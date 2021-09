Los empresarios apuestan por Ceuta como destacado centro tecnológico

“Ceuta, en materia de digitalización, puede ser el Silicon Valley de España. Incluso, el nuevo Silicon Valley global”. Las palabras son de Patricia Benito de Mateo, directora general de Openbank, durante el Foro Económico Español organizado por El Español e Invertia con el patrocinio del Gobierno de Ceuta y la Cámara de Comercio.

Para corroborar sus palabras, Patricia Benito de Mateo indicó que Ceuta ya tiene las infraestructuras. De hecho, el 85% de los ceutíes tiene internet. Y el 85% realiza compras online, por ejemplo. “La oportunidad está en el pequeño comercio. En digitalizarse. El 75% de los comercios tiene página online, que no son de venta, sino de presentación de la compañía. Ceuta puede ser un centro de atracción para expertos digitales y un polo tecnológico”, indicó.

A ese desarrollo también ayudaría el hecho de que Ceuta tenga un marco fiscal mejor que en otras localizaciones. “La legislación, una política fiscal atractiva, es clave para tomar decisiones, para que sea un polo de atracción de empresas”, señaló José María Pacheco, presidente de Konecta. Y añadió: “Que una ciudad como Ceuta tenga ventajas fiscales debería atraer a las empresas, así como su nivel 5G, que está más adelantado que en la península”.

Sin olvidar la formación. “En Ceuta, la formación en digital será una oportunidad muy grande. Los trabajos relacionados con lo digital son más favorables al emprendimiento y tiene menos barreras de entrada”, aseguró Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones.

Por su parte, Joaquín Segovia, director Territorial Sur de Telefónica España, hizo hincapié en que Ceuta tiene las mejores infraestructuras en transformación digital, “a nivel de Madrid o Barcelona. Si no fuera así tardaríamos tres años en hacerlas. Tiene la infraestructura para hacer lo que quiera en el mundo digital”.

Talento

Otro de los participantes en el foro, Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, puso sobre la mesa el tema de la atracción de talento: “El problema no es de atracción de talento, sino el talento disponible, cómo podemos generar talento internamente”. Y añadió: “Aunque tengamos acceso a todos los fondos europeos, no los podremos ejecutar. Hay que hacer un esfuerzo importante de colaboración público-privada para ejecutar los fondos Next Generation en tiempo y formaciones”.

Opinión que también compartió Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia. “Los fondos se tienen que utilizar con proyectos. Hay que ordenar un poco todo. Tener fondos no es ancha es Castilla. Tiene que haber una estrategia detrás clara”, remarcó.

Una estrategia que, en el caso de Ceuta, no debe pasar por el conformismo. “En digitalización, la clave es que no nos conformemos con las infraestructuras que tenemos. Hemos invertido en una red de fibra óptica pero no tenemos un data center, por ejemplo. Pensemos en Ceuta como un nodo de comunicaciones. Intentemos ir más allá”, subrayó Nacho Ríos, director de Estrategia de Lyntia.

Porque en Ceuta hay pocas empresas TIC. Faltan empresas que den servicios en tecnología. “Tenemos que ir avanzando en las líneas de formar. Si Ceuta estableciera vínculos con empresas de Andalucía, podemos aspirar a crear empresas conjuntas”, añadió.

Según Joaquín Segovia, “Ceuta tiene un plan, la determinación, el equipo, la administración pública, la colaboración público-privada para transformar los fondos europeos. Ha hecho los deberes y le pilla en el mejor momento”. Mientras que Jaume Miquel hizo hincapié en que “Ceuta va a ser lo que quiera ser”.

