Inalámbricos, ultraligeros, con Dolby Atmos y por menos de 47€: así son los auriculares gaming de Logitech más buscados de PcComponentes

No hay nada como tener un buen sonido para poder disfrutar al máximo de tus videojuegos, películas o series favoritas. Llevas tiempo queriendo cambiar de auriculares, pero todavía no has dado con un buen headset gaming que ofrezca algo a la altura de tus exigencias. O más bien no habías dado con él hasta ahora, porque te traemos una oferta de Logitech, marca por excelencia de los periféricos de PC, a la que no te vas a poder resistir.

Un descuento del 45% en los Auriculares Inalámbricos Logitech G435 Lightspeed. Eso es lo que te ofrece PcComponentes por tiempo limitado con una promoción con la que, en lugar de casi 85 €, te puedes llevar estos cascos inalámbricos para gamers por poco más de 47 €. Y lo mejor de todo no es su precio, sino la tecnología que tienen, su diseño y la calidad de sonido que brindan. ¿Quieres saber más? Pues solo tienes que seguir leyendo. Te lo vamos a contar todo sobre estos auriculares.

Auriculares logitech g435 null