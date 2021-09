José Luis Bonet pide no forzar la jubilación a quien esté "en condiciones de trabajar y quiera hacerlo"

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha defendido este martes en Ceuta que cada trabajador debe ejercer su profesión "hasta que uno esté en condiciones de trabajar y quiera hacerlo": "En los tiempos que vivimos, donde cada vez hay más gente que trabaja en el mundo de los servicios, con el cerebro y no con las manos, la gente dura más".

"Que sea voluntario, claro, pero si gente con capacidad en plena forma hay que jubilarlos, me parece un contrasentido, es una malversación de recursos", ha planteado en conversación con el subdirector de Invertia, Arturo Criado, en el Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia con el patrocinio del Gobierno de Ceuta y la Cámara de Comercio.

Bonet ha admitido que "plantea dudas" la última rectificación del INE: "Se había dicho que el segundo semestre de este año 21 crecería España al 2,8 y resulta que a la hora de la verdad ha sido al 1,1". Unas dudas que se han visto "animadas" por nuevos intentos de "aumentar la presión fiscal" y "noticias poco tranquilizadoras" sobre la reforma laboral".

Pese a todo, Bonet sigue viendo una "inercia de crecimiento muy importante" con un "momento de oportunidad clarísimo": los fondos europeos Next Generation.

"La digitalización va a ser una tarea inexcusable de todo el mundo. Mucha gente está ya, mucha otra gente no lo está. Habrá que hacer un ejercicio de superación y estarlo. La productividad del futuro viene de la mano de la digitalización", ha asegurado.

El presidente de la Cámara de España ha recordado que ya en febrero de 2020 señaló la sostenibilidad, la digitalización, la formación, la formación y el emprendimiento como caminos para el progreso de España.

"Me quedé muy complacido cuando vi que las pautas de los fondos Next Generation eran sostenibilidad, digitalización y formación. Perfecto, pero les faltaban las otras dos. Hay países más adelantados que España que la internacionalización ya la tienen hecha. Nosotros estamos en el camino, pero queda mucho por hacer", ha relatado.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que "la recuperación ya está aquí" y ha subrayado las predicciones de la Cámara de Comercio de España, que ha calculado "al alza" que este año crecerá el 5,9% y el año próximo, el 6,2%: "Se van a crear empleos, 500.000 este año y 800.000 el año próximo".

"¿Cómo puede ser que haya un ERTE donde los que están en su casa no hagan nada? Eso yo no lo entiendo. Son cosas extrañas que parecen obvias y están al revés", se ha preguntado, no obsante, Bonet.

También ha asegurado no entender "cómo un país líder mundial de turismo como España" no se preocupa del sector "de una manera más visible en los presupuestos": "Están poco atendidos, han tenido éxito por sí mismos", ha planteado, tras lo que ha hecho una defensa de diferenciar los distintos tipos de temporalidad en el empleo.

"La temporalidad puede ser natural, por ejemplo en el mundo del turismo, y otra que hay que acabar con ella, porque supone un aprovechamiento injusto. Lo que hay que hacer es profundizar, ver cuándo la temporalidad es una cosa lógica y cuándo no", ha subrayado Bonet.

Su intervención ha supuesto una defensa de dar "otro salto para España", "echar el resto" y ejecutar de forma correcta los fondos Next Generation de la Unión Europea: con "cooperación público-privada", "foco en la empresa" y haciendo las cosas "bien", en relación a las reformas estructuras que solicita a España el club comunitario.

Respecto a la urbe que protagoniza el foro, Bonet ha asegurado que Ceuta cuenta un "atractivo" que le da "potencia de futuro": "La que les ha caído aquí es bastante gorda. Hay una doble crisis: la que les pasó con el cierre de fronteras a finales del 19 y no digamos ya la pandemia, eso es un antes y un después", ha recordado el presidente de la Cámara de España, que ha destacado "la unión", el "compromiso de todo el tejido empresarial" y "la resiliencia" que ha demostrado la Ciudad Autónoma.

