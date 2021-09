José Bono: "Los saharauis no necesitan resoluciones de la ONU, sino soluciones a sus problemas"

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado este martes que España debe "impulsar soluciones para el conflicto del Sáhara" porque tiene "responsabilidades históricas" en este territorio. Ha instado al Frente Polisario a "sentarse a negociar" con Marruecos y "con el apoyo de España por su experiencia en autonomía democrática".

Así lo ha expresado este martes José Bono, en la primera jornada del Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia con el patrocinio del Gobierno de Ceuta y la Cámara de Comercio.

La diplomacia en el Sáhara y las responsabilidades de España en esta ha centrado buena parte de la alocución del socialista: "Se debe ponderar las ventajas y dificultades de un referéndum tras 30 años en los que ha sido imposible celebrarlo". Bono ha recordado que desde 2007 Marruecos ha presentado un plan de autonomía para el Sáhara en el Consejo de Seguridad de la ONU "que ha sido considerado como serio y creíble, pero el Frente Polisario lo ha rechazado".

"Yo he sido propolisario, pero hace cincuenta años de eso". En ese sentido, Bono ha afirmado: "Malditas sean las patrias que proclaman el valor de la patria mientras mueren los patriotas de hambre o necesidad. Más que resoluciones de la ONU, los saharauis necesitan soluciones a sus problemas, porque viven muy mal".

Sobre uno de los asuntos de actualidad, José Bono ha señalado que "no hubiera negado la atención a Brahim Ghali, por motivos humanitarios", pero ha puntualizado que desde su punto de vista "esa atención se la habría dado en Logroño. Hubiera pagado a Suiza para dársela allí".

Foro Económico Ceuta / 5. José Bono, abogado y político español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Bono, además, ha insistido en la importancia de la relación de vecindad entre España y Marruecos: "La geografía es terca" porque Ceuta y Melilla son enclaves españoles, europeos e "indiscutiblemente africanos". En su discurso, Bono ha recordado algunos datos: "España es el primer cliente de Marruecos, el primer proveedor de Marruecos, el tercer inversor en Marruecos. Marruecos es esencial en la lucha contra el terrorismo. Hemos evitado atentados gracias al apoyo de los servicios secretos marroquíes durante muchos años. Hemos de ser buenos vecinos".

Ceuta, ciudad de convivencia

El exministro de Defensa ha querido destacar la importancia de Ceuta como "ejemplo de historia de la Humanidad que alberga un mestizaje de esperanzas, sufrimientos y razas. Ese trasiego histórico no ha estado exento de conflictos por dominar el espacio".

Igualmente, se ha referido a la ciudad autónoma como "ciudad de convivencia a pesar de los pesares históricos". En Ceuta "comparten fiestas quienes rezan a Cristo, a Alá y quienes o le rezan a nadie, que tienen el mismo derecho a disfrutar de las calles". El político socialista ha contrapuesto la pureza de sangre "que conserva lo peor" con el mestizaje, como factor clave para estrechar "lazos identitarios".

En Ceuta debe nacer "un futuro que abandone las enemistades heredadas. Que las fronteras sean soluciones para unos y otros. La frontera no es más que una desgracia para unos, para otros y para muchos que no pueden vivir bien. Algunos viven muy mal porque la frontera no es una oportunidad", ha apuntado.

Sigue los temas que te interesan