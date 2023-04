Descubre estas 3 series y llévate 4 meses gratis contratando la suscripción anual a Skyshowtime

New Mall Media

SkyShowtime ya está disponible en España, con una fórmula que quiere desmarcarse de la competencia del mundo del streaming con algunas de las mejores productoras del mundo audiovisual. La plataforma ya ha llegado tanto a smart TV como a PC, móviles y demás dispositivos, y lo hace además en compañía de un catálogo con grandes nombres como Universal Pictures, Paramount Pictures o Dreamworks.

Su catálogo no es su único punto fuerte, también lo son sus precios. Su cuota mensual de 5,99 € trae 7 días de prueba con hasta 5 perfiles de usuario distintos y descargas y reproducciones ilimitadas en 3 aparatos simultáneos. Buen precio, pero que mejora aún más con la oferta de suscripción anual de SkyShowtime por 46,99 € al año. Todas las mismas ventajas, en un pago único y con 4 meses de regalo.

Suena bien, pero suena aún mejor cuando echas un vistazo a las películas y series de SkyShowtime. ¿Quieres conocerlas? Aquí repasamos 3 por las que vale la pena suscribirse ya.

Tulsa King

Sylvester Stallone interpreta a Dwight Manfredi en el drama criminal Tulsa King. Una historia de crimen, familia y traiciones en la que el protagonista debe recuperar un negocio de Tulsa, Oklahoma tras pasar más de dos décadas en prisión.

Su misión, encomendada por su jefe, no es más que una tapadera con la que la familia quiere deshacerse de él. No obstante, Dwight quiere pelear, y no cejará en su empeño. ¿Lo conseguirá? ¡Solo hay una forma de averiguarlo!

Bosé

Si alguna vez has tenido curiosidad por conocer la historia de Miguel Bosé, este biopic disponible solo en SkyShowtime es justo lo que necesitabas. Bosé cuenta la historia de este artista español, centrándose sobre todo en la década de los 70, cuando revolucionó el panorama musical tanto nacional e internacional con letras e interpretaciones que rompían con todo.

Un buen repaso a la trayectoria del artista, con algunas ideas que se desmarcan de la realidad, pero que ayudan a construir una historia que engancha y apasiona. Si quieres saber más, puedes verla ya en esta plataforma de streaming.

Halo

Del videojuego a la pequeña pantalla. Halo es una serie que traslada la historia de la saga de videojuegos del mismo nombre para presentarnos al Jefe Maestro, el último Spartan que puede ayudar a la humanidad a plantar cara al Pacto, un conglomerado de extraterrestres que quiere acabar con los seres humanos.

Tintes dramáticos, mucha acción por pantalla y efectos especiales soberbios se dan la mano en esta superproducción de Paramount que solo se puede ver en SkyShowtime. Si te gustan los juegos de esta franquicia, no tienes excusa.

