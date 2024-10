Despídete del frío por las noches: este nórdico 100% algodón es perfecto para el otoño y está megarebajado

New Mall Media

¿Ya has puesto el nórdico en tu cama o sigues intentando alargar el verano? Las bajas temperaturas, las lluvias y el otoño ya han entrado de lleno, así que si todavía no lo has hecho, este es un buen momento para vestir tu cama de invierno y protegerte del frío por las noches. Los nórdicos son perfectos para este fin, porque proporcionan un aislamiento térmico, pesan muy poco y además quedan de maravilla en cualquier cama.

Suelen estar rellenos de plumas, plumón o fibras sintéticas, que es lo que protege del frío sin esa apariencia pesada de una manta. Lo mejor es que ofrecen una sensación envolvente, se adaptan muy bien a la forma del cuerpo y también permiten hacer la cama por las mañanas en mucho menos tiempo. Y, por supuesto, hay nórdicos de todas las formas, colores y tamaños, así que puedes elegir el que mejor encaje con la decoración de tu dormitorio.

Hemos fichado en Amazon el nórdico para la cama 100% algodón de Cotopuro, en un color burdeos muy original y perfecto para camas de 90. Es muy suave, calentito y perfecto para la llegada del frío, porque además ahora está rebajado y cuesta menos de 30€ en Amazon.

Nórdico para la cama 100% algodón

El nórdico para la cama 100% algodón de Cotopuro es perfecto para cualquier dormitorio. Nosotros lo hemos fichado en un burdeos muy original, pero está disponible en muchos más colores que probablemente se adapten muy bien al estilo de tu dormitorio.

Está fabricado en 100% de algodón ultrafino, con un tacto muy suave y delicado para que duermas de maravilla. Además, ayuda a regular la temperatura corporal, garantiza comodidad durante las estaciones más frías y también transpira.

Este nórdico tiene unas dimensiones de 155 x 200 cm e incluye fundas a juego para la almohada de unas dimensiones de 50 x 80 cm. Además, es hipoalergénico, muy suave y respetuoso con la piel y por supuesto está libre de sustancias nocivas.

Al ser 100% algodón, este nórdico te durará bastantes años, porque no se deforma ni pierde su color con el paso del tiempo. Aprovecha que ahora está rebajado un 20% y consíguelo por menos de 30€. ¡Solo por tiempo limitado!