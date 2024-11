"Elegante, práctico y con una batería increíble": así es el smartwatch Xiaomi rebajadísimo durante el Black Friday de Amazon

New Mall Media

¿Sabes cuál es la mejor manera de aprovechar el Black Friday 2024? Seguro que en los últimos meses te has hecho una lista de deseos, has fichado en Amazon algún producto que te gustaría tener e incluso has empezado a pensar en los regalos para esta Navidad. Por eso, las ofertas del viernes negro están para que te concedas de una vez por todas ese capricho, para que adelantes las compras navideñas o simplemente renueves algún viejo dispositivo, como tu smartwatch.

El Black Friday 2024 ya ha llegado a Amazon con descuentos de hasta el 45% en todas las categorías, también en informática, tecnología y en los mejores smartwatches del momento. Por eso, es la oportunidad perfecta para que inviertas en un reloj inteligente que te siga el ritmo, que controle tus entrenamientos y los parámetros de salud más importantes. Y lo mejor, sin gastarte un dineral, aunque solo si lo compras antes del 2 de diciembre. Y si es para un regalo navideño, tampoco tienes de qué preocuparte, porque Amazon amplía las devoluciones hasta el próximo 6 de febrero de 2025.

Quieres la mejor tecnología a precios bajos, ¿verdad? Entonces, el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 es para ti, porque ahora está rebajado un 35% solo durante el Black Friday 2024 y puedes llevártelo por solo 65€, en lugar de los 100€ que cuesta habitualmente. Además, las reseñas de los usuarios que ya lo han probado solo confirman que es la mejor compra que puedes hacer: "Elegante, práctico y con una batería increíble".

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch

El smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 es un dispositivo que reúne todas las funciones que necesitas a diario a un precio especialmente bajo, solo si lo compras antes del 2 de diciembre, que es el día que termina el Amazon Black Friday 2024.

Tiene una pantalla más grande que la versión anterior y eso se traduce en un aumento del 26% del área de visualización. Así, podrás comprobar cualquier información de un solo vistazo, incluso a pleno sol.

Tiene varios modos deportivos que miden cada parámetro de tus entrenamientos y además analiza los datos de salud más importantes. Este smartwatch Xiaomi mide la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre y la calidad del sueño.

Solo necesitas conectar tu nuevo reloj inteligente a tu smartphone y empezar a disfrutar de todas sus funciones, recibir notificaciones en la muñeca y mucho más. Aprovecha que está baratísimo durante el Black Friday de Amazon.