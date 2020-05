La fotografía, ya sea como hobby, como pasión e, incluso, como profesión, es un arte al alcance de muchos. Existen cámaras profesionales y muchos dispositivos para conseguir resultados increíbles pero hoy queremos mostrarte las posibilidades que, a nivel aficionado y con un simple smartphone, puedes encontrar a la hora de tomar instantáneas. Actualmente la gran mayoría de teléfonos cuentan con cámaras de mucha calidad con las que inmortalizamos momentos destacados en nuestra vida o escenas que queremos guardar para siempre. Pero, dentro de esto, también puedes dar rienda suelta a tu creatividad y sacar imágenes inigualables y únicas gracias ciertos gadgets. En este artículo te recomendamos cinco accesorios baratos para sacar mejores fotos con tu móvil con los que quedarás encantado.

Anillo de luz para selfies

Este aparato puede ser muy útil para esos lugares en los que no hay gran iluminación o para dar un extra de luminosidad en tus fotografías. Se coloca en la parte superior de tu móvil y queda fijo de forma que la cámara está rodeada por el aro de luz que se refleja enfrente de lo que se vaya a fotografiar, aunque principalmente está pensado para realizar selfies también puede servir para grabar vídeos de calidad cuando hay poca luz. Es ligero, compacto y se recarga mediante cable USB que viene incorporado, por lo que podrás usarlo en cualquier lugar y circunstancia.

Trípode flexible

Colocar el teléfono en un lugar adecuado y seguro para hacer una foto es algo que a veces nos causa quebraderos de cabeza y terminamos recurriendo a ‘trípodes’ improvisados sujetando el móvil con unos libros, una lámpara o cualquier otro objeto, con el riesgo de que se nos caiga. Para ello existen muchos tipos de trípodes y en esta ocasión te presentamos este de compatibilidad universal para cualquier smartphone. Las tres patas están hechas de materiales de calidad, ligeros pero resistentes, y forrados de esponja para una mayor protección. Además, la base de las patas cuenta con elementos antideslizantes que aseguran que el trípode no se mueva. Al tener unas patas flexibles que adaptan cualquier forma, puedes colocarlo no solo sobre superficies planas, si no sobre otras como árboles, sillas, estanterías… Sin miedo a que el teléfono se caiga ya que cuenta con un agarre especial. También tiene rotación de 360º y puede servir como palo selfie. Como extra, el trípode incluye un control remoto que funciona mediante Bluetooth para controlar el móvil a varios metros.

Adaptador para prismáticos y telescopios

Este adaptador está pensado para conseguir las imágenes de lugares lejanos o muy pequeños y que, con la sola capacidad de la cámara del teléfono, no podrías obtener. El adaptador es perfecto para usarlo con prismáticos, monoculares, telescopios, microscopios… Haciendo que las imágenes que puedes visualizar a través de ellos, se puedan captar también en tu teléfono a través de la cámara conectada a este adaptador. Cuenta con un diseño universal por lo que es apto para utilizarlo con cualquier tipo de móvil actual. Hazte con este adaptador y podrás capturar nítidamente imágenes de, por ejemplo, la luna, un ave que vuela lejana en el cielo, o hasta de un ser microscópico. Además se incluyen unos prismáticos de la marca y un soporte para el teléfono.

Kit de lentes con clip

Si quieres obtener imágenes con otras perspectivas, ángulos o efectos, este kit de lentes para cámara de smartphone se convertirán en un gran aliado. En el pack se incluyen 10 lentes profesionales diferentes entre las que se encuentran lente 0.63x gran angular, lente macro 15x, lente ojo de pez 198º o lente teleobjetivo 2x, entre otras. Sus materiales prometen ser mejores que los de otras lentes similares ya que están hechas con aluminio de grado industrial junto con lentes ópticas de alta calidad, lo que te proporcionará la captura de imágenes de gran claridad y detalle, además de una duración larga en el tiempo. Las lentes se adaptan al móvil por un clip o abrazadera que es compatible con casi todo tipo de smartphones disponibles actualmente. Además, el kit de lentes viene en una bolsa portátil donde podrás guardar y transportar tus instrumentos de fotografía de forma que estén protegidos.

Filtros y lentes de colores

Otro de los accesorios que pueden serte útiles para conseguir fotos increíbles con tu teléfono son estos filtros y lentes con color. Pueden funcionar para obtener fotos con colores alterados, de modo que se vean más creativas y originales. Pero para lo que más marcadamente están pensados estos filtros es para tomar fotos de acuarios con colores vivos y detallados, eliminando así la distorsión cromática que se produce por la iluminación del exterior. Conseguirás fotografías de tus acuarios o de centros marinos con los colores originales de la vida acuática.