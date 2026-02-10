¿Por qué todo el mundo está hablando de Bad Bunny? Todas las sorpresas del intermedio de la Super Bowl

La Super Bowl siempre ha sido un escaparate cultural de primer nivel, pero lo que Bad Bunny desplegó en el descanso de la LX Super Bowl ha ido más allá. El artista puertorriqueño convirtió el estadio en una declaración de identidad latina que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Qué ha pasado exactamente durante ese cuarto de hora del que todo el mundo está hablando? Lo repasamos.

El espectáculo arrancó transformando el campo en un paisaje que evocaba a Puerto Rico: campos de caña, puestos callejeros, tienditas de barrio y esa estética caribeña que conectó con millones de personas. Un homenaje visual a sus raíces que fue solo el principio de algo mucho más grande.

Una crítica con invitados de lujo y apariciones inesperadas

Aunque Benito fue el protagonista absoluto, su show contó con varias colaboraciones que subieron aún más el nivel. No solo porque Lady Gaga apareció para interpretar "Die With a Smile" con un estilo más latino, o por el momento Ricky Martin cantando con un mensaje por y para Hawái, sino por el resto de cameos que hubo durante el espectáculo.

Y es que la lista de apariciones no quedó ahí: Cardi B, Karol G, Young Miko, Jessica Alba y hasta Pedro Pascal fueron algunos de los nombres que desfilaron por el escenario en un momento u otro, ya fuera bailando, en cameos durante las recreaciones de "La Casita" o formando parte del ambiente festivo. También estuvieron presentes los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas, el jugador de béisbol Ronald Acuña Jr. y Toñita, la propietaria del celebérrimo Caribbean Social Club.

Más que un concierto: una oda cultural

Lo que realmente llama la atención de este show es el simbolismo que contiene. Bad Bunny no se limitó a cantar y actuar, convirtió el escenario más visto del planeta en una reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina pura y dura. Desde frases como "Qué rico es ser latino" hasta la elección de cantar y hablar casi todo en español, el mensaje fue claro: no hay traducción ni adaptación forzada al público estadounidense. América es de todos.

La ambientación con "La Casita", los postes eléctricos y la interpretación de "El Apagón" funcionaron como un buen recordatorio de las crisis energéticas y las luchas sociales de Puerto Rico. Y, para terminar, su cierre redefinió el concepto general de América: Bad Bunny utilizó la frase "God bless America" para nombrar cada país del continente, acompañado de banderas de toda la región, en un gesto de panamericanismo inclusivo que resonó tal y como buscaba.

También llevó al escenario una bandera puertorriqueña con el azul claro asociado históricamente con movimientos pro-independencia, un detalle cargado de significado político. Y entre todo esto, un mensaje proyectado en pantalla: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", que resumió la filosofía de todo su espectáculo: inclusión, fraternidad y unidad contra las divisiones sociales y políticas. Ya lo dijo Residente: "Esto sí es América".

