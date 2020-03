El limpiador de poros: mantén tu piel sana y libre de puntos negros

Mantener una tez sana y cuidada se ha convertido en uno de los objetivos más perseguidos por hombres y mujeres. No solo para estar satisfechos a nivel estético sino para que nuestra piel esté cuidada y no tengamos problemas relacionados con la grasa y la suciedad de los poros. La práctica más común para eliminar granitos y puntos negros suele ser extraerlos con nuestras propias manos y con algunos cosméticos que prometen eliminarlos, pero estás técnicas, además de no ser del todo eficaces, pueden producir daños e irritaciones en el rostro.

Como ocurre con otros tipos de tratamientos, a la hora de eliminar puntos negros hay que encontrar el método propicio para llegar al objetivo de la manera más eficiente. En este caso, se trata del limpiador de poros eléctrico. Este aparato funciona automáticamente succionando las partes en las que se aplique para extraer la suciedad de los poros y otras impurezas. A continuación te proponemos varios de los mejores modelos del mercado y te contamos qué beneficios aporta cada uno.

Limpiador de poros Aldom

Este aparato asegura resultados de salón de belleza. Cuenta con 5 niveles de potencia de menos a más intenso, según la profundidad de los poros y el tipo de piel, podrás regularlo gracias a lo botones y la pantalla LED. Si lo vas a usar por primera vez, es conveniente que primero lo pruebes en la mano o el brazo para probar las intensidades de cada nivel y asegurarte de que no te dañará. Dispone de 4 cabezales diferentes: redondo y pequeño para la piel sensible, redondo y grande indicado para la zona T, ovalado para áreas difíciles como las esquinas de la boca y la nariz, y microcristalino para eliminar células muertas. Se recomienda usarlo con movimientos lineales y no mantenerlo en un mismo punto por más de 3 segundos seguidos. Funciona con una batería recargable por USB.

Limpiador de poros Hoposo

Con este limpiador será más fácil eliminar la suciedad y los puntos negros gracias a su botón multifunción y a su micro-procesador inteligente que, al contacto con la piel, detecta la fuerza de succión que debe utilizar. Si el modo automático no te convence, puedes elegir tú mismo la potencia pulsando el botón reiteradamente. El pack también incluye diferentes cabezales según la zona a tratar, además de un anillo de silicona para partes sensibles y 8 filtros de esponja para cuando debas cambiarla. Tiene gran autonomía gracias a su batería recargable y resulta ligero.

Limpiador de poros Voyor

El limpiador que te recomendamos en este caso ofrece eliminar los puntos negros, el acné y la grasa facial, gracias a sus 6 diferentes cabezales, con formas específicas para cada función y parte del rostro. Cuenta con 3 niveles de potencia de succión, ajustables según tus necesidades. Obtendrás una cara más limpia y lisa tras haber usado el aparato en varias sesiones. Su uso es cómodo ya que también funciona por batería recargable.

Limpiador de poros Xpreen

El aparato en cuestión funciona de forma parecida al resto limpiadores que hemos explicado. Proporciona una succión potente pero con 3 niveles que puedes ajustar para usarlo incluso si tienes la piel sensible. El botón con el que se ajusta la potencia y la pantalla LED que incorpora hacen su uso fácil e intuitivo. Incluye también 4 cabezales adaptados para varias zonas y formas de extracción. La batería incorporada dura unas 3 semanas después de una carga completa.

Limpiador de poros Taurata

El dispositivo facial elimina con facilidad tus puntos negros e impurezas por medio de la succión. Los 5 cabezales que se incluyen son: el circular grande, circular pequeño, el de forma oval, cabezal micricristalino y de masaje esférico. Este limpiador de poros también cuenta con una pantalla LCD a través de la cual podrás elegir entre los 5 niveles de potencia y configurarlo según necesites. Recárgalo mediante el cable USB y podrás usarlo 1 o 2 días durante varias semanas.