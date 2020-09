Los mejores accesorios de ducha para un baño práctico y decorativo

En estos días de encierro, los cuidados personales son más importantes que nunca. La importancia de ponernos ropa que no sea el pijama, organizarnos el día, peinarnos, cuidarnos la piel, hacer ejercicio, comer sano, descansar y asearnos, no pueden faltar en una nueva rutina a la que nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza.

La ducha, por ejemplo, es una acción en la que te dedicas tiempo solo a ti, te puedes relajar, aislarte de todo y mimarte durante unos minutos. Ahora que podemos sacar tiempo para hacer cosas que normalmente vamos posponiendo, quizá es buen momento para incluir en tu baño algunos elementos que pueden hacer la experiencia aún más cómoda y reconfortante. Si sientes que te falta algo a la hora de ducharte, aquí te dejamos algunos de los mejores accesorios de ducha que puedes incorporar como algo extra o para renovar algún elemento anticuado.

Estantes

Los geles, champús mascarillas y otros productos están presentes en cada ducha o baño. Para tenerlos a mano muchas veces los apoyamos en un reborde o los dejamos directamente en el suelo, algo incómoda ya que pueden caerse y derramarse. Para que esto no ocurra, existen muchos modelos de pequeñas estanterías de pared que se pueden adherir a las baldosas de la ducha, sin necesidad de hacer agujeros, ya que incorporan sistemas como las ventosas o bandas super adhesivas. Puedes encontrarlas con forma adaptada a una esquina, rectangulares o para colgarlas de los grifos. Una gran solución que te ayudará a tener a mano tus productos de higiene y a que estén organizados. Estos son algunos ejemplos.

Alfombrillas

El suelo de una bañera o un plato de ducha suele ser suave y bastante resbaladizo. Con los jabones y otros cosméticos, mezclados con el agua, esta superficie se vuelve aún más resbaladiza, hasta el punto de llegar a ser peligroso y provocar una caída. La solución a este problema la encontramos en las alfombrillas con ventosas para estos suelos. Normalmente son de goma o silicona y existen de muchos tamaños, formas y colores. Sirven tanto para ducha como para bañera, y si no te gusta cubrir por completo la superficie, también hay pequeñas piezas de alfombra que colocar como puntos estratégicos para no resbalarte.

Al salir de la ducha también encontramos el inconveniente de no saber dónde colocar los pies mojados. Hay quien pone una toalla, pero esta se empapa enseguida y no resulta higiénico. Lo mejor será que escojas una alfombra especial, gruesa, suave, algo secante y que no se deslice del suelo, así asegurarás tu seguridad. Hay diseños muy divertidos de ambas clases de alfombrillas, especialmente para los niños. Aquí te dejamos algunas ideas.

Soportes extra

Si seguimos hablando de productos que pueden ayudarnos y aportarnos comodidad en ese ‘momento ducha’, unos soportes que se puedan cambiar de sitio según necesitemos, es algo muy útil. En este caso te recomendamos unos ganchos con ventosa que te podrán servir para colgar una esponja, una toalla, cualquier bolsa o cesta con asa. Además son fáciles de poner y quitar y no dejan marcas.

Para coger las toallas que vayamos a usar para el cuerpo o el pelo, también necesitaremos tenerlas a mano para no salir de la ducha mojados y sin taparnos, ya que podemos coger frío. Una buena opción es colocar una estantería cerca de la salida de la ducha o bañera. Te proponemos este toallero perfecto para colocar varias toallas de forma que no ocupen casi espacio pero que estén siempre a mano.

Alcachofas de ducha

El hecho de dejar caer el agua a la temperatura perfecta por nuestro cuerpo también es un momento placentero y de relajación total. Las alcachofas que vienen por defecto en los baños de las casas cumplen con lo básico, dosificar el agua y soltarla a través de pequeños orificios. Pero desde hace tiempo, se vienen dando avances y la modernización de las alcachofas para la ducha es ya un hecho. Aquí te recomendamos algunas que incorporan novedades como modos de masaje, con más o menos presión, chorros más finos o gruesos, luces e incluso filtrajes incorporados para reducir toxinas del agua. Echa un vistazo a estos productos.

Limpiador de ducha

Además de mantener nuestra higiene, al terminar la ducha, sobre todo si tienes mampara, las gotitas que quedan y las marcas de jabón pueden dar la impresión de un baño sucio y poco cuidado. Para solucionar esto al momento y que no tengas que pasarte un buen rato frotando después, tener a mano una espátula limpiadora de cristales o metacrilatos es una gran solución. Solo tendrás que deslizarla por la superficie mojada y retirar el exceso de agua, de esta forma tus mamparas y baldosas quedarán perfectas.