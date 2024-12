Adiós a facturar: esta mochila de viaje es perfecta para tus escapadas y ahora está rebajada a menos de 35€ en Amazon

New Mall Media

Las mochilas de viaje se han convertido en los últimos años en la forma más sencilla de viajar, sobre todo para escapadas de pocos días. Están diseñadas para cumplir con la regulación de equipaje de mano de las principales aerolíneas, así que no superan los 40 x 20 x 25 centímetros. Eso significa que caben en los compartimentos superiores de los aviones y debajo del asiento, por lo que no tendrás que pagar un plus ni tampoco facturar tu maleta. Ahorrarás tiempo y dinero que podrás invertir en tu viaje.

¿Piensas que es imposible que te quepa la ropa de varios días? Te equivocas, porque las mochilas de viaje están diseñadas para que podamos guardar fácilmente todas nuestras prendas. Aunque tengan la apariencia de una mochila, el interior se asemeja más a una maleta y tiene capacidad suficiente para varios looks. Además, suelen tener un bolsillo independiente para guardar un ordenador portátil o una tablet, así como otros compartimentos más pequeños para los productos de aseo, la ropa sucia y hasta un par de zapatillas.

¿No es la forma más cómoda y sencilla de viajar? Rotundamente sí, así que tienes que hacerte con la mochila de viaje EZUOLA que ahora está rebajada un 36% en Amazon y que te va a venir de maravilla para todos los planes que hagas esta Navidad (y en cualquier otro momento del año). Aprovecha que ahora no cuesta más de 35€ y llévatela a un precio que merece mucho la pena.

Mochila de viaje

La mochila de viaje EZUOLA tiene las dimensiones perfectas para viajar sin facturar: 40 x 20 x 25 centímetros y 20 litros de capacidad. Vacía pesa 0,65 kilos, así que tampoco te pasarás de los 10 kilos permitidos para tu equipaje de mano.

La hemos fichado en este morado claro tan original, pero está disponible en varios tonos más. Por supuesto, podrás llevar todas tus pertenencias contigo, porque tiene un amplio compartimento principal tipo maleta para viajes de entre tres y cuatro días.

Además, tiene otro bolsillo acolchado y separado para portátiles o tablet de hasta 14 pulgadas, un bolsillo lateral con malla para la botella de agua y otro de seguridad en la parte trasera para guardar el pasaporte o la documentación importante.

Por toda la mochila de viaje encontrarás pequeños bolsillos con cremallera para los objetos de menor tamaño y los productos de aseo. Además, incluye también un puerto de carga USB para cargar fácilmente tus dispositivos. Es la opción perfecta para viajar y ahora cuesta menos de 35€ en Amazon. ¡Vaya chollo!