La tablet de Huawei top ventas de Amazon ¡ahora casi a la mitad de precio!

¿Alguna vez has pensado en la utilidad que puede tener una tablet si ya tienes un móvil y un ordenador? Seguro que en más de una ocasión te has hecho esta pregunta, pero lo cierto es que no descubres sus ventajas hasta que no la pruebas. Es un dispositivo con pantalla táctil que es mucho más grande que un smartphone, pero tiene funciones similares a las de cualquier ordenador portátil.

Una de sus principales ventajas es la portabilidad. Es mucho más cómodo llevar una tablet a cualquier lugar, ya sea para trabajar, editar fotografías o simplemente para desconectar y ver una película. Además, la mayoría de tablets también ofrecen la posibilidad de conectar un teclado para mejorar mucho más sus prestaciones. Combinan versatilidad, buena resolución de imagen y, lo que es una gran ventaja, a un precio mucho más económico que un ordenador.

Además, ahora puedes ahorrar mucho más. Esta tablet Huawei MatePad T10s está disponible en Amazon con un 47% de descuento, es decir, casi a la mitad de su precio. Simplifica tu vida y disfruta de la máxima tecnología, ¡ahora por solo 116,29€!

La tablet Huawei MatePad T10s destaca por su pantalla inmersiva FullHD 1920 x 1200 de 10,1 pulgadas y con los biseles estrechos en favor de un mayor espacio de visualización. Es un dispositivo que ofrece una gran experiencia a todos los niveles. Por un lado, su sistema de altavoces dobles de alta amplitud se encarga de que el sonido sea simétrico a los dos lados de la pantalla, así como alto, claro y envolvente.

Por otro lado, a nivel de calidad de imagen, está diseñado para ofrecer una mayor comodidad ocular a los usuarios. Podrás utilizar esta tablet incluso en condiciones de poca luz sin dañar la vista. Además, cuenta con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort que se encarga de reducir la luz azul.

También destaca enormemente por su rendimiento rápido y fluido. Podrás trabajar, navegar en Internet o consultar las redes sociales de una manera muy cómoda. La MatePad T10s combina el conjunto de chips EMUI de 10,1* octa-core, además de un algoritmo avanzado para ofrecer gráficos completamente mejorados.

Si tienes más dispositivos Huawei, ahora toda tu información estará perfectamente ordenada y conectada gracias a la cuenta Huawei ID. Además, esta tablet cuenta con acceso exclusivo al Kids Corner para que los más pequeños también puedan utilizarla con total seguridad.

Sigue los temas que te interesan