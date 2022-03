"En España, el empresario ha sido un secundario o mal visto según qué políticas, y es un error"

El presidente de Konecta, José María Pacheco, y Rosauro Varo, presidente de Gat Inversiones, han participado hoy en las segundas conversaciones de la primera jornada del II Foro Económico Español en Andalucía, que se celebra en Sevilla hasta el próximo jueves.

Presentados por la redactora jefe de El Español en Andalucía, Inma León, Rosauro Varo ha reflexionado sobre la situación económica actual sobre cómo es posible trabajar y generar valor añadido. La fórmula es "poner a las personas en el centro", porque con la pandemia, "empresas y administraciones se han dado cuenta de ello".

En el mundo empresarial, "lo ha hecho desde el autónomo a las grandes corporaciones. Todos han efectuado "una labor increíble, adaptándose y reinventándose", poniendo en marcha acciones de "delivery, teletrabajo o ventas on line". Las administraciones "han estado a la altura. Todas, desde las locales a las europeas, al dotarnos de herramientas".

Conversación con José María Pacheco y Rosauro Varo

El presidente de GAT Inversiones ha indicado, además, que "cuando las administraciones públicas y las empresas nos alineamos con un objetivo claro, poniendo en el centro a las personas, podemos superar retos difíciles", como la pandemia.

Por su parte, José María Pacheco ha reflexionado, a preguntas de Inma León, sobre qué le parece la reforma laboral. "Verdaderamente no se ha hecho una reforma, se han hecho pequeños recortes. Se han hecho una serie de adaptaciones que desde mi punto de vista las veo correctas. dentro de esos beneficios, destaca Pacheco la importancia del consenso logrado entre la CEOE y los sindicatos, "porque le viene bien para el país".

La reforma laboral aprobada ha abordado dos cambios fundamentales. "Eliminar la temporalidad por el fijo discontinuo, y que los convenios sectoriales primen sobre los privados. A mi juicio, ambos cambios son acertadas", y a partir del 1 de abril, cuando entre en vigor "veremos como nos adaptamos".

No obstante, el presidente de Konecta ha reflexionado sobre varios aspectos: que España "es uno de los países de Europa con los costes laborales más altos, y tenemos un mercado muy poco flexible, basado en el turismo y los servicios; los expedientes de regulaciones de empleo se hacen por valores absolutos y no relativos; está muy judicializado el mundo laboral; el absentismo tiene un coste altísimo para las empresas, porque eficiencia y productividad no es solo tecnología... En España queda mucho trabajo por hacer si queremos ser competitivos"

¿En España es fácil emprender? "Es que todo es empresa, desde un equipo de futbol a un autónomo". ha reflexionado José María Pacheco. Ha aprovechado para subrayar que las administraciones deben trabajar mucho "y estar muy cerca del empresariado porque las empresas son las que soportan el país".

Porque, con sus impuestos "se paga el Estado de bienestar. Queda, yo creo, mucho trabajo por hacer para que en este país se valorice de manera más notoria el papel del empresario. Lo ha tenido de secundario o como no bien visto según qué políticas, y es un error".

Cultura empresarial

Por su parte, Rosauro Varo se ha mostrado muy a favor de que el emprendimiento y la cultura empresarial se aborden en la misma escuela. "Creo que la educación tiene retos por delante muy importantes, desde la infantil a la universitaria. Es un reto que tenemos que acelerar, al igual que hemos acelerado la digitalización con la pandemia. Considero fundamental la formación universitaria dual, por ejemplo. Definitivamente el emprendimiento se debe fomentar más".

También se ha pronunciado sobre la gestión de los fondos europeos. "Son una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque supone recibir en 7 años la misma cifra que hemos recibido en 34".

El presidente de GAT Inversiones ha advertido que en el ámbito empresarial "somos muchos los que pensamos que no terminan de materializarse, y hay tres ejes muy importantes para potenciarlos. Uno, que tienen que llegar a la pyme y a los autónomos. Si no somos capaces, sería un fracaso. El segundo eje, que tiene que potenciar la inversión privada y pública sin complejos. Y por último, "el timing, que es clave: debe agilizarse su llegada". Potenciar la coinversión privada-pública sin complejos.

Retener o incentivar talento

Sobre el talento español, y la fuga de talento, han mostrado su opinión ambos empresarios sevillanos. Para el presidente de Konecta, la manera de que el talento español se quede en España es "potenciando el mundo empresarial, científico y universitario para que el talento se quede. Que se queda, si hay buenas empresas y buenas universidades. El talento se queda si se le paga bien. España es un país fantástico para vivir, pero el talento hay que pagarlo".

Por su parte, Rosauro Varo ha explicado que al talento "no hay que retenerlo. Al talento hay que incentivarlo. No es malo que nuestros jóvenes quieran explorar otros territorios. Andalucía, y el gobierno andaluz lo está haciendo muy bien, está apostando por eso, porque lo importante es que cuando quieran volver, vuelvan a una región atractiva para crecer y desarrollarse".

Ya en el ámbito andaluz, José María Pacheco ha estimado que Andalucía "está creciendo al 6,1 po ciento del PIB, se están creando miles de empresas, hay un nuevo sistema impositivo que sirve para incentivar la creación de empresas... Pero para mí, también hay algo importante que es el talante del nuevo gobierno".

Por su parte, Varo apostilló que Andalucía se está convirtiendo en una fuente de oportunidades. "El gobierno andaluz lo está haciendo francamente bien. Somos líderes en creación de empleo y de empresas. Hay ahora más empresas activas que antes de la pandemia... la estrategia está siendo un éxito".

