Ya en marcha la Samsung AI Week: consigue el último Galaxy S26 Ultra al mejor precio

El Galaxy S26 Ultra es la última apuesta de Samsung si estás buscando un móvil potente, con funciones de Inteligencia Artificial y un rendimiento avanzado propio de una gama premium. Y no todos los días lo puedes conseguir más barato, sobre todo porque es un móvil nuevo, pero la marca acaba de lanzar la Samsung AI Week con rebajas en sus dispositivos con IA más avanzados.

Y este Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los smartphones con mejor descuento. Para empezar, tiene un descuento directo de 217€ (pasa de costar 1.449€ a 1.232€), pero eso no es todo. Te puedes ahorrar hasta 871€ extra gracias a los beneficios exclusivos de Samsung.com: 100€ de descuento si pagas con Bizum o Samsung Pay, hasta 771€ de ahorro si entregas tu antiguo dispositivo, 5% de descuento extra con el cupón SAMSUNG5 y ahorro de hasta 75€ al multiplicar x3 tus puntos Samsung.

Novedades potentes del Samsung Galaxy S26 Ultra

Primera pantalla de privacidad integrada del mundo en un smartphone.

Su cámara principal de 200 MP tiene una apertura un 47% más luminosa que mejora fotos y vídeos.

Hasta 31 horas de reproducción de vídeo + carga rápida hasta el 75% en solo 30 minutos.

El procesador personalizado acelera la IA un 39% y mejora un 24% los gráficos con respecto al Galaxy S25 Ultra.

Así es el móvil de Samsung con IA que mejora tu privacidad

Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los smartphones más potentes del catálogo de la marca, y uno de los más prácticos para el día a día. Lógicamente, la IA está muy presente en casi todas las tareas, ya sea para editar fotos, hacer resúmenes o echarte una mano si quieres ser más productivo.

En fotografía, Samsung sube el listón con un sensor de 200 MP, el zoom espacial de hasta 100 aumentos y mejoras en Nightography. Y todo en un cuerpo de solo 7,9 mm de grosor y 214 gramos de peso. Es mucho más ligero que la generación anterior.

Qué es la Samsung AI Week y cómo aprovechar los descuentos

La Samsung AI Week es la ocasión perfecta para renovar tu tecnología con la Inteligencia Artificial de Samsung. Durante toda la semana, una de las marcas líderes en tecnología lanza una promoción con descuentos en dispositivos que integran IA, como smartphones, electrodomésticos, relojes inteligentes y más.

Encontrarás muchos dispositivos en oferta y también la posibilidad de acumular puntos en Samsung Rewards, que después podrás canjear por descuentos y otros beneficios.

¿Lo quieres? Si te toca renovar tu smartphone, aprovecha ahora que el Samsung Galaxy S26 Ultra está rebajadísimo solo en Samsung.com durante la Samsung AI Week. ¡Superprecio!

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