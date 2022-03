Rogelio Velasco: "Andalucía ha invertido 45 millones en digitalización de las empresas"

Noticias relacionadas Juanma Moreno pide la convocatoria urgente del CPFF y una bajada "inmediata" de impuestos

El consejero de Transformación Económica, Industria y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha destacado que la administración regional ha invertido más de 45 millones de euros en la digitalización de las empresas andaluzas. Por un lado, 26,5 millones se han dirigido a ayudas de la Agencia IDEA para pymes, con 1.245 empresas beneficiadas.

"Desde el primer momento este Gobierno ha puesto el foco en las actividades disruptivas, novedosas asociadas al mundo de internet en un sentido amplio", ha asegurado Velasco en su intervención en el II Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En este sentido, Velasco ha destacado que "las empresas que mejor soportan las recesiones son las tecnológicas". Así, ha recordado que Andalucía está cuatro puntos por encima de la media europea en el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea, con una diferencia de 7,4 puntos entre 2019 y 2020.

Por otro lado, Velasco ha destacado que el impacto económico en Andalucía de la invasión de Ucrania por parte de Rusia "dependerá del tiempo que dure la guerra". La comunidad exporta el 0,1% del total a Ucrania y el 0,5% a Rusia unos datos casi inapreciables en el global. Sin embargo, Velasco ha recordado que hay sectores que se pueden sentir más afectados: "La exportación de aceitunas y aceite de oliva a Rusia significa más de 100 millones de euros".

En el caso del turismo, "el gasto de los visitantes rusos representa el 2,7% del gasto total" en el sector. Un porcentaje bajo y que, probablemente, "se notará en Marbella y su entorno por la cantidad de millonarios rusos" que hay en la zona.

Conversación. El papel de la Junta en la digitalización empresarial de Andalucía

También ha criticado las relaciones del Gobierno central con las comunidades autónomas: "Yo me he enterado por la prensa y el consejero de Hacienda ni eso de que el Ministerio de Asuntos Económicos ha lanzado un programa llamado Kit Digital con más de 3.000 millones de euros de dotación".

En cuanto a su futuro, Velasco ha afirmado: "Yo estoy a disposición del Gobierno de coalición del PP y Cs, si me renuevan estaré encantado y siempre muy agradecido a Juan Marín y Luis Garicano, que fueron los que inicialmente contaron conmigo, y a Juanma Moreno. Si no sigo, tengo muchas cosas que me gustan y tendré una vida más tranquila, menos estresada y seré feliz".

Importancia de las universidades

"Las universidades son las instituciones donde más I+D+i se genera, son elementos clave. Durante la pandemia jugaron un papel clave", ha recordado. Así, Velasco ha recordado la importancia de la investigación por la generación de nuevo conocimiento. Es por lo que considera que "deben recibir un mayor apoyo directo o indirecto del sector público. Desde 2019, el presupuesto se ha incrementado en un 14%, más que en los 15 años anteriores".

En cuanto a la llegada de las universidades privadas a Andalucía, Velasco ha indicado que actualmente sólo hay una funcionando "que fue aprobada por el anterior Gobierno" y sólo en esta legislatura indica que su consejería ha recibido "ocho proyectos de universidades privadas", de las que dos han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno. "El mercado de universidades en Andalucía no es infinito", ha apostillado, y ha celebrado la competencia entre públicas y privadas.

Por último, ha recordado que la Junta de Andalucía ha inyectado 360 millones de euros en ayudas para fomentar la investigación, apoyar el talento investigador, mejorar la dotación de equipamientos e infraestructuras y reforzar la transferencia de conocimiento.

Sigue los temas que te interesan