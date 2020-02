Amplificador WiFi: elige entre los mejores de 2020

En la actualidad, es difícil imaginar un espacio, ya sea público o privado, que no tenga una conexión WiFi, ya que cada vez más se extiende el uso de internet en diversos aparatos, más allá de smartphones y ordenadores. Si nos centramos en el ámbito doméstico, casi todos los hogares disponen de un aparato de WiFi del que se sirven todos los miembros de la casa con sus teléfonos, pero también con televisiones inteligentes, dispositivos de videojuegos e incluso electrodomésticos, como un frigorífico.

La red WiFi es un elemento básico en cualquier aspecto y por ello es importante que su señal y sus ondas lleguen con la fuerza suficiente como para no interrumpir nuestras conexiones. Es común experimentar molestias como que una película que estamos viendo en una plataforma digital se corte o se pare porque no llegue bien la señal WiFi, o que nos estemos comunicando por una aplicación del teléfono y no se envíen los mensajes.

Los amplificadores o repetidores WiFi llegaron al mercado para solucionar este tipo de problemas y, aunque ya son conocidos y utilizados, quizá aún no te has planteado hacerte con uno de ellos. Para que tu elección sea acertada, debes tener en cuenta las características del espacio donde necesitas colocarlo, para determinar la potencia y el tipo de amplificador WiFi que precisas. A continuación te dejamos algunas de las mejores opciones para que tu señal WiFi llegue correctamente allí donde necesites.

TP-Link TL-WA840RE

Un repetidor WiFi compacto y enchufable, indicado para espacios no muy grandes. Este aparato te servirá con cualquier router que admita los estándares 802.11 b/g/n, ya que tiene compatibilidad universal, lo que facilita y agiliza la expansión de la red inalámbrica. Sus indicadores LED te ayudarán a colocarlo en el lugar óptimo respecto a la fuente de WiFi principal. Su puerto Ethernet permite al aparato funcionar como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados que tengan acceso a internet a la vez que comparte la red inalámbrica. Tiene dos vías de señal que otorgan velocidad WiFi de hasta 300 Mbps, capaz de atravesar paredes. Además, a través de la web de la marca o de la app Tether de TP-Link podrás gestionar toda la red unificada.

TP-Link RE305 AC1200

Este modelo de repetidor WiFi también va enchufado a la pared y dispone de dos antenas ajustables para propagar la red inalámbrica. Resulta más potente que el modelo expuesto anteriormente ya que dispone de una fuerte capacidad de extensión gracias a sus bandas duales de 2.4GHz y 5GHz. Podrás tener multitud de dispositivos con conexión a internet funcionando a la vez mediante la función Link Backup. Con su indicador de señal inteligente, podrás encontrar la ubicación ideal en la que colocar el repetidor para que rinda eficazmente. También dispone de compatibilidad universal y podrás conectar directamente el aparato a cualquier punto Ethernet para que funcione como punto de acceso WIFI. Cuenta también con la posibilidad de control de la red mediante la app, disponible para Android y iOS.

TP-Link TL-WPA4220 KIT

En este caso, TP-Link ofrece su extensor de red por línea eléctrica, combinando la conexión alámbrica e inalámbrica. El aparato funciona de forma que el circuito eléctrico que exista en el edificio se transforma en una red de alta velocidad sin tener que instalar un cableado nuevo ni hacer perforaciones. El Advanced HomePlug AV, una unidad complementaria, conseguirás velocidades de transferencia de datos estables y de una velocidad e hasta 600 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros. Incluye tres redes cableadas e inalámbricas que conectar simultáneamente. Con la función WiFi Clone se copiará de forma instantánea el nombre de la red y la contraseña de su enrutador, que facilita su configuración. Con el WiFi Move se aplica automáticamente cualquier cambio que se dé en la configuración de la red. El repetidor dispone de dos puertos Ethernet para conexiones alámbricas, botón Pair para mayor seguridad de protección de datos y, al igual que otros repetidores de la marca, puedes gestionar la red WiFi mediante la app de TP-Link.

TP-Link RE450 AC1750

Como último modelo de amplificador WiFi de TP-Link, te mostramos uno similar al modelo RE305 AC1200 pero que añade aún más potencia al incorporar una tercera antena adaptable. Destaca la posibilidad del aparato de alcanzar velocidades de 450Mbps en 2.4GHz y 1300Mbps en 5GHz, llegando a 1750Mbps de velocidad WiFi. Proporciona una ampliación de la cobertura WiFi de hasta 900 metros cuadrados, evitando interferencias y añadiendo estabilidad a tus conexiones. También incluye puerto Ethernet Gigabit para dispositivos cableados y funciona con cualquier router inalámbrico estándar, al que se conectará automáticamente pulsando el botón RE.

Netgear EX6120

Este amplificador WiFi enchufable promete llevar la cobertura WiFi a los rincones más difíciles de alcanzar de la casa. Proporciona hasta 1200Mbps de velocidad inalámbrica con los que podrás utilizar hasta 15 dispositivos conectados a la vez. Su compatibilidad universal lo hace práctico y útil, al igual que su puerto Ethernet de 10/100 M que permite conectar un dispositivo cableado cercano. Además, la función FastLane proporciona WiFi de alta velocidad en ambas bandas inalámbricas y es ideal para juegos HD o transmisiones de vídeo con seguridad.

Victure Repetidor Wifi

La opción más económica y una de las recomendadas por Amazon debido a las valoraciones de los clientes. Este amplificador WiFi es de fácil configuración con un router compatible con WPS a través del sitio web del navegador o pulsando un solo botón. El dispositivo cuenta con dos antenas que facilitan la transmisión de datos, cuya velocidad es de 300 Mbps. También puede funcionar como dispositivo de entrada y salida en las conexiones cableadas. Con el indicador inteligente de LED podrá saber cuál es el mejor lugar para colocar tu repetidor WiFi y que sea capaz de mantener la mejor extensión a los puntos que lo necesiten.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 04/02/2020.