos de carga, tienes 4 horas de batería extra.

Incorpora cancelación activa de ruido multimodo con una profundidad media de hasta 24 dB.

Cada auricular solo pesa 4,3 gramos, así que son muy cómodos para sesiones largas de escucha.

Así son los auriculares más cómodos (y baratos) de HUAWEI

HUAWEI Free Buds SE 4

Los HUAWEI FreeBuds SE 4 tienen muchas bazas. Para empezar, están disponibles tanto en color negro como en blanco. Y continúa con cifras que te van a sorprender, como 50 horas de batería con el estuche de carga, más que suficiente para no cargarlos en toda la semana con un uso intensivo.

También gana puntos la cancelación de ruido multimodo, porque aísla muy bien del ruido en el transporte público, el tráfico o las conversaciones ajenas en el gimnasio. Así podrás concentrarte al 100% en tu música sin necesidad de subir el volumen.

¿Cómo comprar estos auriculares HUAWEI más baratos?

Los HUAWEI Free Buds SE 4 tienen un buen precio en la HUAWEI Store y, desde su lanzamiento, han presumido de una relación calidad-precio inmejorable. Básicamente, porque sus prestaciones están muy por encima del precio de salida. Sin embargo, hay un 'truco' para conseguirlos más baratos.

HUAWEI está celebrando el Día de la Madre, y tienen un 8% de descuento en toda la tienda con el códigoAES08DIAMADRE. Aplícalo en el carrito antes de hacer el pago y podrás ahorrar dinero en tu compra. Además, por hacer tu compra en la Store, te lo llevas con un 50% de descuento en el servicio HUAWEI Care - Reemplazo de Auricular.

Estos auriculares inalámbricos nos acercan a una experiencia de sonido premium y, por supuesto, son compatibles con Android e iOS. ¡Consíguelos baratísimos en la HUAWEI Store!

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