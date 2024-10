Amazon revienta el precio de la cafetera de cápsulas Philips más bonita, potente y elegante

New Mall Media

Un hogar sin una cafetera de cápsulas es como una cocina sin electrodomésticos tan básicos como la lavadora o el frigorífico. Desde hace varios años han desbancado a las clásicas cafeteras italianas de filtro que, aunque ofrecen muy buena calidad, son mucho más difíciles de utilizar en el día a día. Con un modelo más moderno, solo necesitas introducir la cápsula, rellenar el depósito de agua y darle a un botón. Tendrás lista tu especialidad de café favorita en apenas unos minutos y sin renunciar al sabor de verdad.

Las cafeteras de cápsulas, como su propio nombre indica, funcionan con cápsulas individuales que contienen la dosis exacta de café molido. Además, los propios electrodomésticos son capaces de detectar la cápsula introducida, ajustar la presión y la cantidad de café, porque no es lo mismo tomarse un espresso que un lungo o un capuccino. Por supuesto, tienen una amplia variedad de sabores y son superfáciles tanto de utilizar como de limpiar.

¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Tanto si todavía no has probado estos dispositivos como si quieres renovar el tuyo, la cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Original es perfecta. Es elegante, va a quedar de maravilla en tu cocina y, por supuesto, es muy potente. Pero lo mejor es que la hemos encontrado con un 56% de descuento en Amazon, así que ahora puede ser tuya por solo 53€. ¿Cómo le vas a decir que no?

Cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Original

La cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Original llama la atención a simple vista por su diseño elegante en color negro, que va a quedar de maravilla en tu cocina, sin importar cómo la tengas decorada.

Una de sus grandes ventajas es que podrás preparar un café doble o dos individuales al mismo tiempo. Así, ahorrarás muchísimo tiempo en el día a día, con la ventaja que es compatible con infinidad de especialidades, como ristretto, espresso, lungo, capuccino y muchas más.

Además, tiene 19 bares de presión que garantizan la extracción perfecta del café, con el sabor y el aroma al que estás acostumbrado. Porque elegir tecnología y modernidad no implica renunciar a lo mejor del café.

La tecnología de esta cafetera de cápsulas Philips detecta el tipo de cápsula, ajusta todos los parámetros internos y te permite preparar tu bebida favorita en minutos. ¡Y ahora a un precio top! Aprovéchalo.