Los mejores juguetes para niños al aire libre

Ahora, más que nunca, los pequeños de la casa están deseando pasar tiempo en el parque y disfrutar de la libertad de jugar y correr durante horas. Es importante aprovechar estas salidas con nuestros hijos para que puedan disfrutar de juguetes para niños al aire libre, así podrán divertirse en todo momento.

Salir al parque y jugar al aire libre es una opción ideal para que niños y niñas desconecten de las pantallas y disfruten mientras puedan del aire limpio. De esta forma, los pequeños gastarán sus energías en correr y moverse sin parar, además de desarrollar sus habilidades motrices y hacer algo de ejercicio, lo cual es ideal para romper con el sedentarismo de esta cuarentena.

A continuación, te recomendamos varios juguetes para niños al aire libre, así sacarán el máximo partido a las salidas a la calle o al parque. Los que te presentamos son perfectos para jugar tanto en familia como en solitario.

Patinete marca Hudora

El patinete es una opción maravillosa para que los pequeños se muevan y disfruten de la velocidad. Es perfecto para utilizarlo en familia, así todos podrán desplazarse juntos a cualquier lugar. Este patinete está hecho de aluminio de alta calidad, aguanta hasta 100 kg y tiene un freno de fricción trasera. Además, el manillar se puede ajustar según la altura de cada uno, así lo podrán utilizar desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores.

Patinete

Bicicleta sin pedales

Incluso aquellos que aún están descubriendo lo divertido que es caminar y correr tienen a su disponibilidad el juguete perfecto. Esta bicicleta sin pedales es ideal para niños y niñas de 12 a 24 meses. Está diseñada con un límite de giro de 135º, así el bebé mantendrá el equilibrio y no se caerá de lado. El asiento cuenta con una almohadilla ergonómica ajustable, ideal para sentarse y andar durante horas sin ningún tipo de molestia. Destacan, también, sus ruedas antideslizantes y silenciosas, ya que evitarán que los pequeños se resbalen en suelos lisos y mojados.

Bicicleta sin pedales

Pelota de baloncesto

¿Tus hijos son unos aficionados al baloncesto y están deseando jugar? En ese caso, no te puedes perder esta pelota de baloncesto, perfecta para acompañarlos durante todas las salidas. Podrás practicar pases u otros ejercicios con tus hijos, así disfrutarás de un momento divertido y especial en familia. Este balón garantiza un excelente agarre y control y está hecho con caucho resistente y duradero.

Pelota de baloncesto

Set de Ping Pong

Con este set de Ping Pong podrás disfrutar de una partida de campeonato en familia. Vienen incluidas dos palas y 4 pelotas, ideales para utilizarlas en una mesa al aire libre. Las palas son perfectas para cualquier jugador y están cubiertas con goma suave y esponjosa de calidad superior, lo cual ofrece un control y un giro superiores. Este set es perfecto para una competición entre hermanos, así practicarán la concentración y la precisión al máximo mientras disfrutan de un momento divertido.

Set de Ping Pong

Skip It

Este juguete es perfecto para que tus hijos no paren de saltar y gasten al máximo la energía acumulada de esta cuarentena. Con el Skip It original podrán contar más de mil vueltas con atractivos colores. Los pequeños desarrollarán su habilidad motriz gracias a la coordinación de los movimientos musculares pequeños que se producen en las manos, muñecas, dedos, pies, dedos de los pies, los labios y la lengua en coordinación con los ojos. Haz que tus hijos perfeccionen sus movimientos y disfruten al máximo con este juguete.

Skip It

Cometa arcoíris

Volar una cometa es una actividad entretenida y relajante para los días con más viento. Es el juguete perfecto para pasar una tarde divertida, especialmente si vives en zonas con viento o con algo de corriente. La cometa que te recomendamos destaca por sus colores arcoíris, su clásica forma de romboide y sus colas de arco con una longitud de 250 cm. Disfruta del fascinante momento en el que la cometa se eleva y echa a volar, tus hijos se quedarán alucinados.

Cometa arcoiris

Set 2 discos y una pelota

Con este juego los pequeños disfrutarán al máximo del aire libre. Los discos atrapan la pelota y la disparan hasta a 45 metros de distancia gracias a su efecto trampolín; los jugadores tendrán que hacer todo lo posible para que la pelota no toque el suelo. Se puede jugar en pareja, en familia o incluso en solitario. Este juego es perfecto para entrenar las habilidades motrices y para practicar la coordinación mano-ojo. Destaca especialmente la pelota, que no rueda cuando cae el suelo, por lo que no acabará en la calle o en algún sitio donde nuestros hijos puedan correr peligro. Hazte con este set y llévalo contigo a todas partes, es ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones.

Set dos discos y pelota