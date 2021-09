"Ceuta no puede ser un peón sacrificable": piden reforzar el estatus europeo de la ciudad autónoma

La profundización del rol de la ciudad autónoma de Ceuta en la Unión Europea ha sido un punto común entre los participantes en la mesa redonda 'Situando a Ceuta en España', celebrada durante el Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia con el patrocinio del Gobierno de Ceuta y la Cámara de Comercio.

El analista político de la Representación de la Comisión Europea en España, Juan Luis Ballesteros, ha comenzado defendiendo que en materia de migración los dos grandes escollos son solucionar las reglas internas entre países de la Unión Europea y la colaboración con los países de origen de los inmigrantes.

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha abogado por asumir que la ciudad autónoma es parte de la UE: "La pregunta es cómo quiere participar Ceuta de esa realidad. Siempre miramos a Europa esperando algo, una actitud pasiva".

Ha enumerado los debates que debe afrontar la ciuda: si debe tener voz propia en el Comité de Regiones, si debe formar parte del espacio Schengen, si debe unirse a la unión aduanera e, incluso, si quiere poder relacionarse con la UE con un estatus asimilado al de las regiones ultraperiféricas.

"Ceuta está unida a Europa en todos los aspectos, solo no está enganchada en la unión aduanera", ha defendido el presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Bhagwan Dhanwani, que ha planteado que formar parte de tal unión podría suponer perder el régimen fiscal actual.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, ha sostenido que "Ceuta es España y Ceuta es Europa" con la particularidad de la riqueza multicultural, por lo que ha puesto en el énfasis en el reconocimiento a la frontera europea con el resto del continente africano.

"No estamos para futuro ni para mucho debate. Hay que separar: la unión aduanera, mucho cuidado. Eso requiere un estudio muy profundo, porque puede conllevar cambios que aquí no se queda ni el palo de la bandera", ha expresado el CEO de Hélity, Antonio Diego Barranco: "Cuidadito con las cosas de comer y con Europa".

Barranco ha propuesto, sin embargo, que la ciudad autónoma sí forme parte del espacio Schengen: "Vamos a dejarnos de fórmulas imaginativas, debates y futuribles. Esto hay que hacerlo ya. No podemos seguir mirando a Marruecos".

"Ceuta no puede ser nunca más un peón sacrificable en ningún tipo de partido. Tiene que ser una pieza de tablero que protejamos", ha planteado Jordi Cañas, que ha subrayado la importancia de la escucha y la reflexión: "Yo no sé si me parece bien o mal la unión aduanera. No ha habido un estudio de impacto acerca de qué significaría los diferentes escenarios sobre la unión aduanera", ha incidido.

Cañas se ha preguntado por qué, mientras que los territorios franceses u holandeses sí aparecen en los planes sobre Latinoamérica, Ceuta y Melilla no son tenidas en cuenta en la estrategia europea respecto a África: "¿Por qué? ¡Porque no está en el mainstream!", ha dicho.

"Desde la última crisis, los agentes sociales nos hemos puesto de acuerdo en casi todos. Son debates sosegados y rápidos, lo vamos a perder todo si no llegamos a tiempo", ha señalado Bhagwan Dhanwani.

Antonio Diego Barranco ha destacado el trabajo "extraordinario" que hace la ciudad controlando el narcotráfico y la inmigración ilegal: "Queremos entrar en Schengen ya, independientemente de lo que diga el gobierno de turno de Melilla", ha dicho el CEO de Hélity.

"La ciudad está en un estado insostenible", ha admitido la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, que ha calificado de "agotada" a la urbe: "Necesitamos que ese apoyo de Europa a la frontera cambie lo antes posible".

Cañas ha propuesto que los fondos de desarrollo que la Unión Europea destine a Marruecos debe tener como requisito el respeto de las fronteras de Ceuta y Melilla.

"Cuando tú le hablas a un finlandés, la mayoría no sabe que España tiene dos ciudades en el norte de África. No está en el mapa mental de Europa, y hay que hacer el esfuerzo", ha argumentado el eurodiputado, en una mesa en la que la comparación con el peso de Gibraltar en la región ha sido reincidente.

