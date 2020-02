Cortador de verduras y frutas: los mejores de este 2020

No es ningún misterio que una buena alimentación se consigue llevando una dieta equilibrada en la que incluyamos varios tipos de alimentos con distintos nutrientes, proteínas, vitaminas, antioxidantes, etc. Las frutas y verduras suelen ser la comida que más cuesta incluir, ya sea porque nos gusta menos o porque nos cuesta prepararla y todo el procedimiento que eso conlleva a veces. Si eres de esas personas a las que no les gusta estar mucho en la cocina o simplemente no se te da bien, existen muchos tipos de utensilios como peladores y cortadores para frutas y verduras que facilitarán en gran medida la tarea y además harán el proceso más divertido y accesible. No te pierdas esta lista que te ayudará a incorporar más a menudo este tipo de alimentos y a llevar una mejor alimentación.

Máquina cortadora multifuncional

Esta cortadora manual cuenta con más de 20 piezas que proporcionan diferentes tipos de corte en tus frutas y verduras. Podrás hacer dados grandes, dados pequeños y trozos totalmente picados, también tiras finas, láminas, ralladuras, corte en juliana y espirales de más anchas a más estrechas. Su estructura está dispuesta de forma que evite los cortes en los dedos o la mano, ya que la plataforma tiene una tapa con la que sujetar los alimentos que caen directamente a un depósito unido por debajo. La base es antideslizante para un uso más fácil y seguro, incluye instrumentos para limpiar las rendijas y empujar los restos que quedan en el aparato y, para almacenarla, puedes guardar todas las piezas dentro del depósito y taparlo para que no se salgan ni produzcan cortes.

Pelador eléctrico recargable

Los peladores y cortadores tradicionales suelen ser fáciles de usar siempre que estén afilados, pero el proceso puede ser lento y hay ciertos productos que nos cuestan más pelar por sus formas. Ante estos inconvenientes, te recomendamos probar un pelador eléctrico, que con un solo botón pelará todo tipo de vegetales en segundos simplemente moviendo el producto. Dispone de 3 cuchillas de acero inoxidable intercambiables y con diferentes modos de incisión, proporcionando también corte en juliana para frutas y verduras. La batería incorporada de 1500 mAh es recargable por USB con cualquier fuente de alimentación.

Pelador eléctrico

Espiralizador de vegetales

Para incorporar las frutas y verduras en tu dieta cada vez hay más opciones y una de las que más se ha puesto de moda últimamente es la de cocinar ‘espaguetis’ o tiras de verdura como si fueran pasta. Los espiralizadores están diseñados principalmente para crear esta original receta. Este modelo en concreto incluye una plataforma con depósito para un uso cómodo y sencillo, donde solo tendrás que colocar el alimento, ajustar el tipo de corte y hacer girar la manivela. En pocos segundos conseguirás montones de verdura en espirales más finas o gruesas, según lo necesites. Es uno de los artículos más vendidos del momento en la categoría de cortadores y peladores, ¡anímate a probarlo!

Cortador multifunción

Si eres de los que no tiene paciencia para preparar la fruta y que tenga buena presencia, este producto es para ti. Con un sencillo mecanismo de base y presión, obtendrás pedazos de fruta de diferentes grosores y con hasta tres tipos de cortes. Es una forma rápida y sencilla de acondicionar las frutas y verduras para que te cueste menos comerlas e incluso para animarte a prepararlas para los demás.

Descorazonador y cortador de piñas

Algunas frutas y verduras tienen cortezas y pieles muy duras, además de huesos y corazones que dificultan su consumo o, al menos, su preparación para comerlos. Es el caso de la piña, una fruta muy rica y saludable pero que suele causar inconvenientes para abrirla y pelarla. Con un buen descorazonador y cortador evitarás ese problema y tendrás unos ricos trozos de piña y el producto vaciado en unos instantes. Además es fácil de lavar y ocupa muy poco espacio.

Corta-rebanadas para melón y sandía

Con estas frutas se da una situación parecida a la de las piñas. Son alimentos grandes y voluminosos normalmente costosos de partir. Con el cortador que te ofrecemos y un poco de fuerza, tus melones y sandías quedarán hecho rebanadas de una vez. Comer estas frutas será mucho más fácil y seguro que, una vez cortada, te animarás a consumirlas más a menudo.

Deshuesador de pequeños frutos

Los peladores y cortadores no son solo para grandes alimentos, los pequeños como las uvas o cerezas, también requieren un deshuesado para no sufrir atragantamientos o por preferencia de consumo. Este aparato consigue quitar en segundos los huesitos o pepitas de frutos como estos, y solo tendrás que ejercer un poco de presión para que funcione correctamente. Es ideal para cuando tienes que dehuesar un gran número de, por ejemplo, cerezas para una mermelada, o para dar fruta a los más pequeños y que las tomen sin peligro.

Prensa ajos

El ajo es uno de los alimentos más usados en nuestra cocina para condimentar y dar sabor, y además, aporta grandes beneficios a la salud. Pero a la hora de pelarlo, resulta un poco desagradable que su fuerte olor quede impregnado en nuestras manos y tarde en irse varias horas. Existen varios trucos que aseguran solucionar este problema, pero para prevenirlo realmente, lo mejor es manipular el ajo lo menos posible, ¿cómo? Con un prensa ajos. El aparato incluye un pelador de silicona con el que quitarás su piel rápidamente y un cepillo pequeño para retirar los restos del prensador. Además, podrás picar otros alimentos como el jengibre o frutos secos para darle un toque especial a tus recetas.

