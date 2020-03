Cómo hacer tu hogar más seguro si hay niños en casa

Con la expansión del coronavirus, el Gobierno de España ha tomado medidas preventivas para evitar el contagio, entre ellas, el cierre de jardines de infancia, colegios e institutos. Esto supone una mayor presencia de nuestros hijos en casa, por lo que los familiares tenemos que estar constantemente pendientes de ellos y de su cuidado. Aunque muchos padres tienen la opción de teletrabajar para estar al cuidado de los niños, la mayoría de los hogares no están perfectamente acondicionados para los más pequeños, dado que existen múltiples peligros que puedes ser impredecibles: enchufes, escaleras, cajones… etc.

A continuación te presentamos varios productos para un hogar más seguro y para que los niños en casa se muevan con libertad.

Barrera de seguridad para escaleras

Este tipo de barreras de seguridad impiden el acceso al bebé o a niños más pequeños a zonas que puedan resultar peligrosas, como unas escaleras. La que te recomendamos cuenta con varias características que hacen de ella un elemento muy eficaz: tiene una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de taladrar; el diseño del asa hace que sea fácil de abrir para los padres pero imposible para los bebés; y el indicador visual SecureTech confirmará si la instalación está bien hecha y si la barrera está cerrada. Deja que tus hijos se muevan con total libertad y no te preocupes más por si están cerca de las escaleras.

Barrera metálica

Corral para bebés

Si tu hijo o hija es todavía un bebé, es muy probable que necesites este producto. Está especialmente diseñado para garantizar las seguridad de los más pequeños mientras tú estás ocupado haciendo cualquier otra tarea. Podrás colocar todos sus juguetes en este pequeño espacio rodeado por vallas, para que así no salgan de la zona de juego. Viene incluido un reloj y unas pelotas de plástico para entretenerles y jugar.

Corral para bebés

Protector para enchufes

Si tus hijos son muy curiosos, probablemente aprovechen algún momento en el que estés distraído para tocar o jugar con los enchufes, una de las partes más peligrosas del hogar. Este artículo incluye un pack de 20 protectores para los enchufes. De esta forma evitaremos que los pequeños introduzcan los dedos en la toma de corriente. Para colocarlo solo hay que conectar el dispositivo de seguridad al enchufe, retirar el papel protector y presionar con fuerza.

Protector enchufes

Cámara de vigilancia

En el caso de tener que teletrabajar en casa, probablemente prefieras estar en una habitación libre de distracciones. Sin embargo, si tus hijos están en otro cuarto, tienes que tener algún tipo de control sobre ellos para que no haya ningún problema. Para ello recomendamos esta cámara de vigilancia para niños con la que podrás estar alerta de todos los movimientos de tus hijos a través de tu móvil. También podrás comunicarte con ellos con el audio bidireccional y ver todo lo que sucede de noche gracias a los infrarrojos.

Cámara de vigilancia

Protector de esquinas y bordes

Con este producto protegerás a los pequeños de posibles golpes o brechas con las esquinas y los bordes de los muebles. El material del que está hecho es PVC ecológico, suave, no tóxico e inodoro. Incluso si el pequeño decide morder las esquinas, no va a ingerir ningún producto químico que pueda resultar peligroso. Este protector tiene una capa antidesgarro que proporciona una fuerte dureza y, por lo tanto, resulta muy difícil de quitar. Además de poder utilizarlo para proteger a los más pequeños, puedes aplicarlo a algunos artículos de cocina, televisiones, etc.

Protector de esquinas y bordes

Correas antivuelco

Es muy probable que en algún momento veas a tus hijos intentando trepar por cajones, encimeras o armarios de algún tipo. Existen miles de accidentes peligrosos que suponen la caída de un mueble encima de una persona, en su mayoría niños. Protege a tus hijos y mascotas con estas correas con las que evitarás que los enseres se caigan encima. Este artículo incluye un total de 12 correas que puedes utilizar en casa, en la escuela, en la oficina, en el baño, etc. Para su instalación tienes que taladrar y colocar los tornillos de expansión en los orificios.



Correas antivuelco