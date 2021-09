Bono critica que el Gobierno atendiese a Ghali en España: "Se le podría haber pagado en Suiza"

"Yo no hubiese sido insensible a la solicitud de ayuda humanitaria de una persona que, aunque procesada, es anciana. Pero se le podría haber pagado en Suiza. Ayuda humanitaria sí, pero no me cree usted más problemas de los que ya tengo". Así ha respondido este martes el socialista José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, al ser preguntado si él habría prestado atención sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tal y como hizo el Gobierno de España generando un crisis diplomática con Marruecos.

Bono se ha expresado de esta manera durante su participación en el Foro Económico Español 'Presente y futuro de Ceuta, su desarrollo empresarial', organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Cámara de Comercio de Ceuta. Durante el turno de preguntas, el expresidente de Castilla-La Mancha ha dejado entrever que, a su juicio, la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no estuvo acertada introduciendo a Ghali en España con un pasaporte falso para después ser atendido en un hospital de Logroño. "Estoy seguro de que el ministro Albares -que sucedió a González Laya el pasado mes de julio por decisión del presidente Pedro Sánchez- no hubiese desatendido la obligación humanitaria de atender al dirigente Polisario, pero a lo mejor lo podríamos haberlo hecho pagándolo en otro sitio", ha asegurado Bono.

El abogado e histórico dirigente socialista ha recordado que "España es el primer cliente, el primer poveedor y el tercer inversor en Marruecos", país que ha calificado como "esencial en la lucha contra el terrorismo", por lo que ha apuntado que todo ello "exige ser cuidadosos" en las relaciones con el país vecino. "Gracias al apoyo de los servicios secretos marroquíes durante muchos años hemos evitado atentados terroristas con muertos", ha añadido.

Negociación

En otro orden de cosas, Bono ha pedido a España que utilice su "experiencia en autonomía democrática" y "apoye" una negociación entre Marruecos y el Frente Polisario para resolver el conflicto histórico del Sáhara Occidental, donde tiene "responsabilidades históricas". Sobre la celebración del referéndum de autodeterminación pactado en 1991 y no celebrado hasta ahora por constantes desencuentros en relación al censo electoral, el exministro de Defensa ha considerado que 30 años después "parece una solución no realista", por lo que ha instado a ambas partes a "sentarse a negociar".

"Más que nacionalismos, se precisa hablar de condiciones de vida. Malditas sean las patrias que proclaman su valor mientras los patriotas mueren de hambre o de necesidad. Más que resoluciones de la ONU que no se cumplen, los saharahuis necesitan soluciones a sus problemas de vida, porque viven muy mal". "Quizá haya que favorecer, como ha dicho el PNV en sede parlamentaria, que el Frente Polisario comprenda lo que es posible y lo que es imposible", ha finalizado Bono sobre este asunto.

Ceuta como lugar de encuentro

Durante su intervención en el Teatro Audotorio Revellín de Ceuta, el expresidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que "la geografía es terca" y que "Ceuta y Melilla son tan europeas y españolas, y así lo deben seguir siendo, como africanas". En ese sentido, ha reflexionado sobre la conveniencia de "construir un futuro que supere las enemistades heredadas" y apostar por el mestizaje como impulso florecedor de la inteligencia.

"No hay peor muestra de la antiespaña que defender en Ceuta los enfrentamientos entre ceutíes. No faltan tontos que se creen elegidos por algún dios para ser mejores. El mestizaje, junto con la demcoracia, es la mejor fórmula para resolver conflictos", ha insistido Bono, que en ese sentido ha defendido que "Ceuta puede ser lugar de encuentro entre Marruecos y España, dos países que nos necesitamos mucho".

El Foro Económico Español 'Presente y futuro de Ceuta, su desarrollo empresarial' reunirá durante este martes y miércoles a representantes de la administración pública y a especialistas de primer nivel ligados a los diferentes sectores estratégicos de Ceuta. El ciclo se retransmitirá en directo desde EL ESPAÑOL y de Invertia, el diario económico del grupo.

