Una historia nueva (y sorprendente) de los griegos: "Su gran legado es la igualdad ante la ley"

Lamenta sir Roderick Beaton, mostacho canoso, frente despejada y enfundado en un traje beis con corbata roja, que la mayoría de historias sobre Grecia concluyen en la Antigüedad, como si solo interesasen las gestas de Pericles o Leónidas, las ideas de Platón o las tragedias de Sófocles. El catedrático emérito del King's College de Londres, uno de los grandes expertos mundiales en el país heleno, acaba de publicar una obra en la que pretende salvar este muro y ofrecer una historia global, total, sorprendente, de Los griegos (Ático de los Libros), utilizando su lengua inmortal como cemento unificador de los diferentes periodos. De vista en Madrid para hacer promoción de la obra, desgrana las claves de esta civilización, sus legados más reseñables y las lecciones que nos ofrecen para el líquido siglo XXI.

Pregunta. ¿Qué es lo novedoso de esta obra?

Respuesta. Hay cientos de libros sobre Grecia y los griegos escritos en las últimas décadas, pero este es diferente porque, al menos en inglés, la mayoría de estas obras se centran en el periodo clásico. Yo he querido reunir todas las partes de la historia —la época preclásica, la medieval que llamamos Bizancio o la literatura y la cultura modernas— en un mismo volumen. El desafío era ofrecer un contexto para todas ellas, enlazarlas con un hilo narrativo continuo. La historia que cuento no se centra en el lugar geográfico de Grecia ni en una única civilización, sino en los registros escritos de la lengua griega desde 1500 a.C. hasta el presente.

Roderick Beaton, este miércoles fotografiado en Madrid. Ático de los Libros

P. ¿Y qué imagen se revela de los griegos al observarlos desde estas lentes?

R. Un lienzo de diversidad, cambio y adaptabilidad. Si miramos a la historia de Grecia no existe una única forma de vida ni de valores que permanecieron inmutables. Nos permite entender cómo las comunidades humanas se definen a sí mismas, cómo se desarrollan a lo largo del tiempo y cómo interactúan constantemente con su contexto histórico. Si me preguntan quiénes son los griegos no existe una única respuesta.

P. Edith Hall, en su maravilloso libro Los griegos antiguos (Anagrama), defiende que una de las claves del éxito fue su apertura a la innovación y a las ideas foráneas.

R. Soy un gran admirador del trabajo de Edith Hall y ese libro fue una de las inspiraciones para el mío, pero es un buen ejemplo de lo que comentaba antes: acaba en 391 d.C. con la conclusión de los Juegos Olímpicos. Dice que la historia de los griegos tras la llegada del cristianismo y el Imperio bizantino es otra cosa, que a mí si me interesa. Algunas de las cualidades que identifica en el periodo clásico para los griegos antiguos perduran en épocas posteriores, pero se manifiestan de formas muy diferentes.

»Una de las expresiones que uso en mi obra es que los griegos se reinventaron de forma drástica a finales de la Antigüedad, los siglos V, VI y VII. Lo que llamamos civilización bizantina era tan diferente de la clásica que por eso las estudian diferentes historiadores. Pero es esa unión lo que a mí me interesó, cómo se va de una a la otra. Ha sido fascinante seguir la adaptación de la comunidad lingüística, y esa es la historia que básicamente cuento en el libro.

P. ¿Es importante hoy en día enseñar los mitos y las leyendas griegas a las nuevas generaciones?

R. No estoy seguro de si es necesario enseñarlas porque de hecho parece que son muy populares entre los bestsellers. Son historias que se han conservado durante tantos siglos porque la gente quedaba fascinada, se las contaban de padres a hijos; y nuestros contemporáneos lo siguen haciendo. El apetito sigue ahí. Lo que creo que es importante para los académicos como yo es enseñar el contexto histórico del mundo en el que se crearon; así los estudiantes pueden comprender el origen de nuestra propia civilización y lo diferente que era ese mundo. Una de las grandes enseñanzas para cada generación debe ser mirar atrás en el tiempo, sentir de dónde vienen.

P. La lucha por la libertad es otra de las grandes características de los griegos, empezando por las guerras médicas...

R. La libertad (eleutheria) no fue un eslogan político, sino un principio por el que han luchado y fallecido. Lo que definiría como libertad política o civil fue un descubrimiento fundamental de los estados de la Antigua Grecia. La idea de vivir en una sociedad en la que al menos los hombres eran ciudadanos en igualdad ante la ley (isonomía) aparece en el siglo VI a.C., fue parte de su lucha contra los persas y se integró profundamente en su sociedad y cultura. Estas dos ideas se convirtieron en los principios griegos básicos tras derrotar a este poderoso imperio de forma inesperada y son la esencia de la historia de Heródoto.

Escena de cortejo pintada en un jarrón por Amasis, c. 540 a.C.

»Gracias a sus relatos sobre Maratón y otras batallas famosas sabemos que los griegos luchaban por su libertad, pero en las décadas y siglos posteriores las polis lucharon entre sí. Esas guerras se libraban por lo mismo: cada ciudad-estado, y había cientos, creían por encima de todo en su libertad, en su autonomía. Así que en nombre de la libertad, la acabaron perdiendo cuando fueron conquistados por un reino mucho más grande, el macedonio; y luego por los romanos. Esa misma palabra (eleutheria) fue usada por San Pablo de una forma muy diferente, en el sentido cristiano de libertad de pecado y de muerte. Se le da un sentido moral y espiritual que continúa durante el periodo bizantino. Luego la idea de libertad política regresó en tiempos modernos a los griegos en su lucha contra los otomanos, y sigue viva.

P. La democracia nació en Atenas, pero las democracias se encuentran en el presente amenazadas por todo el mundo. ¿Estudiar el caso griego puede ayudar a resolver los desafíos actuales?

R. Sí y no. Es complicado porque la democracia griega fue muy diferente a la nuestra. Muchos estados experimentaron con este sistema que nació en 508 a.C., pero nunca fue estable ni seguro, sino caótico y precario. Algunos filósofos famosos como Platón y Aristóteles argumentaron que no era una forma muy adecuada de dirigir el estado. Algunos de los nombres más famosos de la filosofía e historia griegas no eran demócratas. La democracia actual se debe más a la Ilustración europea de finales del siglo XVIII y todavía es un proceso en marcha. Tiene diferentes formas, ha evolucionado, y puede que involucione en el futuro de formas que no nos hemos imaginado.

»La esencia de la democracia es el gobierno de la gente, unas personas que podían votar y cuyas voces se escuchaban en el parlamento. Ese es el legado más importante de los antiguos griegos: cada ciudadano de cada polis era igual ante la ley. La democracia deriva del estado de Derecho. Cuando se ve que se está destruyendo de manera bastante flagrante en la Rusia de Putin y, francamente, bajo una aparente amenaza en los Estados Unidos con Donald Trump, lo fundamental es la amenaza al estado de Derecho. Si los jueces están bajo las órdenes de los políticos, estoncies se ha perdido todo.

P. Mary Beard dice a menudo que los romanos no tienen nada que enseñarnos. ¿Los griegos antiguos tienen alguna lección para el presente?

R. Las pruebas científicas es algo que inventaron los filósofos griegos. Su ciencia era un poco rústica, pero ese principio de que debates con una prueba y que la filosofía no se basa en la religión revelada, sino en las personas, en lo que la mente humana es capaz de comprender sobre su mundo, también se lo debemos a ellos. Otra cosa fundamental para mí es la escritura de la historia: Heródoto fue el primero, que sepamos, en escribir una gran narrativa en prosa para preservar la memoria de lo que ocurrió y sus razones.

P. El libro otorga mucha presencia a la lengua griega. En un mundo cada vez más tecnológico, ¿cómo de importantes son unas Humanidades que cada vez tienen menos presencia en los planes educativos?

R. Todo el mundo está de acuerdo en que las Humanidades están en retroceso, bajo amenaza, pero en el mundo de la inteligencia artificial las necesitamos más de lo que las hemos necesitado nunca. La IA solo puede ser tan buena como la inteligencia humana que la ha inventado. ChatGPT y todas esas herramientas deben ser entrenadas con libros como los míos, con conversaciones como esta, tienen que leer nuestra mentes hasta donde puedan. Si quieres entrenar máquinas, tienes que estar absolutamente seguro de que las personas que las entrenan saben lo que están haciendo. Tienen que entender sus propias mentes humanas, de dónde viene nuestra propia humanidad, por así decirlo. Esa es la razón por la que no debemos solo conocer los hechos de la historia, sino los procesos, cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy.

Arte de Gandhara, en Pakistán, de unos 500 años después de la conquista de Alejandro: la princesa Casandra intenta impedir que el caballo de madera entre en Troya.

P. La última: ¿tres personajes que le fascinen de la historia de Grecia?

R. Heródoto: inventó la Historia y gracias a él conocemos las guerras médicas. Fue un gran contador de historias —la historia no es lo que pasó, sino el relato de lo que pasó—. Juliano el Apóstata: estaba completamente loco, quiso revertir la marea del cristianismo y me gusta pensar cómo hubiera sido el mundo grecorromano sin la aparición de esta religión. Las ideas de Juliano dan alguna pista de ello y es fascinante el gran coraje de alguien que se toma la libertad de oponerse a la corriente de la historia. Además, podemos leer sus palabras porque era escritor, y eso me encanta en estas personas de acción.

»Y el tercero: Konstantínos Kaváfis, el gran poeta griego del siglo XX, nacido en Alejandría, que escribió sobre su propia y muy original comprensión del mundo griego antiguo. Probablemente fue el primer escritor del canon literario occidental en escribir explícitamente en primera persona como homosexual. Tenía una visión maravillosa y desarraigada, tanto de la historia como de la moral de la sociedad de su tiempo.