Oferta flash de Amazon: Envasadora al vacío Foodsaver FFS015X-01 al 45% de descuento

Hoy en día es normal que en muchas casas se hagan compras grandes y se escojan grandes cantidades de determinados productos para ahorrar en tiempo y dinero cada vez que se va al supermercado. El inconveniente de esta práctica es que, si no hay una buena previsión, muchos de esos alimentos pueden terminar echándose a perder porque no se han conservado adecuadamente o no se han consumido en la fecha indicada.

Algunos se guardan en el frigorífico, otros pueden congelarse para su uso posterior, pero lo cierto es que ocupan bastante espacio y tampoco es cómodo tener la nevera o el congelador siempre lleno de productos que se van a tardar en consumir. Si es tu caso y eres de los que necesita conservar alimentos sin que ocupen mucho espacio y tenerlos a tu disposición en cualquier momento, echa un vistazo a la oferta flash de Amazon, la envasadora al vacío Foodsaver FFS015X-01 al 45% de descuento solo por hoy.

Envasadora Foodsaver

Con la envasadora al vacío Foodsaver Foodsaver FFS015X-01 conservarás el frescor de tus alimentos y los aromas y propiedades que tengan, además te ayudará a reducir los desperdicios y a ahorrar en comida. La técnica del sellado al vacío quita el aire de dentro de la bolsa o el recipiente en el que se encuentre el producto, alargando así el mantenimiento de los alimentos, estén o no cocinados y que quieras guardar en el frigorífico, congelador o despensa. Dependiendo del tipo de comida ésta podrá durar semanas e incluso meses sin que se estropee.

El diseño de la envasadora Foodsaver FFS015X-01 es compacto y con posibilidad de un sistema de almacenamiento vertical, lo que te hará ahorrar espacio para guardarlo o colocarlo en tu cocina mientras no lo uses. Cuenta con funciones como un sistema de sellado único para elementos delicados y un modo húmedo/seco para sellar comida muy húmeda o directamente líquida como salsas. Además, tiene un puerto para accesorios que es apto con todos los accesorios de Foodsaver, usándolo mediante una cánula que viene incluida. La bandeja extraíble para residuos que se encuentra en el interior del aparato y que almacena el exceso o sobrante de líquido y de humedad al sellar los alimentos, se puede desmontar fácilmente y es apta para lavavajillas.

La envasadora al vacío Foodsaver FFS015X-01 está diseñada para tratar todo tipo de alimentos, la marca ofrece una serie de pasos para utilizarla correctamente y obtener los mejores resultados en cada envasado: 1.- Coloca los alimentos que quieras envasar al vacío en la bolsa Foodsaver. 2.- Abre la envasadora Foodsaver FFS015X-01 presionando los dos botones laterales y coloca la bolsa o rollo de bolsas en la ranura de color verde. 3.- Cierra la envasadora aplicando una ligera presión en los dos laterales hasta escuchar un ‘clic’, verás que aparecerá la luz verde de encendido. 4.- Pulsa el botón central de vacío y sellado, y en unos segundos la envasadora al vacío eliminará de forma automática todo el aire de la bolsa y la sellará.

Como has podido comprobar por estas instrucciones y la muestra del vídeo, usar esta envasadora al vacío es fácil e intuitivo. Además, las bolsas y rollos de Foodsaver que se usan con el aparato, son resistentes y se pueden meter al congelador e incluso al microondas si lo necesitas.

