El mejor serum facial según tu tipo de piel por menos de 25€

El mundo de la cosmética es muy amplio y cada vez hay más productos que nos ofrecen beneficios para tener nuestra piel sana y cuidada. Los sérums faciales han venido pisando fuerte desde hace algunos años. Este cosmético de uso diario que concentra varios activos e ingredientes, ofrece tratamientos como los antiarrugas, para aportar luminosidad, hidratantes o detox. Combinándolos con tu mejor crema hidratante y eligiendo el mejor para tu tipo de piel conseguirás beneficios en poco tiempo. Si has decidido darle algún mimo a tu rostro y empezar a prevenir los signos de la edad o simplemente quieres cuidar y proteger tu piel de los agentes externos, aquí te proponemos algunos de los sérums faciales mejor valorados de Amazon a precios muy económicos que te sorprenderán con sus resultados.

Al tratarse de cosmética y por lo tanto, de componentes que pueden afectar a la salud de tu piel, recomendamos que antes de usar cualquiera de estos sérums faciales realices una prueba en una pequeña zona a aplicar y esperes 24 horas. Esto te ayudará a prevenir alergias o reacciones, ya que no todos los cosméticos son válidos para cualquier tipo de piel.

Sérum facial Florence

Los ingredientes de este producto provienen de Italia y el 98% de ellos son orgánicos, entre los que se incluye la vitamina C, aloe vera biológica, ácido hialurónico de bajo peso molecular y aceite de jojoba. Sus principales beneficios combaten las manchas de la piel, reduce las 'patas de gallo' y otras arrugas marcadas, reduce cicatrices, estimula y rejuvenece la piel y acelera la regeneración celular. El formato es un frasco de 60 ml, algo más grande que otros sérums faciales de este tipo, y es orgánico y vegano ya que no se testa en animales. Este es el sérum facial número 1 en el top 100 de Belleza de Amazon con más de 1.126 opiniones y múltiples valoraciones positivas.

Sérum facial Satin Naturel

Ganador 2019 del institut-produktbewertung alemán de la categoría sérum antiarrugas. Combina un efecto hidratante intenso con un complejo antiedad de efecto cuádruple, que funciona mediante la mezcla de ácido hialurónico de bajo, medio y alto contenido molecular con e ingrediente activo acetil glucosamina. Al ser altamente concentrado, aporta a tu piel una apariencia juvenil y radiante. Además, el contenido está refinado con elementos como el agua de rosas orgánicas o el romero. Para preservar y proteger el contenido del frasco, su envase se realiza con un vidrio violeta especial que lo aísla de la luz solar, para una mejor efectividad. También es orgánico y libre de crueldad animal.

Sérum facial con retinol Yeouth

Son conocidas las propiedades antienvejecimiento del retinol. Es por ello que Yeouth ofrece uno de los mejores sérums faciales contra los signos de la edad. Derivado de la vitamina A, ofrece gran capacidad para refinar, suavizar e igualar la superficie de la piel, así como para reducir la aparición de las marcadas líneas de expresión y la hiperpigmentación. También contiene ácido hialurónico y vitamina E que sirve como escudo contra los rayos UV. Es recomendable aplicarlo durante la noche ya que puede causar reacción ante la luz solar.

Sérum facial Yael Beauté

Otro de los cosméticos premiados, esta vez ganador del Test alemán en la categoría de sérums con Vitamina C (hecho por EU-Vergleich). También vegano y no testado en animales. Ofrece ingredientes con un 99% de procedencia natural, destacando la vitamina C y el ácido hialurónico que luchan contra los signos de la edad, favoreciendo la formación de colágeno, aportando elasticidad y alisando en gran parte la superficie cutánea del rostro. Su valor de pH (5) lo hacen idóneo incluso para personas con piel sensible y se puede usar combinado con un rodillo dermaroller para mejores resultados.

Sérum facial Éclat

Unos de los sérums faciales más completos, Reúne el uso de ácido hialurónico, ácido ferúlico, retinol, hamamelis, compuesto de azufre bioactivo (MSM)y un 20% de vitamina C, que asegura la máxima absorción de nutrientes. A diferencia de otros sérums, este se puede aplicar cerca de los ojos. No tiene parabenos ni lectina, tiene certificación GMP y tampoco se testa en animales. Con él conseguirás una notable reducción de arrugas y manchas y una piel más tonificada.

Sérum facial L´Oreal Paris Dermo Expertise

La conocida marca de belleza se cuela en la lista de los mejores sérums faciales a buen precio. Con este producto tendrás un tratamiento antiedad y antiarrugas en casa, gracias a la adenosina, el fibrelastyl y la firmeza de revitalift. También combina los beneficios del pro-retinol. Podrás usarlo tanto de día como de noche combinándolo con la crema Revitalift. En poco tiempo verás la reducción de arrugas, los poros más afinados y una piel más tersa y firme.

Sérum facial Elemental Care

La combinación de ingredientes activos altamente concentrados hace de este cosmético un producto eficaz. Uno de sus fuertes es la tecnología antienvejecimiento de efecto cuádruple, con ácido hialurónico multimolecular que penetra profundamente en la piel ofreciendo mejoras a corto y largo plazo a varios niveles cutáneos. Utiliza ingredientes naturales y es vegano, además de haber sido dermatológicamente testado. Los resultados serán una piel más tersa y brillante, con lineas de expresión más suavizadas.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 05/06/2020.