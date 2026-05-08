Xiaomi rebaja uno de los smartphones más potentes del 2026: acaba de llegar al mercado y ya cuesta 200€ menos

Xiaomi acaba de lanzar el nuevo Xiaomi 17, uno de los smartphones más esperados del año y muy importante en la estrategia de la marca, porque llega directo a colarse en la gama media. La marca china llevaba un tiempo diseñando su propuesta premium y este nuevo modelo deja muy claro que juegan en la misma liga que Samsung, Apple o Google.

A simple vista, llama la atención por tener un diseño compacto de 6,3 pulgadas, cada vez menos habitual en móviles de alta gama, y también está muy bien equilibrado en potencia, foto y batería. El Xiaomi 17, además, llega acompañado de nuevas funciones de Inteligencia Artificial, un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica y un procesador Snapdragon de última generación. Además, ya tiene 200€ de descuento solo en los Xiaomi Days 2026 en la tienda oficial.

Novedades del Xiaomi 17

Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en 3 nm con mejoras de hasta un 20% en el rendimiento.

Batería de 6330mAh que ofrece hasta 29,2 horas de reproducción de vídeo.

Sistema de cámaras Leica de 50 MP con teleobjetivo flotante, zoom óptico 5x y fotografía macro a solo 10 cm.

Carga rápida HyperCharge de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

Así es el nuevo y potente Xiaomi 17

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El Xiaomi 17 tiene muchos puntos fuertes, pero el que más llama la atención es que reúne muy bien las especificaciones propias de móviles más grandes en un diseño algo más compacto. Y la pantalla de 6,3 pulgadas hace que resulte muy cómoda para el día a día.

De rendimiento va sobrado, gracias al Snapdragon 8 Elite Gen5, a la memoria LPDDR5X y al avanzado sistema de refrigeración IceLoop. Y la cámara es otro argumento para comprar este smartphone Xiaomi, con sensores de 50 MP en casi todo el conjunto.

Cómo comprar el nuevo Xiaomi 17 con descuento

El Xiaomi 17, junto con el Xiaomi 17 Ultra, es la nueva incorporación al catálogo de smartphones de Xiaomi y ya está rebajado solo en la tienda online durante los Xiaomi Days 2026. La marca ha lanzado descuentos de hasta el 31% en muchos de sus modelos, y también están rebajados los nuevos lanzamientos.

En concreto, puedes conseguir el nuevo Xiaomi 17 con 200€ de descuento solo si te registras en su tienda online o inicias sesión con tu cuenta, si ya la tienes. Y si te decantas por el nuevo Xiaomi 17 Ultra, el descuento puede ser de 250€.

¿Ya le habías echado el ojo? El Xiaomi 17 se cuela en el terreno de gama premium pisando fuerte y ahora puedes ser de los primeros en tenerlo. ¡Encima con descuento!

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