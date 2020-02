Los mejores correctores de ojeras según tu tipo de piel (2020)

En el mundo del maquillaje es difícil decidir cuál es el producto estrella, ya que cada persona tiene unos gustos y necesidades diferentes. Pero si tenemos que hablar de básicos que no faltan en ningún neceser, podemos colocar los correctores de ojeras en el podio de los imprescindibles. Este producto se ha ganado la buena estima de quienes se maquillan gracias a sus características, que dan como resultado una cara iluminada y con mejor aspecto. Además, no solo sirven para tapar las indeseadas ojeras y bolsas, sino que también son eficaces a la hora de ocultar rojeces, pequeñas manchas, granitos y todo tipo de marcas molestas, así como para iluminar áreas concretas del rostro. Si aún no has encontrado el ideal para ti, no te pierdas las siguiente lista de los mejores correctores de ojeras de 2020.

Maybelline corrector de ojeras borrador

Este producto es uno de los más vendidos del momento. Su formato con punta redondeada, suave y acolchada, que dispensa el producto desde el interior, consigue que la aplicación sea cómoda y el producto se extienda uniformemente, aportando un acabado con buena cobertura pero muy natural e integrado con la piel. Su fórmula con bayas de Goji y haloxyl aporta hidratación, evitando que la zona se seque y se cuartee. Podrás utilizarlo para borrar bolsas, ojeras e imperfecciones en general sin miedo a que se note.

Ptkoonn corrector n o graso

Para conseguir una cobertura total y que quede fijada todo el día, este es tu corrector. La textura cremosa que ofrece facilita su aplicación y no necesitarás retoques ya que promete una larga duración, es impermeable y no perderá el efecto ni se agrietará con el paso de las horas. Es uno de los mejor valorados por su relación calidad-precio.

Maybelline corrector Fit Me

Es uno de los correctores de ojeras con más diversidad de tonos a elegir y que además resultan naturales. Tengas el tipo de piel que tengas, el corrector Fit Me conseguirá disimular tus ojeras e iluminar tu rostro al instante. Aplicado a toquecitos para fundirlo con la piel, proporciona un acabado mate, fundido con el rostro y sin efecto máscara. Úsalo también para tapar granitos y marcas, dejará respirar tu piel gracias a su textura ligera no grasa.

Yves Saint Laurent corrector iluminador

Un clásico entre clásicos. Su precio es algo más elevando pero, según las valoraciones de los usuarios, merece la pena. El formato en stick con pincel incorporado, hace su aplicación sencilla y eficaz, solo tendrás que pulsar el botón trasero y el producto empezará a surgir desde dentro del mismo pincel. Contiene extractos minerales y pequeñas partículas de luz que proporcionan brillo saludable y una luminosidad natural, además de cubrir la oscuridad de las ojeras. Su fórmula fluida hace que cunda mucho sin resultar muy transparente, por lo que también es útil para el resto de imperfecciones. Además, dura 8 horas intacto en el rostro y no reseca ni engrasa la tez.

Garnier Skin Active roll-on

Este corrector pertenece a la gama de BB Creams de Garnier, pero en su versión para cubrir ojeras e imperfecciones. Con un innovador aplicador en roll-on, que enfriado previamente, extiende la fórmula en crema a la vez que recibes un masaje que actuará reduciendo las bolsas y la hinchazón que a veces se produce en el contorno de los ojos. Sus pigmentos naturales consiguen unificar el tono para conseguir acabados más naturales y una mirada iluminada. El producto aguanta aplicado hasta 12 horas, podrás usarlo sin que pierda el efecto durante todo el día y disimulará los signos de cansancio que aparecen al final de la jornada.

Bourjois Radiance Reveal

Este corrector corrige, ilumina e hidrata. La fórmula que incorpora cuenta con los beneficios del agua pura de glaciar del Mont Blanc y ácido hialurónico, con los que mantendrás la frescura en tu rostro y se mantendrá hidratado durante todo el día. Aplicado y difuminado de la manera correcta, cubrirá tus ojeras, granitos y marcas sin que apenas se note. También puedes usarlo como iluminador para resaltar zonas clave de la cara. Ofrece una cobertura ligera pero cubriente y neutraliza con facilidad hasta las ojeras más oscuras. Podrás elegir entre 3 tonos diferentes.

L.A Girl Pro conceal

Uno de los correctores de ojeras más económicos de la lista, lo cual no significa que sus acabados sean peores. Este producto en crema es de larga duración, tiene una cobertura alta de aspecto natural y queda igualado con el tono de la piel. También es perfecto para camuflar imperfecciones y rojeces, así como para reducir levemente las líneas de expresión. La textura ligera con micro-pigmentos y el pincel aplicador facilitan su uso ya sea como corrector o como iluminador. Contiene extracto de manzanilla, vitamina C y E.

