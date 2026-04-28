¡Alerta, deportistas!: si entrenas escuchando música, necesitas probar estos auriculares inalámbricos de HUAWEI

¿Escuchas música casi todo el día? El problema de algunos auriculares inalámbricos es que no son lo suficientemente ergonómicos como para adaptarse bien a la forma de la oreja y se caen a la mínima que haces un movimiento más intenso. Si te los tienes que ajustar casi a diario cuando sales a correr o en el gym, aquí tienes una señal para cambiar de modelo.

Vas a ganar en calidad de sonido y tecnología sin gastarte un dineral. El secreto son los HUAWEI FreeArc, los auriculares de HUAWEI que mejor se adaptan a la forma de la oreja y que acaban de bajar su precio en la tienda oficial. Además, por el Día de la Madre, los puedes conseguir con un 8% de descuento extra sobre el precio rebajado con el cupónAES08DIAMADRE y también incluye HUAWEI Care Reemplazo de Auricular sin coste extra.

¿Por qué merecen la pena los HUAWEI FreeArc?

Hasta 7 horas de reproducción continua y hasta 28 horas con el estuche de carga.

Con solo 10 minutos de carga, tienes 3 horas extra de batería.

Su estructura de sujeción triangular de 140 grados mantiene el auricular en su sitio al correr, montar en bici o entrenar.

Son resistentes al agua y al polvo con nivel IP57 para usarlos con sudor, lluvia fina o sesiones intensas.

Escucha tu música favorita sin aislarte del mundo

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Los HUAWEI FreeArc fueron uno de los primeros auriculares inalámbricos de la marca (y casi del mercado) con diseño open-ear. Es decir, que no se introducen en el canal auditivo, sino que se apoyan en la oreja para una escucha mucho más respetuosa con la salud auditiva. Son mucho menos invasivos, infinitamente más cómodos y no generan presión interna.

Además, una de las ventajas de los auriculares open-ear es que no te aíslan por completo del entorno. Así que, si los usas para entrenar o caminar al aire libre, seguirás pendiente de lo que ocurre a tu alrededor para no aislarte por completo. Eso sí, HUAWEI refuerza la parte acústica con un controlador de 17 x 12 mm para no sacrificar en ningún momento la calidad por tener un diseño abierto.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Resolvemos, a continuación, las preguntas más frecuentes sobre estos auriculares inalámbricos de HUAWEI.

¿Son cómodos para utilizarlos muchas horas seguidas?

Sí, precisamente están diseñados para un uso prolongado. No se introducen directamente en el canal auditivo y cuentan con un gancho ergonómico, así que generan menos presión y son más cómodos.

¿Se caen al correr o hacer ejercicio?

En absoluto. Tienen un sistema de sujeción envolvente y apoyo triangular para mantenerlos estables en movimiento, incluso en ejercicios intensos.

¿Se pueden usar con móviles que no sean HUAWEI?

Sí, son compatibles con Android, iPhone, tablets, ordenadores y otros dispositivos Bluetooth, sin importar qué sistema operativo tengas.

¿Aíslan demasiado del exterior?

No, y ese es uno de sus puntos fuertes. El audio es de buena calidad, pero la ventaja del diseño open-ear es que no pierdes en ningún momento la percepción de lo que ocurre a tu alrededor.

Estos auriculares inalámbricos de HUAWEI están rebajados a menos de 70€, a lo que puedes sumar un 8% de descuento extra con el códigoAES08DIAMADRE.

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