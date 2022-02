Los mejores estrenos de HBO Max recomendados para ver este fin de semana

New Mall Media

HBO Max es la plataforma de vídeo que todos quieren tener en casa gracias a los estrenos de series, películas y documentales que hay cada semana. Ahora, además, tiene una súper oferta para suscribirte en este momento y poder empezar a disfrutar de todo el contenido premium que ofrece.

Si te apasionan conocer nuevas películas y te gusta hacer maratones de series, con HBO Max es posible al poder tener, en un clic, todo el contenido que quieras, donde te apetezca y para ver una y otra vez.

¿Cuáles son los estrenos de la plataforma?

Tener HBO Max tiene premio y te permite disfrutar de estrenos cada semana. En febrero, anota estas novedades:

Dune

El éxito de taquilla, 'Dune', surgido de la novela de Frank Herbert (y que tuvo la versión de David Lynch en 1984) ha vuelto con más fuerza y la puedes ver directamente desde tu sillón. Esta película copa las nominaciones de los Oscars 2022 y está en tu plataforma de vídeo, HBO Max, desde el 17 de febrero. ¡Disfrutarás como nunca!

Dune disponible en HBO Max

Maligno

Desde principio del mes de febrero, el terror se apodera de nuestro hogar con Maligno, que ya está disponible en tu plataforma de streaming favorita. Así que ya puedes sentarte con tus palomitas delante de tu televisor y pasar miedo con la película de la que todo el mundo habla.

And Just Like That

El remake más esperado, el de 'Sexo en Nueva York', nos tiene reservadas más sorpresas. Además de sus temporadas para HBO Max, hay más noticias para sus fans porque ahora llega 'And Just Like That…' El documental, donde ver las imágenes inéditas de todo lo que pasa detrás de las cámaras. ¡Sorpresas y emociones!

Raised by Wolves

Y la serie más nombrada, 'Raised by Wolves', estrena su segunda temporada en HBO Max. Es la serie de ciencia ficción creada por Aaron Guzikowski y dirigida por Ridley Scott. ¡Sólo la puedes ver en esta plataforma!

Raised by wolves segunda temporada en HBO Max

Para poder ver todos estos estrenos, basta con suscribirse a HBO Max, por un pago mensual de 8,99 euros, mientras que ahora hay una oferta en pago anual de 69,99 euros, con lo que sale a 5,83 euros cada mes, ¡y ahorras un 35%!

La plataforma de vídeo que hace tiempo estabas esperando ya está aquí, y cuenta con contenido de calidad, además de ofrecer diversidad de ventajas para toda la familia. Puedes ver series como 'Juego de Tronos', 'True Detective' o 'Girls', además de aquellas de siempre y los estrenos que están por venir solo disponible en HBO Max.

Disfrutas de las mejores películas de estreno, de las vintage, de aquellas románticas, de las de dibujos para ti y para tus hijos y hasta de los documentales que han sido premiados a lo largo de años. Con ello, tienes siempre a tu alcance los contenidos más exclusivos que encontramos actualmente y con la que has soñado. ¡Ahora ya en tu casa!

Suscribirse a HBO Max es fácil, desde la web y cuando quieras. Y además ofrece más ventajas porque tienes acceso a un servicio premium de suscripción de vídeo on demand, pues permite tener hasta 5 dispositivos registrados, además de dos conexiones simultáneas.

Ahora si te suscribes desde la web, tienes el precio mensual más económico al hacer tu suscripción de forma anual. Disfruta ya de millones de contenidos desde un solo click. Un mundo de ventajas gracias a esta plataforma de vídeo que ahora puedes conseguir a un precio más bajo.

Sigue los temas que te interesan