Las bailarinas que todas las it-girls llevan y que no vas a parar de ver esta primavera 2026

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Puede que las odies o puede que las ames, pero en ambos casos seguramente sea porque tu madre te las ponía de pequeña. Las bailarinas han vuelto pisando fuerte en el street style, en las redes sociales y en el armario de todas las chicas modernas que quieran ir cómodas y elegantes. Ya habían hecho algún intento tímido de volver en temporadas anteriores, pero ahora han llegado para quedarse.

La razón tiene que ver con el balletcore, un nuevo estilo que adapta la estética elegante del ballet con el uso en el día a día. Te gusten más o menos, las bailarinas son comodísimas, fáciles de llevar y combinan muy bien con cualquier outfit. Si quieres unas sencillas y neutras para empezar, hemos fichado las bailarinas en ante de Miuxa, fabricadas en España y ahora con un descuento del 50% en El Corte Inglés.

Razones para sumarte a la moda de las bailarinas esta primavera

Diseño en ante 100% con un acabado suave que eleva cualquier look.

Tacón plano de solo 0,6 cm para caminar durante horas sin cansancio.

Suela de caucho vulcanizado que mejora la estabilidad.

Interior con mezcla de algodón y piel para transpirar.

Unas bailarinas perfectas para presumir de estilo

Bailarinas en ante de Miuxa

No todas las bailarinas son iguales, pues en las últimas semanas las hemos visto de distintas formas, con o sin tacón y en muchos colores. En este caso, las bailarinas en ante de Miuxa son en color marrón, con una estructura sencilla y bien resuelta al mismo tiempo.

Es un calzado muy flexible que aporta una sensación agradable al caminar, se adapta de maravilla a la forma del pie y evita la rigidez de otros materiales. Y frente a otros modelos mucho más estridentes, estas bailarinas mantienen la puntera redonda (su sello de identidad), sin cierres y con un pequeño lacito decorativo. Te recordará a las que llevabas de pequeña.

¿Cómo combinar unas bailarinas?

Las bailarinas son muy versátiles, y esa es una de las razones por las que se han puesto tan de moda este 2026. Aunque funcionan con muchos tipos de looks, hay combinaciones con las que sí o sí vas a acertar.

Con un look básico de vaqueros rectos y una camiseta blanca. Y si quieres añadirle un toque sofisticado, póntelas con un pantalón de pinza y una blazer.

Con vestidos de corte midi o más fluidos, incluso con faldas, quedan de maravilla en primavera.

Si te gusta arriesgar, siempre puedes introducirlas en looks más urbanos, con pantalones anchos, camisetas básicas o prendas deportivas.

Este calzado ha llegado para quedarse en nuestra vida y nos recuerda que vestir bien e ir cómodas es totalmente compatible. Ahora tienes este modelo de Miuxa rebajado en El Corte Inglés, desde la talla 36 hasta la 41.

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