Cinco actividades para culturizarte durante el confinamiento por coronavirus

Los días de confinamiento por coronavirus se han alargado, y es muy probable que en algún momento no sepamos qué más hacer y cómo entretenernos con tanto tiempo libre. Lo más recomendable es establecer una rutina fácil de seguir que incluya diferentes actividades: desde el aprendizaje de recetas de cocina nuevas hasta hacer una tabla de ejercicios para evitar coger kilos de más.

Dedicar algunos momentos libres de tu día a día para culturizarte es una de las mejores opciones para aprovechar al máximo nuestro tiempo durante esta cuarentena. Es muy probable que tengas en mente un libro que consideras un clásico de la literatura y que nunca has podido leer, o películas y documentales que siempre has querido ver pero para los que tampoco has tenido el tiempo suficiente. Existen muchas maneras de aprender cosas nuevas, ya sea hablando con amigos y familiares que sepan más que nosotros, viendo algún contenido audiovisual especializado o, simplemente, leyendo el periódico y buscando información en Internet.

Libro: Sapiens. De animales a dioses.

Este libro es un imprescindible para darle un repaso general a la historia de la humanidad. El autor, Yuval Noah Harari, es doctor en Historia por la Universidad de Oxford y actualmente es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Éste narra de forma sencilla y fácil de interiorizar los acontecimientos más importantes desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta las tres grandes revoluciones que marcaron el transcurso de la historia: revolución cognitiva, agrícola y científica. A lo largo de estas páginas, Yuval Noah Harari cuestionará nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro.

Sapiens. De animales a dioses.

Película Ben Hur

Ben Hur es una película estadounidense considerada como uno de los mejores filmes de la historia del cine. Se estrenó en 1959 y relata la historia de Judah Ben-Hur, culpable de un asesinato que no cometió. La acción transcurre en Judea durante el año 30 d.C., cuando el Imperio Romano gobernaba con manos de hierro. La producción de Ben Hur contó con el máximo presupuesto destinado a una película hasta entonces y , además, fue la segunda película más taquillera de ese año. Según el Registro Nacional de Cine, esta película es “cultural, histórica y estéticamente significativa”.

Ben Hur

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit es el juego idóneo para aprender cosas desconocidas y con el que podrás pasar un rato divertido con familiares y amigos. Esta edición tiene un diseño retro de los años 80 y más de 2.400 preguntas divididas en seis categorías: geografía, entretenimiento, historia, arte y literatura, ciencias y naturaleza, y deportes y pasatiempos. Pon a prueba a tu familia y conviértete en el que más sabe sobre cultura general.

Trivial Pursuit

Crucigramas

Son muchos los beneficios que nos aportan los crucigramas. Contribuyen a mejorar la memoria, ayudan a aprender cosas nuevas de forma divertida y entretenida y también te ayudarán a relajarte. El que te recomendamos es un libro de 100 crucigramas que han sido premiados. Encontrarás ejercicios fáciles o de dificultad moderada, elaborados por creadores de crucigramas reconocidos a nivel mundial. Están recopilados en un práctico libro de bolsillo que podrás llevar a todas partes.

100 crucigramas

Libro: Leonardo da Vinci: La biografía

La figura de Leonardo da Vinci es conocida por todo el mundo. Muchas personas recorren ciudades enteras solo para ver sus obras más reconocidas, como La Gioconda y La Última Cena. Da Vinci ha marcado un antes y un después en la historia gracias a sus múltiples creaciones y descubrimientos. Es considerado como un genio universal y la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. En este libro, Walter Isaacson narra la historia y la capacidad de Da Vinci a la hora de crear y mezclar el arte y la ciencia. Descubre los secretos más interesantes del creador de la famosa Mona Lisa.

Leonardo da Vinci